¿Se atreverán a traicionar a ‘El Truko?

La semana pasada, el jueves 30 de diciembre del 2021, para ser exactos, se hizo oficial la “orgía electoral” entre los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y De la Revolución Democrática (PRD).

Cada elección es distinta. No hay enemigo pequeño y, en ocasiones, hasta la marrana más flaca es la que rompe la cerca. Es decir que, aunque todo apunta a que la coalición “Va por Tamaulipas” ya tiene candidato y que en esta semana se daría a conocer, el juego de las traiciones, de los supuestos y de las elucubraciones está presente.

Lo que parecía imposible de pensar hace algunos años, hoy es una realidad: azules, tricolores y amarillos; tres órganos políticos de disímbolas filosofías: derecha, centro progresista e izquierda radical; ahora van de la mano.

¿Qué los unió…? Un “enemigo” común: el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien a su vez hizo un “amasiato electoral” con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), formalizando la alianza, “Juntos Hacemos Historia”.

Morena y sus aliados, aunque todavía no está oficializado ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), llevarán al senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, como su candidato a la Gubernatura.

Falta por definir quién será el “gallo” que defienda los colores de “Va por Tamaulipas”, aunque, así como se han presentado los resultados, todo apunta a que será CÉSAR “El Truko” VERÁSTEGUI OSTOS, el abanderado… pero…

Apenas se dieron los primeros resultados de Morena, donde seleccionaban al senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y el alcalde de Tampico, CHUCHO NADER NASRALLAH intentó meter presión elogiando su proceso y llamando a la cúpula estatal a que lo copiara.

Le costaron muy caros los comentarios al Alcalde porteño, pues apenas elogió el proceso de Morena, cuando su ex compañera de partido, la ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, convertida en ex precandidata de Morena a la Gubernatura, corría el velo del telón de lo que, a su parecer, no fue una proceso limpio sino una simulación.

No es un secreto que el alcalde CHUCHO NADER quiere ser candidato a la gubernatura, pero la figura de FRANCISCO “Kiko” ELIZONDO SALAZAR, le hizo mucho daño pues lo “mal-asesoró” en los últimos meses.

Tan desatinado andaba (y anda) “Kiko” ELIZONDO, que a la par de promover al alcalde de Tampico, también anda promoviendo y tratando de mover la estructura educativa a favor del senador panista, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA.

Es decir que “Kiko” ELIZONDO es “operador político” de medio tiempo: Medio tiempo promoviendo al alcalde CHUCHO NADER y medio tiempo promoviendo al senador, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA… ¿pues de qué se trata…?

Todo lo comentado sirve como preámbulo para comprender el ambiente enrarecido que priva hacia el interior del Partido Acción Nacional y su entorno, con relación a la nominación del candidato a la gubernatura y las confusas señales hacia el espectro político/electoral, incluso el apartidista.

Mientras que el secretario general de Gobierno, CÉSAR “El Truko” VERÁSTEGUI OSTOS ya demostró una pequeña parte de su estructura y la forma de operar a través de la asociación civil, “Todos por Tamaulipas”, figuras como “Kiko” ELIZONDO le intenta meter el pie y de una forma muy descarada (que gacho Tacho).

Mientras el alcalde de Tampico, CHUCHO NADER demanda una selección de candidato como la que hizo Morena; MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ pone en tela de duda ese proceso.

Mientras el Edil porteño exige que el PAN juegue por la gubernatura con un candidato competitivo, antes que popular, el secretario CÉSAR “El Truko” VERÁSTEGUI OSTOS, hoy por hoy se ha convertido no sólo en un precandidato competitivo, pues también es popular y sobre ese tema abundé en colaboraciones anteriores.

Mientras que CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS enseña el músculo, demostrando que es el único que puede garantizar una continuidad del color azul, mezclado con tricolor y amarillo, en Tamaulipas, su compañero de partido, “Kiko” ELIZONDO, mueve la estructura educativa a favor del senador GARCÍA CABEZA DE VACA.

