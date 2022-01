Imelda ultraja al Congreso

*- ‘Revienta’ Zertuche ante prepotencia de diputada

*- Coarta libertades y ultraja el reglamento legislativo

*- “Extrañamiento” contra la diputada neolaredense

*- César Verástegui: “En mi proyecto cabemos todos”

*- Américo en Padilla: “Soy cien por ciento Morena”

El autoritarismo y la arrogancia cabecista “permeó” a miembros de su primer círculo, como sucedió con la conducta atípica de la diputada IMELDA SANMIGUEL, frustrada aspirante del PAN a la alcaldía de Nuevo Laredo, quien excediéndose en sus atribuciones atropelló el derecho a la expresión de sus compañeros diputados, amén de que violó el reglamento interior de la legislaturas.

Así lo denunció el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislaturas, Dr. ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, quien dirigió una carta a los Tamaulipecos y Tamaulipecas, en cuyo contenido advierte que si la diputada neolaredense persiste en su actitud intransigente, se verá en la necesidad de recurrir a medios legales para someterla al imperio de la ley.

El siguiente es el texto íntegro del presidente del Poder Legislativo.

TAMAULIPECAS Y TAMAULIPECOS:

Siempre me he conducido con respeto y con estricto apego a los valores morales y éticos que recibí de mis padres y que me he esforzado por transmitir a mis hijas y nietos, además, me manifiesto como un respetuoso total de la ley y las instituciones, por lo que, de ninguna manera voy a aceptar que se me señale por actos que no cometí, es lamentable que al calor del proceso electoral quieran distorsionar y manipular a la opinión pública con mentiras y calumnias.

Les comparto el video de lo que sucedió hace un momento en el recinto del Congreso, donde se muestra claramente la diferencia de actitudes.

Nunca me referí a la Dip. IMELDA SAN MIGUEL con ningún adjetivo calificativo, simplemente le expresé, lo que la ley nos permite hacer y lo reitero, de seguir con una actitud parcial y autoritaria como ha quedado de manifiesto en la sesión anterior, excediéndose en las facultades que la ley le confiere, como la preclusión que declaro unilateralmente la sesión pasada, continuando el día de hoy con esa misma actitud, declarando 3 recesos durante la sesión sin razón alguna, sumando más de 70 minutos y coartando la libertad de expresión que la ley nos garantiza como Diputados, no dándonos la palabra cuando la solicitamos, podremos usar la vía legal para sancionarla, como lo hicimos hoy, utilizando los mecanismos legales que la ley nos faculta proponiendo en el Pleno y aprobado por mayoría Un Extrañamiento por su conducta parcial y autoritaria.

Reconozco la lucha histórica de las mujeres, manifiesto mi absoluto respeto por todas y refrendo que en mí, siempre encontraran a un aliado.

Reitero mi respeto para todas y todos los Diputados del Congreso y para toda la sociedad tamaulipeca, pero sobretodo, mi voluntad para construir acuerdos en el marco del respeto y que estos, se traduzcan en beneficios para el pueblo.

Firma el escrito, el Diputado ARMANDO ZERTUCHE ZUANI.

Como consecuencia de lo anterior, el Pleno acordó un Punto de Acuerdo mediante el cual se emite un extrañamiento a la diputada IMELDA MARGARITA SANMIGUEL SÁNCHEZ, presidenta de la mesa directiva de este pleno legislativo, por violentar disposiciones previstas en la Constitución Política del estado de Tamaulipas y la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado libre y soberano de Tamaulipas, apartadas de la actuación que constitucional y legalmente debe de acatar.

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA

LLEVA PAVIMENTO A ‘EL ANHELO’

El Presidente CARLOS PEÑA ORTIZ entregó calles con pavimento hidráulico por más de cuatro millones de pesos, durante gira de trabajo realizada ayer por el munícipe en la populosa colonia El Anhelo.

En su visita, habitantes del sector agradecieron la obra de pavimento hidráulico de la calle Durazno y la calle Valle Hermoso, que comprenden una superficie de alrededor de 1500 metros cuadrados, que traen mejor vialidad al sector.

Las inversiones en la calle Durazno entre Adolfo López Mateos y Arroyo superó los 3 millones de pesos, así como la calle Valle Hermoso entre Américo Villarreal e Indios Verdes, con un monto de 1 millón 701 mil 366 pesos, sumando en conjunto 4 millones 774 mil 930 pesos.

Con estas obras, el Presidente CARLOS PEÑA, anunció el beneficio directo a 4226 ciudadanos, expandiéndose a los habitantes que transitan por este lugar aumentando los beneficiarios con estas obras.

