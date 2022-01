Entre registros y mentadas 

Finalmente, la tarde del miércoles quedo registrado el senador Américo Villareal Anaya como precandidato único a la gubernatura por Morena el IETAM, con lo que se estarán preparando los morenos para dar la batalla en el proceso electoral del 5 de junio.

Previo a su registro, el senador Américo Villarreal apareció en redes sociales acompañado de Rodolfo González Valderrama, enviando un mensaje de unidad, donde el delegado federal brindaba su respaldo al quien resulto ganador de las encuestas.

Con ello ya son dos los precandidatos registrados, ya que anteriormente se había registrado Arturo Diez Gutiérrez por Movimiento Ciudadano, luego de una serie de versiones que aseguraban que la ex alcaldesa Maki Ortiz estaría buscando negociar ir como abanderada por el partido Naranja, tras de fracasar en su intento por contender por el partido Morena, y que ni la impugnación pudo frenar la postulación de Villarreal Anaya.

Siguiendo con el senador Villarreal Anaya, este recibió el espaldarazo de la dirigencia estatal del Partido Verde, como así se dio a conocer ante medios de comunicación, en lo fue una reunión con el dirigente estatal Manuel Muñoz Cano y el delegado del partido verde Karl Heinz Becker.

Según los verdes cierran filas en torno al legislador para defender los intereses de las familias tamaulipecos.

También la tarde de ayer, el diputado Armando Zertuche presento la denuncia sobre los hechos violentos que se registraron en sus oficinas de gestoría en Reynosa, luego de que sujetos armados (Gopes) pretendieran entrar violentando las instalaciones, hechos que fueron reprobados por la ciudadanía, en lo que se consideró como un ataque por parte el actual gobierno estatal, como una revancha ante las acciones emprendidas desde el Congreso Local, por parte de los diputados morenos.

La queja fue presentada ante la unidad de la FGJ, siendo acompañado el diputado por sus compañeros de bancada Isidro Vargas y Juan Vidal Román, confiando en que se den las investigaciones correspondientes.

Por otra parte, hay quienes no les gusta que le recuerden sus errores u omisiones, tal es el caso del ex alcalde de Ciudad Madero, Guadalupe Galván, quien ahora que se ha dejado ver en las reuniones entre militantes del Partido Acción Nacional, con los priistas para coordinar acciones en miras a la elección a la gubernatura, en la que irán en alianza con el PRD.

Pues resulta que el ex edil fue cuestionado, por un representante de los medios de comunicación sobre el desaparecido quiosco de la Plaza Alfaro, cosa que no le gusto para nada, al grado que termino mentando madres, para después convertirse en consejero, recomendándoles a los chicos de la prensa que no se peleen con nadie, ya de lo que se trata es de sumar no de restar (miren quien lo dice)

Y es que esta no es la primera vez que el ex alcalde, Guadalupe González hace recordatorios maternales al ser cuestionado sobre este tema en particular, y es que ex edil hace parece mago, ya que después de que el quiosco de la Plaza Isauro Alfaro fuera removido para la remodelación del lugar, pues simplemente desapareció y nadie sabe ni nadie supo donde quedo, por lo que para el ahora ex alcalde es más fácil quitarse de encima a la prensa incomoda a mentadas de madre.

Por lo que ahora que vuelve aparecer en escena el ex alcalde vuelve a ser cuestionado sobre este tema pendiente, y el cuestionamiento seguirá y seguirá mientras Guadalupe González no dé una respuesta de donde quedo el quiosco.

Pero, además, no tiene nombre que ahora el ex alcalde culpe a los pasados dirigentes priistas de la debacle que se vive al interior del partido, pidiendo que se aplique el borrón y cuenta nueva perdón y olvido a los errores cometidos, ¿lo dirá por él?