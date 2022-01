Irá a agitar las aguas a p. de gobierno

Bien haría MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, en dejar que las aguas tomen su cauce en lugar de estarle aventando puyas o cacayacas al senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, que fue el gran ganador de la encuesta que lo tiene en estos momentos como el abanderado a la gubernatura bajo las siglas de Morena, y casi seguro Gobernador.

Recordar que la expresidenta municipal de Suelo Reynosense primero se inconformó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le recomendó meter su expediente ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido guinda, en donde es obvio que no prosperó.

Y ahora se mofa de que Américo no pudo reunir a altos mandos de Morena de Tamaulipas en la comida que se celebró en el hotel “Las Fuentes” en Suelo Victorense.

¿Cuáles altos mandos?

Morena en Tamaulipas carece de todo, no hay orden, no hay unidad, no hay disciplina, no hay trabajo; mucho menos un liderazgo solido por eso tantos prospectos que salieron a la luz buscando que la encuesta los favoreciera.

Si hubiese un liderazgo solido otro gallo le cantara a Morena y no hubiera tanta gente que se cree dueña del partido presumiendo de su amistad con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que es el presidente de la república.

Bien haría la doctora en ponerse a meditar estos días y ver como prepara su estrategia el senador Américo, y checar, ver si con ello es factible triunfar el próximo 5 de junio.

Nadie se imagina ver nuevamente en Palacio de Gobierno a Maki, agitando las aguas para que se de una lucha interna hacía el interior de Morena, y que el Partido Acción Nacional siga mandando galleta en Tamaulipas.

En política nada es obra de la casualidad.

EN SUELO Riobravense se inició a partir de este martes la aplicación de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19, no es la “Pfizer”, es otra creo que la AstraZeneca, así que mucha gente esta renuente a acudir aplicársela a los centros en donde en estos momentos se realizan dichas acciones.

Se va a trabajar hasta el jueves en la aplicación del antídoto, por lo que el presidente municipal HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, dispuso que personal de la dirección de Bienestar Social, y Tránsito, briden todo su apoyo en la logística.

Mientras, sigue los preparativos para la “Caravana de Día de Rayes”, que será el próximo jueves y que va a partir frente a Palacio Municipal a eso de las tres de la tarde, y se espera que sea kilométrica, y además que habrá roscas para los primeros automovilistas que lleguen a la fila.

EN SUELO Neolaredense el gobierno municipal que preside CARMEN LILIA CANTÚROSAS, anunció la contraofensiva legal, en cuanto al despojo de seis “Centros de Bienestar Social” por parte del Gobierno del Estado.

Recordar que desde el último día de diciembre del año pasado se presentó una demanda de amparo en el juzgado federal, para proceder con esta defensa legal, así como también se llevará el tema al Congreso del Estado y comparecer ante el juez que dictó esta medida ilegal.

Y efectivamente el tema ya se encuentra en el Congreso del Estado, y proceder en contra de quienes realizaron esta acción a todas luces canallesca, fuera de la legalidad.

El secretario del Ayuntamiento JUAN ÁNGEL MARTÍNEZ SALAZAR, adelantó que se procederá contra quien resulte responsable del mismo, debido a que el derecho de propiedad es de Nuevo Laredo ya que la disposición está a nombre de la ciudad y se construyó con recursos federales en el 2013-2016.

Por allá mismo, se anunció que a las fiestas con motivo del “Día de Reyes” viene Tatiana la “Reina de los Niños”.

El festival musical tendrá como sede el “Polyforum La Fe”, iniciando a las diez de la mañana, y con un aforo del 40 por ciento de capacidad por cuestiones de medidas preventivas ante el Covid-19 y sus variantes, los asistentes podrán ingresar desde las nueve del mañana previo a un filtro sanitario y disfrutar de una rifa de regalos, show de payasos, rosca y dulces.

EL DELEGADO federal RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, y para muchos el favorito para ser el abanderado a la candidatura por Morena antes de salir la encuesta, ya envió un primer mensaje al candidato AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Y con la mejor disposición, y dejando claro que es lo que sigue, respondió de esta manera: “Sigue nuestro amigo el senador Américo”.

Para muchos que le están apostando el pleito interno, se van a llevar un portazo en la cara.

FUERON muchos los amigos y conocidos que recurrieron a la red social más socorrida y chismosa del mundo que es Facebook, para enviar saludos a los Comunicadores, ya que este martes fue el “Día del Periodista”.

Leímos mensajes del paisano líder estatal del Partido Revolucionario Institucional EDGARDO MELHEM SALINAS, el diputado federal TOMÁS GLORIA REQUENA, los buenos cuates JORGE ADRIÁN QUINTANILLA, DERLY RIVAS, ERNESTO PORFIRIO FLORES, e ISNELIA TREVIÑO SALINAS; del titular de Comunicación Social de Suelo Matamorense MIGUEL GARAY, y del líder del Congreso del Estado ARMANDO ZERTUCHE.

Amigos como el Gerente General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado EDGAR OLVERA, y ARMANDO FRANCO lo hicieron a través del celular; el líder magisterial JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA, lo hizo a través del correo electrónico.

El presidente municipal de Suelo Riobravense HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, convivió con los periodistas por la tarde de este martes en un lugar de la mancha.

Y fue un festejo para gente grande con una buena agrupación musical muy buena y comida exquisita, deliciosa y sabrosas que todavía no quiero ir al baño.

Mañana les pasamos el video completo.

PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar este martes con motivo de su cumpleaños al buen cuate NEFTALY CABRERA.

Y el miércoles recibe regalos, pastel, abrazos y muchas felicitaciones la señora MARY TERE CANTÚ de EDGARDO MELHEM.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.