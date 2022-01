Han enloquecido… 

Más allá de las payasadas entre la bancada panista y la de Morena en el Congreso de Tamaulipas se esconde un asunto grave, perverso, que pone en riesgo la vida de muchas personas y lo triste es que todo fue provocado porque para la cosecha de votos en año electoral así lo amerita.

Fue el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera, quien explotó y dio a conocer el caso, hizo un señalamiento grave, casi para acusar de tentativa de homicidio, en contra de Armando Zertuche Zuani, presidente de la Gran Comisión y dirigente de la bancada de su partido, Morena, en el Congreso del Estado.

“Armando Zertuche obligó ir a la diputada Leticia Vargas, llena de Covid, al Congreso, la presionó porque pensó que yo no la dejaba ir. Ella se reportó enferma, mandó el resultado de su prueba, no se le creyó y se fue porque le dijeron que me iban a culpar a mí, ya que la vieron en el Congreso si la vieron mal y la mandaron al hospital, está internada.

“Ahora piensan que si no se presenta un Diputado del sur ya es culpa mía, ojalá se recupere pronto, ella es una mujer fuerte, pero que necesidad de presionarla cuando las leyes las hubieran sacado antes en el congreso”, acusó el alcalde.

“Que no politicen las cosas, no me quieran culpar de los errores que ellos cometen, no me meto en el congreso, pero ahora cuando algo les sale mal el culpable soy yo, no, no, no, yo también me sé defender y lo voy a hacer. No se que problemas tengan, ni me meto, mi cuestión es que no obliguen a una persona así a ir”, cerró.

La verdad es que este tema se debe investigar y a fondo, por un lado la presión que sufrió la Diputada de Morena debe ser sancionada de alguna forma, pero con mayor razón se debe conocer el motivo por el que fue obligada a asistir a un recinto.

Después de eso lo que sigue debe ser tema legal, de tribunales, porque el obligar a la Diputada a asistir al Congreso infectada de Covid es casi un intento de asesinato ya que pudo infectar a más personas, no solo a Diputados sino también a trabajadores, periodistas que cubren la fuente y hasta quienes convivieron con ella durante todo su traslado a la capital.

Es verdad, se reconoce que las fuerzas en el Congreso están muy parejas, que un voto puede echar abajo una ley o sacarla adelante, sin embargo, eso de obligar a una Diputada con Covid a presentarse en un recinto cerrado, con muchas personas alrededor es un alto precio para ello y, además, es algo perverso, ruin, propio de mentes enfermas ya que puede significar muertes.

Hoy el psicólogo Armando Zertuche se equivocó, una ley no es tan urgente como para poner en riesgo a sus compañeros, se pudo aprobar antes, se puede aprobar o desechar después, y si, el acto solo hace pensar dos cosas, de plano los políticos creen que para ganar una elección se requieren manchar de sangre o, de plano, el psicólogo Zertuche es carne de psiquiatra.

Por lo demás, la verdad es que Oseguera no es santo de nuestra devoción sin embargo hay que reconocer que ahora hizo las cosas bien, efectivamente, defiende a una diputada que es de su grupo, pero eso es lo destacable porque es raro de ver en la política, que se y defienda a los que con lealtad están al lado de un jefe de grupo.

También vale la pena decir que es mucho muy lamentable que ese tema del Covid haya sido opacado o considerado menos importante que el escándalo en torno a la denuncia de la Diputada Imelda San Miguel y el propio presidente del Congreso que no pasará de un mal show, de acuerdo a los videos no hay nada diferente a lo que hemos visto por legislaturas y legislaturas cuando los tiempos son electorales, quizá la Diputada tiene razón en que no debieron amenazarla con quitarla de la presidencia, pero quizá Zertuche también use buenos argumentos en su posicionamiento de que no se puede estar suspendiendo una sesión a placer de una persona o grupo parlamentario, con todo y ello nada se sale de lo normal en ese poder que parece creado para malos espectáculos y donde todos parece han enloquecido…

CABEMOS TODOS, EL TRUCO… “Este es un juego nuevo, baraja nueva, estoy invitando a la sociedad en general, obviamente si alguien ha militado en otro partido no me interesa, yo no vengo a juzgar a nadie, aquí cabemos todos; si son tamaulipecos bien nacidos y están dispuestos a hacer el bien a Tamaulipas, son bien recibidos”, dijo César Verástegui Ostos, el Truco durante un encuentro con medios de comunicación en la ciudad de Miguel Alemán, ante quienes declaró que la alianza “Va por Tamaulipas”, tiene las puertas abiertas para todo aquel que se quiera sumar sin importar el partido o la ideología que profesen, mientras estén dispuestos a trabajar por el bien superior de construir un estado de oportunidades y progreso para todos.

A pregunta expresa, Verástegui Ostos reiteró su agradecimiento para sus compañeros de partido, el senador Ismael García Cabeza de Vaca; el actual Secretario General de Gobierno, Gerardo Peña Flores y al alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah por privilegiar el diálogo y el acuerdo en el que, fue elegido como precandidato único para contender por la gubernatura de Tamaulipas.

Asimismo, comentó que estos son buenos tiempos para la alianza, afirmó que haber trabajado durante cinco años, tres meses y siete días en la Secretaría General de gobierno de la entidad, le dieron la experiencia para privilegiar el dialogo.

“Si algo he tenido, es precisamente privilegiar siempre el dialogo y el acuerdo para evitar confrontaciones, eso es lo que he venido haciendo y lo que hice al interior del partido, por lo que hoy estoy saliendo en armonía con los compañeros de Acción Nacional como con los del Revolucionario y de la Revolución Democrática; salimos en armonía y de esta forma vamos construyendo la alianza, cumplir, eso es lo que me ha permitido avanzar hasta el día de hoy”, señaló.

AMERICO INVITA A DEFENDER LA TRANSFORMACIÓN DE TAMAULIPAS… El doctor Américo Villarreal Anaya conminó a la comunidad morenista marsoteña a defender sólidamente y juntos los principios de la Cuarta Transformación para así acabar con la corrupción en Tamaulipas.

El abanderado de MORENA dijo ante militantes y simpatizantes que resguardará este gran proyecto por demostrarse que es posible terminar con la descomposición a base de honestidad y trabajo.

El precandidato a la gubernatura de Tamaulipas reconoció que mantiene un compromiso personal para liderar este proyecto, puesto que son esos mismos principios de los que él está convencido, por lo que habrá de enarbolarlos con todas sus fuerzas.

«En este esfuerzo yo me comprometo con ustedes. Hemos visitado ya más de una tercera parte de los municipios en este periodo de precampaña. Quiero que me vean, me conozcan y me escuchen hablar”, conminó.

“Y viéndolos a los ojos me comprometo a defender estos principios, que son en los que yo también creo. No es un proyecto personal, es un proyecto de todos y así me comprometo a defenderlo al filo de mi capacidad. Voy a ser el defensor de todos ustedes, no les vamos a fallar”.

Agregó, que la justicia, la honestidad, no mentir, no robar y no traicionar, son los ejes centrales del proyecto que hoy encabeza para terminar con la corrupción, con el miedo y la angustia que hoy aquejan a la sociedad, reiterando que en este proyecto caben todos y cada uno de los morenistas.