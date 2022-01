Truco, el nuevo Rodolfo Torre de Tamaulipas…

Cuando César Verástegui fue recibido en el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, lo hizo en la explanada que vigila eternamente el ex candidato Rodolfo Torre Cantú.

Acudieron autoridades y militancia, donde claro, el protocolo de la Coalición Va por Tamaulipas, le colocó el chaleco rojo al precandidato del PAN, del PRI y del PRD, con el logo y siglas de los tres colores en la zona del corazón.

Y ahí empezaron los comentarios de los presentes. Se le ve bien, además sus inicios fueron,( como muchos en la política en el país), en el PRI me juraron; y otros más audaces, de plano que César Augusto Verástegui Ostos se parece mucho o es, el nuevo Rodolfo Torre Cantú a quien la perversidad le quitó la vida un 28 de junio de 2010.

Habría sido un gran gobernador, comentaron otros ahí presentes. Y en su analogía, comentaron de Verástegui, es robusto, directo, bigote similar, amable, trabajador, no se anda por las ramas y tiene experiencia.

El primer sorprendido fui yo y si bien César tiene personalidad propia, seguro que tienen razón. Y más cuando se trata de la esperanza y de la renovación que cada 6 años, muchos tienen con la llegada de nuevos proyectos.

Y si, ya lo vimos en el evento donde los dirigentes nacionales del PAN Marko Cortés, del PRI Alito Moreno y del PRD Jesús Zambrano, escucharon que efectivamente, El Truco, no se anda por las ramas y no dejará pasar una y por eso, le subió de tono.

“Mi Padre no fue gobernador, fue más que eso, me enseñó a razonar, me enseñó pensar, me enseñó a sentir, y me enseño a actuar, sobre todo, a trabajar (…) no podemos estancarnos”. Derecha la flecha.

Igual lo hizo en la semana sobre el futuro de la ex alcaldesa Maki Ortiz, de quien sostuvo, ella es muy importante, así que vaya debate de estos días en un Tamaulipas, donde en la cancha de enfrente el Movimiendo de Regeneración Nacional, el PVEM y el PT, estrenan porra.

“Es un honor estar con el doctor”, expresaron en un evento donde su candidato, Américo Villarreal Anaya, se reunió con la militancia de Tampico, en acto organizado por Mónica Villarreal, donde se escucharon las voces representadas de Olga Sosa, Alejandro Rábago y por supuesto por Úrsula Salazar quien dio el mensaje de bienvenida.

Ahí, Américo agradeció la adhesión de Óscar Luebbert y añadió que “hay una gran disposición a favorecer este momento de coyuntura que se presenta electoralmente en nuestro estado y que si efectivamente, hay mucha gente que se está dirigiendo a los colores de Morena”.

Vaya sábado el que vivimos en Victoria, donde además ya vimos integrado al alcalde de Tampico Jesús Nader, en un entarimado donde estuvieron todos, los que en otro momento de la historia de la entidad y de México, habría sido imposible.

Que nadie se asuste, o se llame a cuento, sucede en todos los partidos, no solo en el PAN,el PRI o el PRD, donde se realizan acuerdos como también sucede en Morena el PT ( que nació de Salinas de Gortari), o del PVEM, que surge para acabar con el PRI, luego para hacer alianzas con el PAN, y con el PRI de Enrique Peña.

Y qué nos falta, saber como van las cosas con el tercer precandidato, es decir con Arturo 10 Gutiérrez. Revisamos sus redes sociales y pues lo que se ve no se juzga.

De realizar un trabajo que para muchos fue de turismo internacional, cuando dimos cuenta de sus múltiples y variadas relaciones sociales y empresariales, ahora, repite el mismo esquema, pero en territorio estatal, presumiendo muchos de los orgullos tamaulipecos.

Hasta el fin de semana llevaba, mil 800 kilómetros recorridos. Mientras que aun sigue enlatada la idea de para dónde va Maki Ortiz, si se queda en Morena, se va al lado del ex alcalde de Victoria o si como ya fue invitada se integra en el Todos por Tamaulipas de César Verástegui.

Importante: Y Gerardo Peña regresó al Congreso de Tamaulipas. Esta vez como secretario general de gobierno en representación del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al evento de inicio del Período de Sesiones de la LXV Legislatura.

Como siempre ha sido, de mucha mano izquierda cuando se trata de negociar, en un estilo que ya todos le conocen en Tamaulipas. Y más en la posición que ahora tiene, pero puntualizando, cuando se trata de dejar las cosas muy claras.

“No se tolerarán dobles discursos ni nada que atente en contra del interés de los tamaulipecos”.

Nostra Política: “Amistad que acaba no había comenzado”. Publio Siro.