Acompañado de miembros de Cabildo, funcionarios y habitantes del sector, el Presidente Municipal CARLOS PEÑA ORTIZ, continúa con el avance de obra en la ciudad, reafirmando su compromiso con Reynosa.

RESGUARDAR A VULNERABLES

DEL CRUDO FRÍO, ORDENA CARLOS

Luego de las indicaciones giradas por el Alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ, Protección Civil y Bomberos inició el Operativo Carrusel a las 9:00 de la noche de este jueves 20 de enero, para detectar personas sin hogar o en situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas que se están registrando y que de acuerdo al pronóstico podrían bajar hasta 1 o Cero Grados Celsius.

Con 4 unidades de la dependencia de auxilio civil, a cargo de 10 rescatistas y paramédicos, serán recorridas las principales arterias de la ciudad y colonias donde se conoce la existencia de personas que puedan requerir ayuda, para lo cual ya se habilitó como albergue temporal el Polideportivo Reynosa.

CARLOS PEÑA ORTIZ preside un Gobierno en el que el bienestar de los ciudadanos es prioritario, con protección y apoyo a su salud, por ello los elementos de la corporación municipal dotarán de cobijas, pan, café y chocolate caliente a las personas que viven en la vía pública y se nieguen a ser conducidos al recinto mencionado.

Así mismo, la primera autoridad solicita la colaboración de la población para que reporte a quienes puedan necesitar la protección del Municipio en esta contingencia climática y evitar que sufran daños o expongan su vida por la tormenta invernal; se atenderán llamados de auxilio a los teléfonos 8999550010, 8999550011 y el Número de Emergencias 911.

NUEVO LAREDO AL 100;

LA MUJER UNA PRIORIDAD

Mientras que en Nuevo Laredo, la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, en 100 días realizó diversas acciones para la atención, cuidado y protección hacia la mujer, para lograr un municipio libre de violencia de género.

Por medio del Centro de Atención a la Mujer Víctima de la Violencia del DIF, otorgó protección y resguardo a las víctimas de violencia intrafamiliar, para que estuvieran fuera del alcance de su agresor, brindando servicios de albergue, asesoría jurídica, atención psicológica, médica, entre otros; brindó 123 asesorías jurídicas por abandono de hogar, obligaciones alimenticias, violencia física y psicológica.

Por otro lado la Secretaría de Bienestar del Gobierno Municipal, realizó brigadas médico asistenciales, atendió de manera personalizada a mujeres en situación vulnerable; llevó a cabo la megabrigada Rosa en octubre, por el mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama

“Tenemos un compromiso muy grande en materia de equidad de género y con la erradicación de la violencia contra la mujer, desde el primer día de gobierno, de la mano con el Instituto Municipal de la Mujer y el DIF, impulsamos políticas y programas encaminadas a empoderar a las mujeres, pero sobre todo a protegerlas y que haya justicia para todas ellas”, señaló CANTUROSAS VILLAREAL

A través del Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER), se brindaron más de mil 600 servicios de psicología y asesoría jurídica, de manera virtual y presencial.

Además, con el programa “Acción Mediática”, se realizaron transmisiones de podcast con asesorías y temas de interés para las mujeres, pláticas de sensibilización en los sectores productivos y sociales, de manera virtual y presencial, sobre la violencia y su prevención, beneficiando con ello a más de 9 mil 500 mujeres.

También impactó de manera positiva a más de 3 mil 500 personas con la conferencia “Ley Olimpia y Violencia Digital: porque también queremos estar seguras en internet”, impartida por OLIMPIA CORAL MELO.

EXTREMAR PRECAUCIONES POR

DESCENSO EN LAS TEMPERATURAS

A propósito, el Presidente Municipal de Matamoros hizo un llamado a los ciudadanos para que atiendan las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil ante la onda gélida que este jueves entró en la región misma que permanecerá estacionada por varios días.

Entrevistado por representantes de diferentes medios de comunicación, el Alcalde mencionó que de acuerdo a los informes que ha recibido por parte de Protección Civil, es que la noche de este jueves y madrugada de este viernes es cuando el termómetro registrará entre 4 y 2 centígrados.

Destacó la importancia en que los ciudadanos protejan principalmente a los niños y adultos mayores para evitarles enfermedades en las vías respiratorias, que tienden a incrementarse en esta temporada invernal.

Por otra parte pidió a los ciudadanos que continúen atendiendo las medidas de seguridad sanitarias para frenar los contagios por COVID-19 “esperamos que esta semana podamos descender el pico de contagio fuerte; para lograrlo es importante que la gente continúe aplicando las recomendaciones de lavado frecuente de manos o uso de gel antibacterial; uso de cubrebocas y sana distancia”, agregó.

