Inaudito, pero cierto

Luego de críticas y protestas por parte de la militancia, principalmente del PAN y del PRI, quedó sellado el compromiso de trabajar unidos a través de la coalición “Va por Tamaulipas” con la presencia de los dirigentes nacionales Marko Cortés Mendoza del PAN, Alejandro Moreno Cárdenas del PRI y Jesús Zambrano Grijalva del PRD, en el acto masivo organizado el pasado sábado en el recinto ferial de Ciudad Victoria para entronizar a César Augusto Verástegui Ostos como precandidato a la gubernatura.

Y aunque muchos priístas y panistas todavía no lo asimilan porque lo califican de inaudito, pero lo cierto es que la coalición entre el PAN, PRI y PRD se prepara para dar la batalla en Tamaulipas ante el efecto que tiene la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador en la entidad, como se puede constatar en las encuestas realizadas antes de la nominación de los precandidatos a la gubernatura.

En dichas encuestas se marcaba como favorito a Morena, el partido político de López Obrador, pero esta tendencia seguramente cambiará luego de que los votantes conocieron ya quienes son los precandidatos a la gubernatura que estará en juego en la elección del próximo 5 de junio.

Mientras tanto Verástegui Ostos de inmediato se lanzó en contra de su adversario de Morena, ya que en su discurso de agradecimiento señaló en forma textual: “mi padre no fue gobernador, pero me enseñó a razonar, me enseñó a cumplir, me enseñó a sentir, me enseñó a actuar y sobre todo me ensenó a trabajar”, en clara referencia de Américo Villarreal Anaya.

La puya de Verástegui Ostos fue porque el precandidato de la coalición “Juntos haremos historia en Tamaulipas” utiliza la imagen de su papá, el ingeniero Américo Villarreal Guerra (QEPD), a fin de posesionarse ante la ciudadanía tamaulipeca, pero resulta que en la actualidad una inmensa mayoría no se acuerda del exgobernador y mucho menos los jóvenes.

Y como siempre, no faltan los oportunistas que con el pretexto de que el PRI forma parte de la coalición “Va por Tamaulipas” se pronunciaron a favor del doctor Villarreal Anaya, como fue el caso de Oscar Luebbert Gutiérrez y Humberto Valdez Richaud, además del panista Sergio Salazar Salazar.

El apoyo de los priístas de nada le servirá a Villarreal Anaya, debido a que tanto Luebbert Gutiérrez como Valdez Richaud son considerados como “cartuchos quemados” entre las filas del PRI de Reynosa, además señalan que sólo añoran sus “tiempos de gloria”, pero dejaron de tener capital político desde hace mucho tiempo, como se puede constatar en el hecho de que el control de la estructura electoral lo ejerce Maki Ortiz Domínguez.

“No en balde el mismo Verástegui Ostos señaló recientemente que está dispuesto a dialogar con la exalcaldesa de Reynosa para que se sume a su proyecto”, aseveraron los priístas de este municipio fronterizo.

De igual forma, el apoyo del químico Sergio Salazar Salazar de nada le servirá al candidato de la coalición “Juntos haremos historia en Tamaulipas”, debido a que muchos recuerdan que estuvo involucrado en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en donde murieron 49 niños el 5 de junio 2009, cuando fungía como director de Prestaciones Económicas y Social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por otra parte, un total de mil 564 tamaulipecos residentes en el extranjero se han inscrito hasta el momento para participar de gobernador en la elección del próximo 5 de junio en la entidad.

De acuerdo con un reporte del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), de los mil 564 ciudadanos residentes en el extranjero que han mostrado interés de participar en los comicios radican mayoritariamente en los Estados Unidos.

El reporte del IETAM indica también que hay ciudadanos tamaulipecos residentes de otros 24 países, que también se han registrado, entre ellos, Alemania, Australia, Brasil, Bolivia, Chile, China, Colombia, Canadá, España.

Tienen de plazo hasta el 10 de marzo de 2022 para manifestar su intención de votar a través del sistema de registro para votar desde el extranjero y elegir la modalidad de votación postal o electrónica a través de la siguiente dirección electrónica: https://votoextranjero.ine.mx.

En otro tema, los cuatro aspirantes a las candidaturas independientes para la gubernatura se encuentran muy lejos de alcanzar las 79 mil 745 firmas de apoyo ciudadano que requieren para estar en la boleta electoral del próximo 5 de junio.

El IETAM emitió un reporte en el que da a conocer que ninguno alcanza ni siquiera el 1% de los apoyos requeridos.

El periodo para recopilar las firmas se inició el pasado 2 de enero y concluirá el próximo 10 de febrero, por lo que se prevé que ninguno logre cumplir con el requisito de obtener las firmas de apoyo del 3% de la lista nominal en la entidad.

Hasta el momento Geovanni Francesco Barrios Moreno llevaba 32 firmas, en tanto que Moisés Méndez Aguilar había obtenido 345, mientras que Juan Enrique Flores Aguirre y Marco Antonio Elejarza Yáñez habían logrado 34 y 102 firmas, respectivamente.

Por último, todo se encuentra listo para que el personal docente en Tamaulipas reciba hoy la vacunación de refuerzo, anunciaron en conferencia de prensa conjunta el titular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), Mario Gómez Monroy y el dirigente de la sección 30 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rigoberto Guevara Vázquez, quienes revelaron que hay 87 mil dosis listas de la vacuna Moderna.