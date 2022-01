Buscan quien los compre

Una caravana por los 43 municipios de la entidad, anunció ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ, como parte de una estrategia, primero para darse a conocer y después, posicionarse como el único prospecto del Partido Movimiento Ciudadano (MC), para la elección de gobernador.

De entrada, ARTURO trae todas las buenas intenciones de ir hasta los lugares más recónditos y dialogar con la gente que milita o simpatiza con MC, para conocer qué problemática enfrentan y la solución que podría haber.

Sin embargo, con buenas intenciones no se gana una gubernatura.

En un segundo tramo, DIEZ GUTIÉRREZ se observa como un precandidato que va a jugar a la rayuela, pero no trae canicas.

Sin canicas, tampoco se gana una contienda, y menos, la de gobernador.

Ya en el interior, dicho por el mismo, ha recorrido en cuatro ocasiones el Estado en su función como delegado del partido Movimiento Ciudadano.

¿Entonces? ¿A que va de nuevo con esta caravana a recorrer los 43 municipios de la entidad? A conocer las necesidades y demandas de la población?

ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ peca de ingenuo. Insistimos, así no se gana una elección y menos la de gobernador.

A estas alturas, ninguno de los candidatos va y pregunta, por el contrario, a lo que va es a proponer, a encontrar soluciones no a preguntar qué necesitan.

Ahora bien, ARTURO también desconoce qué Movimiento Ciudadano, si bien es un partido que ha tenido un crecimiento importante en el Estado, durante las últimas elecciones, adolece de una estructura en la mayor parte de los municipios.

Por tanto, la caravana que anunció, ¿a quién va dirigida? Porque la estructura que pudiera tener MC, sólo se enfoca en algunos lugares.

En otras palabras, como que el ex alcalde de Victoria pretende aparentar un escenario que realmente no existe, una simpatía que no tiene y un desconocimiento de lo que es MC en Tamaulipas.

De los 43 municipios de la entidad, solo en la Capital del Estado se tienen recuerdos – y no muy gratos – de ARTURO DIEZGUTIÉRREZ.

Lo recuerdan más por aquella pelea de campeonato que trajo a la Capital del Estado, que por la obra realizada en Ciudad Victoria.

Una de sus características, fue dejar en condiciones desastrosas la mayor parte de las calles.

Si bien MC va por la inclusión de jóvenes y mujeres, al menos no estuvieron a la vista en su encuentro con medios de comunicación.

Y si bien están esperanzados a que MAKY ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ los busque para dialogar y sumarse al proyecto de DIEZ GUTIÉRREZ, habrá que sacar un banquito, porque la ex alcaldesa ni siquiera lo tiene pensado.

Es más fácil que MAKY se sume al proyecto que encabezará CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS “el truko”, que incorporarse a una candidatura como la de DIEZ GUTIÉRREZ. En fin.