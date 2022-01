Y la mera verdad ¿que será lo que pretenda Maki Ortiz, o a que intereses obedece?, digo porque antes de participar en la elección o contienda para elegir al candidato, dejó en el camino a más de tres morenos de hueso colorado en Reynosa para imponer a su hijo como candidato y ahora presidente municipal de esa ciudad fronteriza en el clásico arrebato, de lo que ahora se queja.

Sin embargo, pese a su queja o denuncia, fue el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación quien desechó la impugnación al no haberse agotado el recurso partidista en el sentido de reencauzar el asunto a través de la Comisión de Honor y justicia de MORENA, partido que de entrada ya determinó que su candidato es Américo Villarreal Anaya.

Muchos cuestionan el proceder de la doctora Ortiz ex funcionaria federal y ahora ex presidenta de Reynosa, primero por sus antecedentes albiazules y después por la forma en que se les metió a los altos dirigentes de a ola guinda que ahora si le dieron el revés en sus pretensiones, hay quien señala que la verdadera intención de Maki es negociar con el candidato ¿Qué?, sólo ella sabe.

Americio, resultó mejor posicionado que Maki Ortiz y otros más, por ello la ex presidenta municipal de Reynosa recurrió a esta instancia para reclamar la protección de sus derechos político electorales con el fin de que en su momento explicarán si hubo o no convocatoria al proceso interno de selección del candidato a gobernador de Tamaulipas.

Con la unanimidad de votos de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación parece haberle dicho “Ya siéntese señora”, sin embargo, se espera que siga dando la batalla ¿a cambió de que u obedeciendo a quién? solo ella lo sabe.

Por cierto, que muy duras las palabras de la ex diputada Edna Rivera López, cuando se refiere a Maki, como “alguien que esta al mejor postor”.

En este caso como en otros nunca han tenido principios, ni palabra como la ex presidenta municipal de Reynosa, quien faltó al pacto de unidad que fue suscrito entre los aspirantes a la gubernatura, refiere la ex legisladora local.

Maki no tiene cara para criticar y si ella ex alcaldesa no esta contenta con las reglas que se han suscrito en MORENA, que se vaya ella no es de este instituto político nunca hemos contado con ella porque siempre está al mejor postor, remata.

Aunque Edna Rivera admite que tras el anuncio de la candidatura de Américo Villareal hay rebeldía y que eso es parte de que las cosas no se han hecho bien en la selección de los candidatos aun esta en tiempos de recomponer las cosas, si es que quiere realmente ganar en Tamaulipas, y en eso estamos de acuerdo porque con tanto candidato y tanto inconforme las cosas no son nada fáciles, aun cuando se hable de una franquicia electoral en boga.

Por cierto, que ya se hizo oficial la reunión que este día sostendrán en las instalaciones del hotel de diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez, a las 13:30 hrs de este jueves 30, los integrantes de la clase

política de la 4T, Diputados locales, federales, alcaldes y funcionarios federales manifestando su unidad en torno al abanderado de ese instituto político.

Hay quien refiere que esta reunión es una de las de urgencia para sanar heridas y lograr la unidad que se requiere para llegar fortalecidos primero a la campaña política y después a la elección del 2022.

Hay que señalarlo la información fluye y llega a los medios por parte de los mismos invitados y también se refiere como en otros casos que no hay, ni habrá acceso a los medios de comunicación.

Insisto en la primera de las reuniones de la unidad se espera que en verdad se logren buenos acuerdos y resultados, no hay que olvidar que enfrente tienen un candidato fuerte en la persona de Cesar Augusto Verastegui Ostos, que con la alianza PRI. PAN PRD, tiene muchas posibilidades y no será un contrincante fácil de vencer, más cuando sabe de acuerdos, de política y de aguacates.