VERÁSTEGUI: “AQUÍ CABEMOS

TODOS; NO VENGO A JUZGAR A NADIE”

“Este es un juego nuevo, baraja nueva, estoy invitando a la sociedad en general, obviamente si alguien ha militado en otro partido no me interesa, yo no vengo a juzgar a nadie, aquí cabemos todos; si son tamaulipecos bien nacidos y están dispuestos a hacer el bien a Tamaulipas, son bien recibidos”.

Así se manifestó CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, el Truco durante un encuentro con medios de comunicación en la ciudad de Miguel Alemán, ante quienes declaró que la alianza “Va por Tamaulipas”, tiene las puertas abiertas para todo aquel que se quiera sumar sin importar el partido o la ideología que profesen, mientras estén dispuestos a trabajar por el bien superior de construir un estado de oportunidades y progreso para todos.

A pregunta expresa, VERÁSTEGUI OSTOS reiteró su agradecimiento para sus compañeros de partido, el senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA; el actual Secretario General de Gobierno, GERARDO PEÑA FLORES y al alcalde de Tampico, JESÚS NADER NASRALLAH por privilegiar el diálogo y el acuerdo en el que, fue elegido como precandidato único para contender por la gubernatura de Tamaulipas.

Asimismo, comentó que estos son buenos tiempos para la alianza, afirmó que haber trabajado durante cinco años, tres meses y siete días en la Secretaría General de Gobierno de la entidad, le dieron la experiencia para privilegiar el dialogo.

“Si algo he tenido, es precisamente privilegiar siempre el diálogo y el acuerdo para evitar confrontaciones, eso es lo que he venido haciendo y lo que hice al interior del partido, por lo que hoy estoy saliendo en armonía con los compañeros de Acción Nacional como con los del Revolucionario y de la Revolución Democrática; salimos en armonía y de esta forma vamos construyendo la alianza, cumplir, eso es lo que me ha permitido avanzar hasta el día de hoy”, señaló.

Cabe recordar que el pasado jueves 13 de enero de este año, VERÁSTEGUI OSTOS aceptó oficialmente liderar las causas ciudadanas impulsadas por el colectivo “Todos por Tamaulipas”, para ese mismo día registrarse ante el Partido Acción Nacional como precandidato a la gubernatura de Tamaulipas; el viernes 14 atendió la invitación del presidente del PRI EDGAR MELHEM, donde priistas de todo el estado lo recibieron y más tarde visitó el Comité del PRD, donde lo recibió el líder de este organismo, David Valenzuela.

“El sábado 15, vienen los tres dirigentes nacionales, -del PRI, ALEJANDRO MORENO; del PAN, MARKO CORTÉS, y del PRD, JESÚS ZAMBRANO, quienes me dieron el espaldarazo”, dijo.

Posterior a esto, el domingo 16 de enero, el Truco inició su recorrido en San Fernando y en Valle Hermoso, para después acudir a Reynosa, en Río Bravo, Miguel Alemán, Camargo y Nuevo Laredo, donde pudo dialogar con la militancia de los partidos que conforman la alianza.

AMÉRICO EN PADILLA:

“SOY 100 POR CIENTO MORENA”

Por su parte y al sostener reuniones con militantes y simpatizantes de su partido, Morena, el doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, precandidato único a la gubernatura, dijo a militantes y simpatizantes que es cien por ciento MORENA

“Viéndolos a los ojos les digo que estoy cien por ciento comprometido con esta forma de pensar, soy cien por ciento MORENA, y este no es un proyecto personal, es el proyecto de todos los que estamos aquí, es el proyecto que queremos defender y que me toca por su deseo, representar”

El precandidato único celebró la unidad de los morenistas, en donde coinciden pensamientos y anhelos en la búsqueda del bien común y en general el bienestar social y la cuarta transformación en Tamaulipas.

“Hoy me emociona estar aquí, me da fuerza para estar seguros del trabajo que estamos haciendo en esta transformación nacional, a todos nos convoca el mismo fin, que todos somos militantes o simpatizantes de MORENA, porque pensamos igual, porque queremos lo mismo para nuestro estado, mejores oportunidades, sin miedo.”

En este sentido, destacó la importancia de generar bienestar social en las comunidades y regiones de Tamaulipas, encaminadas a una justa retribución de oportunidades para los diferentes sectores de la entidad.

