Que toquen la puerta, pero no la pateen: Valderrama

Es inocultable el ambiente poco cortés de uno de los bandos insatisfecho con los resultados del proceso interno de Morena, o más bien por la ausencia de lo que en política llaman “operación cicatriz”, en ese marco de circunstancias desde Reynosa donde cumple con su agenda de Delegado Federal, Rodolfo González Valderrama expresó su desacuerdo con las manifestaciones grotescas de algunos, y lo dijo así:

“Yo estoy con Américo, reconocí los resultados y soy consecuente con eso”. Desde su punto de vista considera que “no hay divisionismo, algunos compañeros se han manifestado, yo diría que el proceso en el que participé es cosa del pasado, si quieren hacer valer sus inconveniencias y cuestionamientos, que toquen la puerta, pero que no la pateen”.

Por otra parte Valderrama desde su óptica de delegado federal, consideró que 2022 será un año muy bueno en programas sociales para Tamaulipas, cuando 560 mil personas recibirán 9 mil 800 millones de pesos de manera directa a lo largo del año. Es un recurso que proviene de la Tesorería de la Federación y va a sus tarjetas sin intermediarios.

JUEGO NUEVO CON BARAJA NUEVA:TRUKO.- Luego de los desajustes que está sufriendo Morena por la falta de interlocución entre ganadores y perdedores de la interna, César Verástegui Ostos, el Truco, reiteró su agradecimiento para sus compañeros de partido, el senador Ismael García Cabeza de Vaca; al actual Secretario General de Gobierno, Gerardo Peña Flores y al alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah por privilegiar el diálogo y el acuerdo, tras haber sido elegido como precandidato único para contender por la gubernatura de Tamaulipas.

El Truko estuvo en Miguel Alemán, con el ánimo de siempre e invitando a sumarse a la alianza “Va por Tamaulipas”, la cual tiene las puertas abiertas para todo aquel quiera participar, sin importar el partido o la ideología que profesen, la condición es estar dispuestos a trabajar por el bien superior de construir un estado de oportunidades y progreso para todos.

En su estancia en este municipio de la llamada “frontera chica” El Truko al invitar a quienes se identifiquen con su proyecto a sumarse, sin importar que hubieran militado en otro partido, dijo “este es un juego nuevo con baraja nueva”. Esta frase puede tener varias interpretaciones, una de ellas obvia, es nuevo proyecto, habrá continuidad en lo que funcionó y reorientación donde se requiera.

OTRA RAYITA AL TIGRE MORENISTA.- De momento le llueven manifestaciones de conflictos internos a Morena, muchos de ellos innecesarios y que son producto de la ausencia de un líder que concilie, o cuando menos propicie el diálogo interno, sin necesidad de que afloren al terreno mediático.

Ahí tiene usted, que el presidente municipal de Ciudad Madero, Adrián Oseguera, denunció que la diputada local Leticia Vargas Álvarez fue obligada a asistir al Congreso de Tamaulipas por el dirigente de la bancada Sergio Zertuche Zuani, aun cuando dio positivo al Covid-19.

Independientemente del error que cometió Zertuche, y que puso en riesgo de contagio al resto de los legisladores y la salud de la diputada, es un incidente que muestra la falta de entendimiento del Pastor, con el que se supone debiera ser su rebaño, un testimonio más de que no tiene el total control del bloque guinda, al que no es capaz ni siquiera de tenerle confianza y ve en cada acción una contraposición a su ejercicio. Es decir percibe que no están con él, sino todo lo contrario.

La diputada Vargas representa al Distrito 19 que abarca los municipios de Altamira y Madero, de ahí que el edil subiera a su cuenta de twitter los motivos que tienen a la legisladora recluida en un hospital de Cd. Victoria. Este mensaje originó que la prensa de la urbe petrolera lo abordara para ampliar el tema.

Al respecto Oseguera declaró que el diputado Armando Zertuche (quien es Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas), obligó a la diputada a asistir a la sesión con el propósito de sacar adelante una votación, y es que no le creyó que estuviera enferma de Covid-19, incluso de alguna manera trascendió que pensaron que era Oseguera, quien no la dejaba ir.

De ahí que el alcalde de Madero dijo en tono molesto que él no se mete con el Congreso del Estado.

LA UAT Y LOS TEMAS DE INTERÉS SOCIAL.- Los académicos y estudiantes de posgrado de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) de la UAT, cada vez están más interesados en desarrollar temas de investigaciones vinculados a las circunstancias sociales de Tamaulipas, examinan su proyección e impacto en su entorno.

En esas circunstancias es que la División de Estudios de Posgrado del plantel universitario publicó en sus canales oficiales, el trabajo intitulado “El emprendimiento social como creador de valor social en la Huasteca tamaulipeca”, el cual proviene de una investigación desarrollada por el Doctor en Ciencias Administrativas, Cristian Alejandro Rubalcava de León.

Dicho estudio identificó a empresas que operan en la Huasteca de Tamaulipas, en una región integrada por catorce municipios que en conjunto suman alrededor de dos millones y medio de habitantes, mismos que padecen de alguna carencia social, de ahí que esta tesis, se propuso ver el impacto social que estos emprendimientos han generado.

El emprendimiento social se compone de elementos clave, tales como las innovaciones, el manejo de riesgos y la proactividad, es decir que propone cambios orientados a mejorar las empresas sociales, que no son lucrativas (fundaciones, asociaciones civiles, entre otras) y cuyo emprendimiento necesita generar ganancias para sostener su operación.

Este trabajo es valioso porque en México no existe un registro de empresas sociales pese a su importancia porque atienden los problemas en sus áreas de influencia, y que las instituciones formales no han logrado abordar y solucionar.

ARRANCA REGULARIZACIÓN DE AUTOS “CHOCOLATES”.- Al fin entró en vigor la regularización de autos “Chocolates” que beneficiará a 10 estado de la República entre ellos Tamaulipas, el procedimiento estará vigente durante seis meses que concluyen el 20 de julio, quien realicen el trámite, es decir el beneficiario, tiene que ser residente de cualquiera de esas entidades.

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, junto con Tamaulipas es donde operará la regularización en vehículos que tienen como requisito ser modelo de ocho o más años anteriores, se entiende que a cuando se realice la regularización.

Porque el decreto en sí, dice que los modelos deben ser “ocho años antes a aquél en el que se realice la importación definitiva”. Es decir que tenían ocho años o más cuando se adquirieron. Esa es una parte un tanto confusa si se examina textualmente, pero la idea es que las unidades no sean modelos recientes, sino de ocho años atrás. En cuanto al costo del trámite, será de dos mil 500 pesos.

Este procedimiento además de dar certidumbre al propietario pondrá mucho orden, no sólo por la identificación del propietario, porque se aduce que las unidades de procedencia extranjera son utilizadas para la práctica de actos ilícitos.

No todos los vehículos para la práctica de asaltos, secuestros, etc son americanos, el robo de vehículos en México es otra vía que abastece a la delincuencia.

La regularización de autos americanos no tiene por qué pegarle al mercado de vehículos usados, mucho menos a los de agencia, que a partir de la pandemia se han visto afectados como casi todas las actividades productivas. Sin embargo estaremos viendo los próximos días las reacciones de los empresarios del ramo.