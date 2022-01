Truko Verástegui toma la delantera

El ingeniero César Augusto Verástegui Ostos, Truko, toma la delantera y este viernes se reúne con los representantes de los medios de comunicación, frente a todo el resto de los prospectos a la Gubernatura de Tamaulipas que no acaban por dar la cara, por salir al ruedo, en un esquema que los deja atrás en este arranque por ganar simpatías, por ganar aliados, por ganarse a los votantes del domingo 5 de junio.

Se quedan atrás el resto de los pretensos a la Gubernatura bien porque no le entienden a eso de buscar el voto ciudadano, porque por tacañería no quieren pagar el café y el pan, porque ya entendieron la weba de hacer una campaña que ya saben que no van a ganar, o bien porque están bien equivocadamente convencidos que nomás por el simple hecho, bendición, y milagro de ser postulados por el partido Morena ya tienen ganada y… de calle…. la Gubernatura.

Así las cosas, la mañana de este viernes 7, el ingeniero Truko Verástegui dialogará, conversará, responderá preguntas de los periodistas, quienes de siempre han sido enlace entre Gobernantes y Gobernados (así con mayúsculas). Conversará Truko Verástegui con los periodistas victorense, ese sector de la población a que el presidente AMLO se la vive descalificando, llamándola prensa fifí, y calificándola de chayotera, como si en su espacio no hay personajes allegados a él, como es René Bejarano quien era coordinador de la bancada dedel referido Andrés Manuel López Obrador y videograbado mientras echaba al maletín fajos de dólares.

En esta campaña por la gubernatura del estado, lo que visualizamos es que el gobernador García Cabeza de Vaca trabajará, se esforzará, por mantener a Tamaulipas bajo la bandera azul.

Para la construcción de esta alianza fuerte por la gubernatura PAN-PRI-PRD, y hasta Movimiento Ciudadano mucho pero mucho abona la beligerancia con que cada mañana se dirige a la oposición el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mañana tras mañana el Presidente, como su pecho no es bodega, externa sus sentimientos de aversión a sus opositores. Para nada externa llamados a la concordia, nada de llamados a la unidad, nada de llamados a lo que lo más importante es México, por encima de diferencias. Parece que sigue en campaña, siendo que es ya el Presidente de todos los mexicanos.

Así las cosas, mientras el candidato a Gobernador del partido Morena en Tamaulipas se va a gastar y desgastar pidiendo firmas—8 mil u 80 mil—para que se haga la Santísima Consulta de Revocación de Mandato en lugar de buscar el voto para la elección del domingo 5 de junio.

¿Quién es César “El Truco” Verástegui? Nació en El Mante el 14 de junio de 1966. Es ingeniero agrónomo por la UAT, y ha sido presidente estatal del Partido Acción Nacional. Es evidente que en la General de Gobierno se ha conducido con eficiencia, lealtad y bajo perfil.

¿El candidato de MORENA será gobernador? No olvidemos que en política, como todo en la vida, no hay que dar por hecho lo que no está hecho.

Y en cuanto a la Santísima y Despilfarradora Consulta de Revocación de Mandato más vale votar por que el Presidente Andrés Manuel se quede en la Presidencia por el tiempo que fue electo. Y es que de lo contrario— y eso lo escribió una joven periodista mexicana, les debo el nombre— puede ocurrir que AMLO deje de ser el Presidente de México, pero no el que deje de vivir en Palacio Nacional.

De haber revocación de mandato se armará un super escandalo y los legisladores colocarían en el cargo de Presidente de México a la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller esposa del Presidente. Y entonces este dejaría la Presidencia, pero no Palacio Nacional. Y es que los morenos tienen—ahorita –mayoría en el Poder Legislativo. Y pueden colocar en una Presidencia Sustituta a quien se les pegue la gana. NOS VEMOS.