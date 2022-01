Ni un cinco sacó, que bárbaro

Dos noticias medio sacudieron al país, la primera por estar involucrado el presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que salió infectado de Covid-19.

Y eso si sacudió a la fanaticada, como diría el presidente López que tanto le gusta el béisbol.

La otra no tanto, aunque no deja de tener relevancia por el hecho de que es un gobernador sin fuero, pero sigue siendo el gobernador.

Se trata de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, que en una encuesta realizada por la casa “México Elige”, sacó un 39.1 de aprobación, ni un cinco alcanzó el canijo.

Con ese ranking de aprobación ciudadana el gobernador García casi toca fondo pues del último lugar que es el 32, se fue al 29, ya en el ocaso de su administración que inició en el 2016 y concluye en octubre del presente año.

El gobernador García tiene más vidas que un gato, pues hay que recodar en el abril del 2021 le fue retirado el fuero por la Cámara de Diputados, pero listo que es utilizó maniobras legaloides habidas y por haber para revertir el fallo gracias a un juez federal; así que sigue sin ejecutarse la orden de aprehensión que pesa sobre su cabeza.

La fiscalía general de la República que titula el controversial ALEJANDRO GERTZ MANERO, le ha fincado los delitos de operaciones con recursos ilícitos, defraudación fiscal y delincuencia organizada, y hasta el momento le han hecho lo que el aire a Juárez.

Respecto al contagio que sufrió mi presidente López, lo ha obligado a retirarse a reposar por lo que ya no tendremos sus mañaneras, aunque terco que es ha querido que lo sustituya en este tema el secretario de Gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ; aunque sigue mandando videos.

Es la segunda ocasión en que se contagia, hace un año ocurrió lo mismo, pero en esa ocasión estuvo más delicado el asunto, ahora solo es leve pero no deja de ser preocupante; por el bien de la nación esperemos verlo pronto en acción dando sus buenos macanazos a través del pulpito mañanero.

CON LA FINALIDAD de que no se presenten aglomeraciones a la hora de pagar el impuesto predial por parte de la ciudadanía, el gobierno municipal de Suelo Riobravense que preside HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, habilita a partir de este sábado una caja recaudadora que va operar de las nueve de la mañana hasta el mediodía.

Una muy buena medida porque aparte de que no se van a presentar aglomeraciones las personas que no pueden acudir entre semana a realizar el pago, lo podrán hacer los sábados.

Recordar que entre más recaudación se tenga más obra pública se tendrá.

En otro tema, el presidente Villegas ha estado muy al pendiente de los trabajos de bacheo que se realizan por los cuatro puntos cardinales del municipio.

Pero además supervisó las acciones de desmonte sobre la brecha 112 a la entrada del módulo habitacional “Misiones del Puente”, se dio tiempo para saludar y dialogar con algunos trabajadores.

La idea es que las familias que no tienen unidad motriz, puedan llegar sin problema alguno, y sin sobresaltos a sus hogares.

Y dispuso que la calle “Tlaxcala”, que estaba hecho garras, que conecta a la colonia “Morelos” con el centro de la ciudad, fuera bacheada de punta a punta.

Y la Villa de Nuevo Progreso no se queda atrás en cuanto a la limpieza de sitios considerados estratégicos para una mejor calidad de vida de la ciudadanía.

El delegado municipal de ese puerto turístico EDGAR PEÑA SERNA, ha intensificado las labores de desmonte y limpieza por los cuatro puntos cardinales, y en esta ocasión se trabajó sobre el bordo de contención del lado noreste.

No cabe duda de que el delegado Peña, ha sabido entender las políticas pública que lleva a cabo el presidente Villegas.

Qué más pueden pedir las familias de esa Villa.

“VAS AGARRANDO color”, le dijo en son de broma el líder nacional de Morena MARIO DELGADO, al diputado federal Verde TOMÁS GLORIA REQUENA, cuando le vio con un chaleco color guinda en un evento del precandidato a la gubernatura AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Ambos soltaron la carcajada.

Tomás se ha convertido prácticamente en el estandarte del instituto político Verde Ecologista, pues le vino a dar vida en Tamaulipas en donde era un cero a la izquierda; y es en un aliado importante de Morena.

Tan así que, hasta MANUEL MUÑOZ CANO, se vino de la Ciudad de México a apuntalarlo, asumiendo la dirigencia estatal, y ahora están a punto de tener muy buenas posiciones una vez que Américo gane la gubernatura.

Tomás, no descuida lo suyo y sigue fortaleciendo sus oficinas de enlace legislativo con una pequeña ayuda de sus amigos y simpatizantes.

ESTA SEMANA será crucial para el expresidente municipal de Suelo Neolaredense CARLOS ENRIQUE CATÚROSAS VILLARREAL, y todo por los problemas legales que le enjaretó el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, que, aunque no tiene fuero sigue mandando en Tamaulipas.

Carlos ha estado trabajando dentro del equipo del precandidato a la gubernatura bajo las siglas de Morena AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, y es bien visto, porque saben de su inteligencia, capacidad y fortaleza con la ciudadanía.

