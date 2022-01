El ‘Truko’ de gritar en silencio

Lo dijo un 25 de junio, el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, al hablar, en ese entonces, de su secretario general de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.

Palabras más, palabras menos, en aquella ocasión reconoció que el trabajo de “El Truko” VERÁSTEGUI OSTOS, en ocasiones “no se ve, pero sí se siente” …

Lo mismo está pasando con su estructura electoral, “no se ve, pero se siente” y, lo más importante, está dando resultados anticipados, de ahí que se haya conseguido el espaldarazo recibido el pasado sábado, por los tres líderes nacionales de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y De la Revolución Democrática (PRD), no dejó lugar a dudas hacia dónde apunta el derrotero.

Antes que cualquier cosa, MARKO CORTÉS (PAN), ALEJANDRO MORENO (PRI) y JESÚS ZAMBRANO (PRD) llegaron a Tamaulipas con un solo objetivo: respaldar a CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS reconociéndolo como un ganador y como una figura “muy pesada” en la política estatal, lo legitimaron, pues.

Vale decir que, aunque el ex secretario general haya cobrado las quincenas de los últimos cinco años (y fracción) en el Gobierno de Tamaulipas, tiene su sello particular, un “establo” propio, y su forma de desarrollar el ejercicio electoral es a base de humildad…

“El Truko” no requiere un “divorcio” con nadie, ni desmarcarse de nadie, por el contrario, fundó una forma de hacer política en estos tiempos de “sanas distancias” y es sumar a todos; permitir que todos se suban, pero, a la vez, entiendan lo que cada uno debe hacer para alcanzar la victoria, si es que quieren una rebanada proporcional del pastel.

Desde el viernes pasado invitó a formar un Gobierno de coalición, pero en donde todos trabajen; es decir que a nadie se le invitará a la mesa servida, si no sudó una gota en el trayecto y punto.

Mientras que el partido de enfrente, entiéndase el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sigue “enfermo”, infectado del peligroso virus de la desunión, a través de un rabioso y venenoso ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN, que nadie lo detiene (o no lo quieren detener) y que no abona nada para AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, en “Va por Tamaulipas” la cosa es muy distinta.

Podrán simpatizar o no con “El Truko”, pero nadie en el PAN, PRI o PRD le pueden regatear a CÉSAR VERÁSTEGUI su don de gente, su capacidad de operación, pero, principalmente, su gran capacidad para encontrar la conciliación.

CÉSAR VERÁSTEGUI también advierte que todos los tamaulipecos tienen una capacidad específica en su proyecto, dándoles a cada uno un lugar especial.

Por ello y a pesar de que LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, “El Cachorro”, decidió expulsar a MAKI ORTIZ DOMINGUEZ de Acción Nacional, el precandidato panista, CÉSAR VERÁSTEGUI, con toda humildad la invita, le reconoce su talento y le da su lugar.

“El Truko” sabe bien que MAKI es “más que dos votos”, como la han “encasillado” los de Morena, y no tiene temor, pudor o vergüenza en reconocer un talento en una dama que más que verla como adversaria a someter, la ve como una fortaleza para sumar.

La humildad de VERÁSTEGUI también quedó demostrada al agradecer a cada uno de los que, al igual que él, aspiraban a ser candidatos del PAN a la gubernatura, a quienes les reconoció “la generosidad de apoyarlo”.

ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, GERARDO PEÑA FLORES y JESÚS NADER NASRALAH, hasta el momento se han mantenido al margen y, por lo que se ve, así se mantendrán; al menos eso se espera después de ver el músculo que ha enseñado “El Truko”.

Por ello, en su reciente gira por Reynosa, VERÁSTEGUI les mandó decir: “les agradezco a los tres que, bajo el diálogo y el acuerdo, hayan decidido apoyar a su servidor para que yo me registrara como el único precandidato a la gubernatura del Estado”.

Hasta el momento, VERÁSTEGUI OSTOS, como precandidato, inició desde el domingo 16 de enero su primera gira por Tamaulipas, visitando los municipios de San Fernando, Valle Hermoso, Reynosa, Río Bravo y Miguel Alemán; en dónde ha privilegiado el diálogo con simpatizantes y demostrado que sabe “gritar en silencio” … Pendientes…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Aunque no lo quiere aceptar de forma clara, lo cierto es que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, se duele de estar con las manos amarradas en eso de los Vetos Ejecutivos; es decir no puede hacer nada más que envalentonarse, pero no pasa de ahí… Cuentan que cuentan que ZERTUCHE y la pandilla de morenos, pensó que sería fácil imponerse a todo, bloquear todo y oponerse a todo lo que propusiera el Ejecutivo estatal; hasta que se toparon con la realidad matemática que viven y con las leyes establecidas… También cuentan que sólo les queda hacer ruido, para aminorar la “vergüenza” de verse derrotados por un Poder, el Ejecutivo, al que juraron hincar y derrotar antes de que se acabara el 2021… y ya estamos en enero del 2022… ¡Qué gacho Tacho…!

++CUENTAN QUE… Si la derrota que vive la bancada de Morena, como Poder Legislativo, ante el Ejecutivo estatal, podría considerarse un “exceso”, todavía falta algo mucho más grave y es el hecho de que la alianza “Va por Tamaulipas” será replicada en el Congreso local, con lo que el PAN y el PRI sumarían 17 legisladores, igual que Morena, que tiene 17 y que sólo hacen la diferencia el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano… Cuentan que cuentan que eso no es todo, pues hay algo muy peligroso en puerta para la bancada de Morena y es el acomodo de fuerzas al interior luego de la forma en que se dio la selección del precandidato a la gubernatura por ese partido… También cuentan que los seguidores de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA en el Congreso local, que lo apoyaron para que fuera candidato, no están muy conformes en cómo se dieron los hechos, de manera que, así como están los acomodos de fuerzas en la Legislatura 65, con dos o tres diputados de Morena que se pinten el pelo de azul, tienen para reventar a ZERTUCHE ZUANI y quienes saben olfatear problemas aseguran que en breve por ahí tronará el cuete… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… El presidente del Comité Directivo Estatal, del Partido Acción Nacional, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, anda bien contento, aunque ya no sea coordinador de la bancada en el Congreso local y sólo se haya quedado como figura decorativa en el PAN estatal… Cuentan que cuentan que, de acuerdo a las matemáticas que tiene su partido, la coalición “Va por Tamaulipas” viene con mucha fuerza, según sus dichos y “pegando con tubo”, debido a la suma de fuerzas con el PRI y el PRD en lo local… También cuentan que CANTÚ GALVÁN les recordó a propios y a extraños que, en la pasada elección del seis de junio, su partido compitió solo, en cambio Morena, en todas las posiciones, lo hizo en coalición con uno o dos partidos… Adeeemaaás cuentan que… CANTÚ GALVÁN presume una clara unidad, algo que en Morena todavía no se ve ni se huele, pues el “fuego amigo” en contra de AMÉRICO VILLARREAL está a flor de piel… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… El presidente del Comité Directivo Estatal, del Partido Revolucionario Institucional, ÉDGAR MELHEM SALINAS, confirmó que la alianza “Va por Tamaulipas”, será llevada al Congreso del Estado… Cuentan que cuentan que MELHEM afirmó que esa alianza, en las parcelas legislativas, debe “ser estratégica” y que sostuvo un diálogo con FÉLIX FERNANDO «El Moyo» GARCÍA AGUIAR, para dejar en claro que estará considerando la alianza en la mayoría de los temas… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

