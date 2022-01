Monreal, ¿Su regreso al “PRI” de alianza 2022…?

Que difícil es editorializar cuando lo que tenemos en el contexto nacional y local, es una lista enorme de eventos, asuntos y datos que procesar. Complicado porque todos los días nos amanecemos, por ejemplo con la ruta y la vez queja constante de Ricardo Monreal, de que la 4T es un fraude como gobierno.

Lo reitera no literal, pero lo explica de muchísimas maneras. Ayer en Reforma, por ejemplo:

a.- “Pero ya no hay reversa…”, le preuntaron.

”Ya lo sé, pero lo consideré inconveniente porque lamentablemente se están generando divisiones internas, diferencias profundas que pueden conducir a confrontaciones políticas insalvables, en detrimento del propio movimiento”.

b.- “No estoy de acuerdo con radicalizar; ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. Me acerco más al perfil socialdemócrata de los países nórdicos; simpatizo más con la socialdemocracia que con los radicalismos».

c.- “La izquierda es una definición política, es un pensamiento universal, nutrido de conciencia social, de solidaridad, de respaldar las causas, la más vulnerable, la más desprotegida; de esta fuerza que puede impulsar políticas públicas progresistas sin estridencia, sin excesos, sin violaciones a la Constitución. Esa es la izquierda en la que creo”.

Dicho así, es evidente que El Senador cada día está más cerca de un “PRI progresista”, de un Movimiento Ciudadano y de un ala centro de Acción Nacional que de la Cuarta Transformación, de una alianza que hoy está aun con muchas dificultades con el PRD, el PAN y el PRI que con sus compañeros circunstanciales de viaje.

Recordemos que él se fue del PRI, porque le cerraron el espacio para Zacatecas, se las abre el PRD de AMLO que ahora -versión Morena- le cierra espacios abiertamente, pero, qué pasará si de pronto se le dan una cancha menos fanática, es lo que muchos se preguntan.

El asunto es que vamos que volamos, en una sucesión adelantada donde Andrés Manuel López Obrador es dueño, de su propio Movimiento de Regeneración Nacional y en su visión, del estadio, de los jugadores y hasta de los que venden fritangas.

Vamos a ver que pasa, que el documento de Reforma publicado este domingo es concluyente, el Senador no tiene mucho futuro en Morena, díganme Ustedes como lo van a contentar si es de los que ya dijo que la sumisión no es lo suyo.

¿Al Movimiento Ciudadano con Dante Delgado Rannauro donde ya hay postores de la talla de Enrique Alfaro o de Luis Donaldo Colosio, quien con solo el apellido lidera todas las encuestas?

¿A donde se va Monreal Avila? No existe una bola de cristal, pero así avanza en la cancha rumbo a la Presidencia de México. Y más cuando es de los que ex priístas que mejor conoce el librito público, pero también del sistema de aguas negras nacional.

Ya le dieron un juntón y no se quedó callado, ya veremos, está claro que Monreal y AMLO definitivamente no son iguales.

Lo mejor de cada casa…

Y ya están en la cancha las tres ofertas…

– Todos de rol estratégico en esta etapa de precampañas, por ejemplo Arturo 10, en lo que ya vimos en internet, pero en circulación a 3 camionetas de las “matonas”… siempre con una oferta que todavía veremos si del llamado turismo baja a los eventos director de roce donde están los votos.

B.- Claro que quien empezó con el pie derecho no ahora si no desde octubre es César Verástegui, no solo con la sociedad civil recorriendo el estado o realizando acuerdos en corto, si no además en el terreno de la construcción de la percepción.

Y especialmente con los medios donde la señal es clara, todos estarán en su corazón, una reiteración que quedó clara en el “after” de fin de año que se realizó para partir la rosca de reyes. Una convivencia de más de dos horas, con lo que deja claro que los medios le importan y mucho.

c.- En la cancha de Morena el inicio de sus actividades fue igual, más que intenso, no solo por la sede Reynosa, que es la Joya de la Corona, si no porque el pre candidato Américo Villarreal fue acompañado por el dirigente nacional Mario Delgado Carrillos, quien defendió la postura de que la designación no fue una simulación.

Reviró a Maki Ortiz al decir que no es un concurso de popularidad, así que no duden que habrá respuesta y seguramente en Modo Newton.

Nostra Política.- “En todas las cosas humanas, cuando se examinan de cerca, se demuestra que no pueden apartarse los obstáculos sin que de ellos surjan otros”. Nicolás Maquiavelo.