Y un gran número de columnistas ya lo manejan como el Coordinador General de la Campaña de Américo, pero este martes por la tarde una fuente digna de todo crédito dentro del equipo del senador con licencia, me dice que la manchita del expediente que le inventaron sigue siendo una loza pesada.

Repito, esta semana se sabrá si finalmente es el Coordinador General de la Campaña o se deciden por otro personaje que pueda acompañar sin problema alguno al precandidato en sus recorridos por la entidad.

Más que puesto y listo se encuentra el doctor GABRIEL DE LA GARZA, un amigo cercano al doctor Américo.

Y que no canta tan mal las rancheras.

HASTA este momento la preferida del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, para heredarle su trono en Palacio Nacional es CLAUDIA SHEINBAUM, todas las señales así lo indican, pero se puede caer pues aún falta un largo camino por recorrer.

RICARDO MONREAL, con todo y que es un cabrón inteligente y bien hecho, no ha podido doblegar a mi presidente López, y le acaba de responder por eso de los radicales y asegurando que en corto plazo no tiene planeado reunirse con él.

MARCELO EBRARD, sufrió un duro tropiezo cuando anunció con bombo y platillo que México no enviaría representante a la toma de protesta del dictador en Nicaragua DANIEL ORTEGA, pero mi presidente López lo mando a la chingada y envió a uno.

Así las cosas, de momento en la sucesión presidencial.

Por cierto, el periódico vocero de AMLO que no es otro que “La Jornada”, le dedicó en su reciente edición un feo cartón al senador Monreal, así o más claro.

CARO y apreciado lector dígame Usted si no son chingaderas, ahora si en la mañanera de Palacio Nacional comenzaron a usar el cubrebocas.

Lo hicieron a partir de este martes después de enterarse del contagio de mi presidente López.

Antes de eso usar el cubrebocas era una aberración y nadie le decía nada el presidente; veremos si por un contagio se componen las cosas en el país, y ya se dejan atrás las chiflazones que incluye la revocación de mandato, que solo es pérdida de tiempo, gasto y enfrentamientos vanos.

LA GRAN AMIGA del líder estatal del Partido Revolucionario Institucional y paisano EDGARDO MELHEM SALINAS, la señora CAROLINA VIGGIANO de RUBÉN MOREIRA, finalmente no tuvo problema alguno para convertirse en la candidata a la gubernatura del estado de Hidalgo de la alianza “Va por México”.

Otros que la buscaban como el pariente azul JORGE ROMERO, y el perredista LUIS CHÁZARO, no objetaron la designación, después del berrinche del gobernador OMAR FAYAD, que finalmente dobló las manos, creo que hasta tragó sapos sin hacer gesto alguno.

Así que si al paisano no le va bien este año por Tamaulipas su destino podría ser el estado de Hidalgo, partiendo que siempre ha tenido buena relación con la pareja Moreira-Viggiano.

TIRIOS y Troyanos le desearon una pronta recuperación al presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, por su contagio de Covid.

De los Morenistas destacados en Tamaulipas, lo hizo el líder del Congreso del Estado ARMANDO ZERTUCHE ZUANI

También envió mensaje el presidente municipal de Suelo Riobravense HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ.

Y hasta el gobernador García olvido las diferencias de momento, y envió el mensaje de solidaridad.

De igual forma la diputada local CASSANDRA DE LOS SANTOS.

DESDE este humilde espacio deseamos una pronta recuperación al Obispo de la Diócesis de Matamoros EUGENIO ANDRÉS LIRA RUGARCÍA, por el contagio por Covid-19; lo mismo para mi presidente López Obrador.

A través de un comunicado informó de su estado de salud, con síntomas leves y que se encuentra en aislado parta seguir el tratamiento y evitar propagar el contagio.

ESTE MIÉRCOLES aterriza en Suelo Riobravense el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, no me mandaron hora ni lugar.

Pero preguntando aquí y allá, me comentaron que su posible visita es para dar el banderazo de salida de las unidades motrices que van a trasladar a niños y jóvenes para vacunarse en los Estados Unidos de Norteamérica.

Al parecer la sede será el “Centro de Bienestar y Paz” en la colonia “Satélite”, y el banderazo de salida se daría como a eso de las once de la mañana; pero a mí no me crean.

ESTE MARTES por la tarde en el famoso restaurante de pescados, mariscos y carnes rojas propiedad del buen cuate ROBERTO GARZA, el grupo periodístico denominado “G-6”, ofreció un pequeño convivio al aguerrido e incansable reportero FRANCISCO MARTÍNEZ LUGO, con motivo de su cumpleaños que fue este martes.

PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar este martes con motivo de su cumpleaños al buen amigo y excandidato a la presidencia municipal de Suelo Riobravense RAMIRO ZAMORA.

El miércoles recibe pastel y regalos de familiares y amigos la conocida periodista de Suelo Matamorense NORA GONZÁLEZ.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

TERMINAMOS, PERO VOLVEREMOS…D…M…