AMÉRICO VILLARREAL agradeció la confianza depositada en su persona en el proceso interno en donde fue elegido por el pueblo como precandidato único a Gobernador de Tamaulipas y destacó este procedimiento, como una muestra de que en MORENA quien manda es la gente.

“MORENA somos todos, y nos apegamos a esos principios por el país y el estado que queremos tener los morenistas, los que estamos buscando esta oportunidad de cambio para tener un mejor estado, con mejores oportunidades”, resaltó.

AMÉRICO ante la estructura municipal de MORENA se comprometió a encabezar el proyecto de unidad, basado en valores y en la ideología que representa el partido para concretar la cuarta transformación en Tamaulipas.

“Yo me comprometo con ustedes al filo de mi entusiasmo y mis capacidades a no fallarles y mantener los principios que tiene nuestro partido de no mentir, no robar y no traicionar, que son las virtudes que buscamos inculcar más a nuestras nuevas generaciones que es la verdad, la justicia y la honestidad”.

REALIZARÁ 65 LEGISLATURA

SESIONES SEMIPRESENCIALES

Vuelvo al Congreso local para compartirle que, por mayoría de votos de MORENA y MC, el Congreso del Estado aprobó realizar las sesiones y comisiones en la modalidad semi presencial por la situación de emergencia y contingencia de salud pública en Tamaulipas.

La propuesta había sido presentada desde la sesión del pasado martes por el Diputado MARCO ANTONIO GALLEGOS integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, misma que fue retirada por resultar con votación empatada, retomando este día el tema donde fue resuelto.

Con esta modalidad solo será necesaria la presencia del 20 por ciento de participación presencial de cada agrupación por afiliación partidista, atendiendo a la proporcionalidad de los Grupos Parlamentarios, además se deberá informar a la presidencia de la Mesa Directiva o al presidente de la Comisión, el nombre de las y los Diputados que acudan de forma presencial y de quienes seguirán el desarrollo de forma digital.

INVIERTE CHUCHO 7 MDP EN

MODERNIZAR CAMPO DE SOFTBOL

Mientras que en Tampico, mediante una inversión de siete millones de pesos, el Ayuntamiento porteño llevará a cabo la modernización integral del campo de Softbol «Roquet Valdez» ubicado en la Unidad Deportiva, el cual dentro de las mejoras contará con pasto sintético y nuevas gradas.

El Presidente municipal CHUCHO NADER dio a conocer que en respuesta al compromiso asumido con la comunidad deportista y con las familias tampiqueñas, se llevará a cabo esta importante obra que incluye la preparación del campo, instalación de pasto sintético, alumbrado general, colocación de cerca periférica, backstop, dogouts, construcción de gradas de concreto, baños y caseta en planta alta, además de marcador y equipamiento en postes de foul y colchón en malla, entre otras mejoras.

«Como ya lo hemos anunciado, durante la presente administración vamos a darle un fuerte impulso a la modernización de los espacios deportivos y recreativos del municipio y principalmente a los campos de beisbol y softbol, a fin de ampliar la oferta de estos y que las familias cuenten con instalaciones seguras, modernas y totalmente funcionales, donde puedan divertirse y practicar su deporte favorito», expresó.

DESARROLLA UAT PROYECTO

DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Por último, la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), desarrolla un proyecto que busca conocer la importancia de las empresas sociales en la Huasteca tamaulipeca.

La División de Estudios de Posgrado del plantel universitario publicó en sus canales oficiales el trabajo intitulado “El emprendimiento social como creador de valor social en la Huasteca tamaulipeca”, una investigación de CRISTIAN ALEJANDRO RUBALCAVA DE LEÓN, egresado del Doctorado en Ciencias Administrativas.

El objetivo del estudio es identificar este tipo de empresas que operan en la Huasteca de Tamaulipas, región integrada por catorce municipios que suman alrededor de dos millones y medio de habitantes que padecen de alguna carencia social.

RUBALCAVA DE LEÓN explicó que con su tesis desea ver el impacto social que estos emprendimientos han generado, y señaló que el emprendimiento social se compone de elementos clave tales como las innovaciones, el manejo de riesgos y la proactividad.

En sus palabras, el emprendimiento social se refiere a aquellas empresas que buscan atender las necesidades sociales que les permiten a las comunidades funcionar más eficientemente. Estas empresas sociales pueden ser las organizaciones no lucrativas, las fundaciones, las asociaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales; las cuales son emprendimientos que necesitan generar ganancias para operar una empresa.

“Son un modelo de empresas sociales, que surgen de los problemas detectados en los territorios y que las instituciones formales no han logrado abordar y solucionar”, explicó el estudiante de la FCAV.