En camino de la pre

Corre en redes sociales la ya anunciada salida de City Grup de Banamex, por lo que surgieron nombres de posibles compradores: Carlos Slim, dueño de Inbursa; Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca; y Carlos Hank, dueño de Banorte. En caso de que nadie lo compre, sugieren las malas lenguas de las buenas gentes, rifarlo como el Avión Presidencial.

En el tema de hoy, las precampañas en Tamaulipas y otras 5 entidades del país, los votos decidirán el color del partido que gobernará y creemos que empezaron ‘viento en popa’, aunque ahora sí, en tiempos electorales, según la legislación vigente.

Desde luego que los estrategas doctos en los espacios legales, se supone asesoran a los antes aspirantes, ahora oficialmente precandidatos, sobre lo que deben y no decir y hacer, para evitar multas del Instituto Electoral.

En Tamaulipas, hasta el momento son tres los gallos que quieren llegar. Dos por coalición y uno por el Movimiento Ciudadano.

Los nombres, en orden alfabético por apellido: Diez Gutiérrez Arturo, por el MC; Verástegui Ostos César, por la coalición Todos por Tamaulipas (PAN, PRD, PRI); Villarreal Anaya Américo, por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, Verde Ecologista y PT).

En el caso de Morena en Tamaulipas, el ciudadano -sobre todo del centro de la entidad- está en la disyuntiva por las simpatías dispensadas al precandidato, pero en contra parte, la animadversión al partido del presidente.

El conflicto es muy delicado para el elector de todas las edades, sobre todo para los mayores de 40 años, aunque no para el partido, porque al fin y al cabo le interesa más el número de votos en las urnas.

En la Ciudad de la Cotorras, un connotado empresario asegura “…voy a votar por Américo, porque es de Victoria, porque es hijo de un buen gobernador, porque mucho nos han golpeado a los victorenses…” EL mismo personaje adicionó: “Voto por Américo pero no voto por Morena… no estoy de acuerdo con la política del presidente.”

A nivel nacional los especialistas en temas políticos aseguran que de las seis gubernaturas que se renovarán el próximo 5 de junio, hay tres entidades que presume Morena ganará, pero pone en duda a las otras tres, una de ellas Tamaulipas.

Lo malo de estos tiempos es que las redes sociales se alquilan para fabricar mentiras e infundios y eso será el pan nuestro de cada día, incluso habrá campañas de descrédito para intentar persuadir al ciudadano de no votar por uno u otro.

Para El Truco, César Verástegui, muchos hechos (ciertos o falsos) partirán del descrédito que le endilgan al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y lo que se sabe será aumentado, recuérdese que la demanda contra el de Reynosa se basó en información mediática.

En el caso del Dr. Villarreal Anaya, la política presidencial es la cruz que tendrá que cargar y malo que intente defender causas del tabasqueño, porque le puede ir como en feria. Además, no podemos obviar las relaciones políticas y hasta lo ‘desprendido’ para solventar el gasto de la prensa.

Un enemigo al que no ha podido detener ni Mario Delgado, presidente de Morena, es a Alejandro Rojas Díaz Duran, quien no se ha medido y ha publicado su desacuerdo a la precandidatura del Dr. Américo Villarreal, pegándole mediáticamente al grado de pedir la sustitución del personaje.

La postura de Américo y El Truco Verástegui, hasta el momento ha sido conciliatoria, de altura para intentar poner en marcha la unidad de su partido y hasta anteponen la invitación a los tamaulipecos que están en duda o están fuera de su coalición.

Los golpes por encima y debajo de la mesa están señalados y no es fácil evadirlos, como los dos expresidentes municipales de Reynosa que llegaron a esa representación por el tricolor y han declarado que el apoyar al Dr. Américo Villarreal Anaya no significa renunciar a su partido.

Hay versiones en Facebook o WhatsApp, donde supuestamente el líder nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, ‘Alito’, recrimina a la familia tricolor que se van al PAN. Me parece que no habría que dar mucho crédito a esta nota, porque no solo en Tamaulipas el PRI hizo equipo con Acción Nacional y el PRD, hay acuerdos de coalición tanto a nivel nacional y estatal.

Al cierre de este espacio recomiendo multiplicar acciones contra el COVID19, porque con la nueva variante, los contagios han sido en alto número no solo en Tamaulipas, sino en el país y el mundo. Un punto negro: Mientras en la CDMX gratis hacen la prueba contra el virus, en Tamaulipas solo en laboratorios privados.