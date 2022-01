El Registro del “Truko”

Definido al parecer Cesar Augusto Verástegui Ostos, más conocido como el “Truko” entre los tamaulipecos, será el abanderado de la alianza “Va por Tamaulipas”, que lo componen los partidos políticos PAN, PRI y PRD, por lo que ya se alistan los panistas para respaldarlo en un encuentro que sostendrá primero este 13 de enero y luego el 16 del mismo mes se registrará como precandidato a la gubernatura de Tamaulipas ante el IETAM.

Y por ese motivo los panistas de Tamaulipas, pero en particular los del altiplano tamaulipeco refrendarán su apoyo al ex Secretario General de Gobierno a quien reconocen por su entrega y gran compromiso con Tamaulipas.

“Hace sentido entre el panismo de esta región semiárida la asociación Todos por Tamaulipas”, la cual busca crear las bases de un pacto de unidad rumbo la elección del próximo 5 de junio, exponiendo los panistas “Vamos Todos por Tamaulipas” que merecemos”, reiteraron.

¿Y porque nos referimos a esta región semiárida?, es porque indudablemente en los 5 municipios, aunque pequeños, habrá “cargada” para el PAN en 2022; obviamente contando a los grandes de la entidad. La mayoría gobernados por el azul, es decir, Tula, Bustamante, Miquihuana y Palmillas, sus respectivas autoridades tendrán el compromiso institucional de sacar adelante la elección y que decir de Jaumave, que también jalará por ahí. Eso lo saben muy bien Antonio Leija Villarreal, Brisa Verber Rodríguez, Gladys Magalis Vargas Rangel, Ma. De la Nieves Ramírez Compean y José Luis Gallardo Flores.

En contraparte, el PRI y el PRD en Tamaulipas, se dijeron listos para una campaña plural e incluyente con “Va por Tamaulipas”.

NOTAS CORTAS

1.- El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en sus redes sociales informó que dio positivo a Coronavirus, por tal motivo guardará reposo y desde Palacio Nacional trabajará en sus oficinas. Que el Secretario de Gobernación, su paisano Adán Augusto López Hernández, será quien lo represente en las tradicionales conferencias “mañaneras”.

Por su parte, el presidente municipal de Victoria Lalo Gattás, luego de enterarse del contagio del Jefe del Ejecutivo Federal, le envió un mensaje en sus redes sociales: “Desde Ciudad Victoria deseamos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, levedad en la enfermedad y pronta recuperación, manteniendo su gran espíritu para continuar con la cuarta transformación”.

2.- Por cierto, hablando del alcalde victorense Lalo Gattás, sigue apareciendo por ahí en buena posición como mejor evaluado del país en el ranking mensual que elabora Consulta Mitofsky. Adelante mi alcalde vas bien y no le aflojes.

3.- ¿Que se haría el ex alcalde miquihuanense Matías Meléndez Cruz. Hace tiempo que no se deja ver por esta ciudad capital, ¿Qué no sale de su tierra natal La Perdida? ¿Qué pasa amigo?

4.- De ultima hora: Inminente suspensión de labores en el Ayuntamiento de Tula se avizora y como barril de pólvora le va a estallar al presidente municipal Antonio Leija Villareal, el conflicto laboral que dejó crecer con el sindicato de los trabajadores al servicio del municipio; toda vez que aún no les puede pagar el aguinaldo completo ya que les adeuda una cantidad considerable. Motivo por el cual el dirigente del sindicato tiene todo preparado para trabajar bajo protesta e inmediatamente iniciar la suspensión de labores con el apoyo de los sindicalizados municipales y de la Federación de Trabajadores al Servicio de los Municipios de Tamaulipas, pues el dirigente de los agremiados en Tula, se siente defraudado y burlado por el alcalde fuereño quien les debe lo siguiente:

– Pago parcial del aguinaldo.

– Pago de becas.

– Uniformes.

– Apoyo para medicamentos.

– Pago de días festivos.

Motivo por el cual las autoridades en materia laboral estuvieron entrevistándose con el personal sindicalizado el pasado lunes, donde se levantaron evidencias de lo que está ocurriendo hacia el interior del Ayuntamiento en lo laboral.

A que mi alcalde tan sinvergüenza, con esas ayudas para que quieres compadre CVO.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.