Hay que entender una cosa muy clara: en estos momentos, el PAN no tiene otra figura que sepa de operación política, que cuente con estructura personal, que sume a importantes cuadros de otros partidos y que tenga una fuente de financiamiento, entre otras fortalezas, como CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS… simplemente no lo hay…

No se descubre el hilo negro si se menciona que, con relación a su estructura, no la acaba de “parir”, pues la misma se gestó desde hace poco más de dos décadas, misma que creció de forma exponencial en los últimos meses y se dejó ver desde el 16 de octubre del 2021.

Por otro lado, se sabe que MARKO CORTÉS MENDOZA, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, del PAN, tiene sus simpatías en la zona sur de Tamaulipas y no en la zona cañera.

En resumen, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS es el candidato que requiere una coalición que, al menos matemáticamente, representa en las urnas fortaleza, como lo es “Va por Tamaulipas”.

Sólo bastaría decir que no hay compromiso de lealtad y disciplina que valga, en caso de recibir una artera traición y por la espalda… El que entendió/entendió…

Las encuestas van y vienen, pero una persona de carne y huesos, con credencial de elector, es un valor que supera en las urnas cualquier resultado de sondeos o encuestas… Pendientes…

~~PLATICAN EN UAT DE CAMBIO EN AGRICULTURA. —Tras más de setenta años de trabajar en un esquema de agricultura que ya resulta obsoleto por la baja producción y el impacto al medio ambiente, es necesario cambiar a conceptos como la agricultura sostenible, aseguró la doctora ERIKA ACOSTA CRUZ al dictar la conferencia “Microorganismos: aliados de la agricultura sostenible”.

La charla se dio en el marco del Segundo Congreso Internacional de la Carrera de Químico Farmacéutico Biólogo (QFB), organizado por la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

ACOSTA CRUZ, investigadora y especialista en Biomedicina y Biotecnología Molecular de la Universidad Autónoma de Coahuila, planteó la necesidad urgente de rescatar los sistemas de producción agrícola para evitar que los sistemas alimentarios colapsen en diez años.

Dijo que la agricultura es una actividad fundamental para la alimentación y constituye un sector muy importante a nivel nacional y mundial. Y señaló que a lo largo de la historia han sido adoptados diversos enfoques en las prácticas agrícolas.

“A mediados del siglo, pasado ocurrió un fenómeno llamado la ‘revolución verde’, que trató de la aplicación de un conjunto de técnicas innovadoras en la agricultura, entre las que se incluye la siembra de variedades mejoradas de cereales como trigo, maíz y arroz —más resistentes a climas extremos y a las plagas—, nuevos métodos de cultivo incluyendo la mecanización, así como el uso de fertilizantes, plaguicidas y riego por irrigación, que hicieron posible alcanzar altos rendimientos productivos”, relató la conferenciante.

Detalló que esto se hizo para combatir la malnutrición, pues el aumento demográfico era alarmante. Sin embargo, la producción se hizo dependiente del petróleo por los combustibles y demás insumos necesarios para la operación de la maquinaria agrícola, impactando de forma negativa al medioambiente.

“El crecimiento de la población de las últimas décadas nos ha llevado básicamente al mismo punto: la insuficiencia alimentaria. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número Dos de la ONU, que es ‘hambre cero’, definitivamente no se antoja alcanzable para el 2030, las estimaciones que hay en la actualidad indican que entre 290 y 700 millones de personas en el mundo padecen hambre”.

De acuerdo con la especialista, de continuar esta tendencia, habría un aumento de sesenta millones de personas en esta situación en los próximos cinco años, y se rebasarían los 840 millones de personas en 2030.

“Estamos en una agricultura tóxica. Necesitamos una nueva revolución, pero que sea permanente, en la cual los hallazgos científicos se apliquen día a día. Necesitamos una agricultura integral, sostenible y saludable”, subrayó.

Señaló que la agricultura sostenible debe garantizar la alimentación mundial y, al mismo tiempo, promover ecosistemas saludables y apoyar la gestión sostenible de la tierra, el agua y los recursos naturales.

GRACIAS… Nos leemos hasta mañana…