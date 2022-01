No estamos procesando lodo

Tres cosas rescato de la conferencia de prensa vespertina que tuvo este viernes el Gerente General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Suelo Riobravense EDGAR OLVERA.

“No buscamos procesar lodo”.

“Nos estamos preparando para que en el futuro no se vuelvan a dar estas situaciones”.

“Si Río Bravo esta respondiendo, nosotros vamos a responderle”.

Edgar salió a aclarar paradas respecto a porque el agua está saliendo “chocolatosa”, y que ha provocado la furia en redes sociales de muchos usuarios, algunos sin tener vela en el entierro.

Destacó que está situación no es la primera ocasión en que se da, y efectivamente, nos consta porque por tres años y medio estuvimos trabajando en Comapa; y lamentó que se de cuando él se encuentra el frente de organismo operador.

Adelantó que se están tomando todas las medidas que sean necesarias para que la ciudadanía no vuelva a pasar por esta situación que afortunadamente no pone en riesgo la salud.

Y en el entendido que el problema se dio en un 25 por ciento de los usuarios conectados a la red de agua potable.

Hizo hincapié de que hay que tener paciencia, y si en algún hogar se presente nuevamente el problema se van instalar válvulas de limpieza de tuberías.

Edgar no se vio nervioso ni titubeante en lo más mínimo en la explicación del problema, y agradeció a todas aquellas personas u organismo civiles que lo han respaldo en esta situación.

¿Porqué se dio el problema del agua “chocolatosa”?

Simple y sencillamente porque el agua del canal “Anzaldúa” se encuentra estancada debido a que no se trabaja en estos momentos en las tierras de cultivo.

Y volvió a repetir: “Se trabaja en ello para que no se vuelva a presentar este problema en el futuro”.

NO CABE duda de que cuando la perra es brava hasta los de la casa muerde.

Aplica muy bien este dicho popular a la persecución de que es objeto el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera SANTIAGO NIETO, por parte de la fiscalía general de la república a cargo de ALEJANDRO GERTZ MANERO.

Pero cabrón el Gertz, porque se lleva entre las patas a la muy respetada señora CARLA HUMPHREY, consejera del Instituto Nacional Electoral y esposa de Santiago, y eso si ya calienta.

Para nadie es desconocido que estos dos tipos nunca se llevaron bien y se vivían contrapunteando, por esto o por lo otro; Santiago siempre fue más listo y hasta le entregó varias cabecitas para guillotinar a su patrón ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, lo que seguramente calentó a Alejandro.

Que dijo en la mañanera mi presidente López sobre este asunto que no beneficia en nada a la Cuatroté: “Así como yo le tengo confianza al fiscal Alejandro Gertz, le tengo confianza a Santiago Nieto; y son seguramente procesos que tienen que desahogarse, si hay una denuncia pues tienen que hacerse las diligencias, pero eso no significa que el señalado sea culpable y en este caso, pues no creo que Santiago esté involucrado en actos de corrupción ni en ningún acto de abuso de autoridad, a lo mejor la fiscalía tiene que hacer estos procedimientos”.

Y sobre la tirria que se tienen ambos, señaló: “Podría yo recomendar que nos serenemos todos, sobre todo los que estamos empeñados en transformar al país porque los conservadores, esos no quisieran que avanzáramos, están en lo suyo, pero los que estamos comprometidos con una causa de transformación, si somos sinceros, deberíamos de unirnos o cuando menos no darle motivo a los conservadores para que se afecte nuestra causa”

Si mi presidente López interviene es que Gertz tiene que bajarle, como sucederá con el gobernador de Veracruz CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, que ya recibió el correspondiente espaldarazo y el senador RICARDO MONREAL, tendrá que tragar sapos.

Así se las gastan los Morenistas, y que le vamos hacer.

CONSCIENTE de que en estos momentos las reuniones multitudinarias son imposibles debido al azote de la ómicron el presidente municipal de Suelo Riobravense HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, no tuvo el gran festejo para las enfermeras en su día, pero optó por ir a visitarlas a sus centros de trabajo.

El alcalde Villegas estuvo con personal de enfermería de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del Issste, con quien compartió la tradicional rosca de reyes, y de paso dialogó con los directivos de las instituciones médicas para ver en que se puede apoyar para solventar algunas carencias que se padecen.

Sinceramente el personal de enfermería no se esperaba este detalle por el alcalde y se lo agradecieron.

ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, el líder del Congreso del Estado, en la conferencia de prensa del jueves por la tarde en Suelo Victorense para tratar el ataque violento a sus oficinas de gestoría, exhibió prácticamente a las dependencias estatales que tratan los temas de seguridad.

Dijo que una dependencia dice una cosa y otra tiene otra versión, lo que habla de una clara descoordinación para tratar asuntos tan delicados como es de la seguridad, y más cuando se atenta contra el representante del Poder Legislativo.

Si una dependencia asegura que se atendió una llamada ciudadana porque en ese lugar había actos fuera de la ley, es increíble que en dicha dependencia no supieran con quien y en donde se estaban metiendo.

Cuando se acerca un proceso electoral pueden ocurrir muchas cosas, y ya empezamos.

Por cierto, el delegado nacional de Morena LUCIO ERNESTO PALACIOS CORDERO, comentó que el intento cobarde en contra de Armando, ojalá no sea con la intención de manchar la elección del 5 de junio.

CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, el amigo sincero de los periodistas, se reunió con la prensa local para agradecer el que hayan estado al pendiente y hayan cubierto su trabajo en la Secretaría General de Gobierno.

Y de paso provechar para festejar el “Día del Periodista”, una sola piedra para matar a dos aves plumíferas.

Dio su agradecimiento y los buenos deseos, y en el entendido de que los Comunicadores serán respetados y atendidos en el ejercicio de su trabajo durante su campaña político-electoral y ya como gobernador del Estado.

Aprovechó para sortear algunos regalos entre los presentes, compañeros periodistas de la frontera norte que se encontraban en Suelo Victorense aprovecharon para colarse.

Pura buena vibra.

ESTE SÁBADO llegan a un año más de vida DERLY RIVAS ALVARADO y JOSÉ LUIS CASTILLO.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.