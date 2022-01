Estos días y los subsecuentes, hasta el 5 de junio próximo, usted escuchará, leerá y lamentará la sarta de infundios, mentiras, calumnias… pero también las verdades, aciertos, crudezas… y más sobre los precandidatos y a quienes el ITAM les quite el pre.

Los mensajes no solo serán los que aspiran a gobernar Tamaulipas, también serán dirigidos a familiares, amigos y colaboradores en estas precampañas y campañas porque los golpes y caricias tienen un amplio contexto.

Las verdades o mentiras desde el año pasado han tenido como escenario el terruño querido y el ámbito nacional. La intención es muy simple y se traduce en la persuasión para que la población, la que vota, dirija sus simpatías a determinado ángulo partidista, inclusive del partido del gobernador.

A manera de ejemplo le comento que este jueves 13 de enero, la Revista Publimetro, publica una nota de la periodista Andrea Rivera García, que titula “Cabeza de Vaca ‘premia’ a familiares y amigos con puestos en gobierno”

La fuente de información que cita Rivera García es el periódico digital La Jornada, donde señala que “…su primo Xicoténcatl González Uresti y María del Pilar Gómez Leal, prima de su esposa han sido los más distintivos ‘regalos’ que el gobernador de Tamaulipas ha dado a familiares a lo largo de su administración.

Como podrá observarse, hay inexactitudes en apenas tres líneas, pero el descrédito ahí está… Hasta donde llega mi información, no hay ningún parentesco del Dr. Xico González con el gobernador o la esposa. Es cierto que Gómez Leal es prima de Mariana Gómez, esposa del gobernador, pero catalogarlos de “distintivos regalos”, me parece tema muy serio. Trae chirimía.

La nota también habla del recién nombrado Secretario General de Gobierno, Gerardo Peña Flores, “…una de las figuras políticas tamaulipecas a las que el gobernador tiene mayor confianza.”

Pregunta: ¿No debería confiar? Nótese la tonta intención del texto.

La misma fuente habla del titular de educación, Mario Gómez Monroy, a quien tilda de ser “…un administrador de empresas sin estudios, de acuerdo a información de La Jornada, cuyo mayor mérito es ser primo de la esposa de Cabeza de Vaca.” Se nota la mano cargada… o es una mala percepción personal.

Cambiando de canal, enfocamos los pasos a ese 5 de junio y nos enteramos de que este jueves César Augusto Verástegui Ostos, oriundo de Xicoténcatl, Tam., aceptó ser el abanderado del PAN para la candidatura a gobernador de Tamaulipas.

Verástegui Ostos, con su carácter sencillo y directo ante el micrófono indicó: «…con el corazón en la mano se los digo: me conocen que soy franco y sincero, les acepto abanderar sus causas y hacerlas mías y defenderlas hasta donde la vida me permita».

En una nota de Anahy Mesa y Antonio Hernández del Grupo Milenio, informaron que, acompañado de militantes y amigos, César Verástegui encaminó sus pasos a la sede del PAN para registrarse.

Reunidos los requisitos del protocolo del registro, el mismo aspirante dijo deberán transcurrir 48 horas para que la Comisión encargada de evaluar la solicitud presentada, vendrá el dictamen que declarará aceptada o rechazada la candidatura, por lo que el aspirante declaró “tengo la confianza de que he cumplido en tiempo y forma para ser el candidato».

Es importante considerar que la opinión de los otros partidos que van en coalición con el PAN en la alianza «Vamos por Tamaulipas», aunque se tiene la confianza de que se ha podido consolidar la comunicación del buen entendimiento con los actores políticos del PRI y el PRD.

Quizá valga la pena reportar que, en el Salón Candilejas, sede de la aceptación formal de César Verástegui como precandidato, estuvieron presentes los líderes pitufos de los 43 municipios, donde se proyectaron videos de las reuniones de adhesión y simpatías para llegar a unificar la bandera única “Todos por Tamaulipas”.

En el mensaje que El Truco dirigió a los panistas reunidos destacó la importancia de la familia; lo trascendente de la educación; la calidad de la salud, el progreso del campo, la importancia de la gobernabilidad, el estado de derecho, la anhelada seguridad y paz social.

Nunca he aprendido a calcular el número de personas, pero si le aseguro que tanto el Salón de Reuniones, Candilejas, como la sede de Acción Nacional, estuvieron abarrotadas y quienes pagaron los platos rotos fueron los automovilistas desviados de sus rutas.

Las fotos, los videos, los discursos, las vallas, el sonido, la música, etc., suenan como hace 6 años… gente, colores, pancartas, autobuses, autos, música, sombrillas, sombreros, bolsas, botes de plástico, pegotes, playeras, útiles escolares, etc., etc., como hace 6.