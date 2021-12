“No disparen”, pide Carlos

*- No poner en riesgo la vida de los demás

Un llamado a la conciencia hace el Gobierno de Reynosa, que preside el Alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, (SSPM), y la Coordinación de Protección Civil, a fin de evitar las detonaciones de arma de fuego durante la celebración de fin de año y año nuevo.

En este sentido, JOSÉ ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ, titular de la SSPM, hizo un exhorto general a la población, a nombre del Ayuntamiento, a no disparar armas en relación a la última festividad del mes de diciembre para recibir el año 2022.

«La recomendación a todos es que no realicen disparos al aire, que mejor festejemos de una manera tranquila y todos juntos, en paz y con nuestros familiares», dijo el Secretario, quien reconoció la civilidad de los ciudadanos mostrada durante las fiestas navideñas.

Cada año se registran heridos a causa de los disparos al aire, por lo que este llamado debe tener eco en cada uno de los ciudadanos que cuenten con un arma de fuego y eviten una eventual tragedia y luto en los hogares de los reynosenses.

MATAMOROS: LIMPIAN DREN

EMISOR Y HACEN CICLO VÍA

En Matamoros, por cierto, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ reveló que con el inicio del 2022, su Gobierno impulsará los trabajos de limpieza de drenes, iniciando en el ubicado en la calle Diagonal Cuauhtémoc y Manuel Cavazos Lerma, el cual, contará además con una ciclo vía.

El Presidente Municipal afirmó que la construcción de la ciclo vía en la orilla del dren emisor -por su la derecho en sentido de norte a sur- tiene la finalidad de que los ciudadanos ya no tiren basura en este desagüe.

Vamos a iniciar el año con mucho trabajo, limpiando drenes, acciones que vamos a realizar por etapas considerando que son varios los kilómetros que están dentro de la ciudad, agregó.

LÓPEZ HERNÁNDEZ consideró que al construir dicho acceso para ciclistas, en automático los ciudadanos que viven en esos sectores, entre ellos, el módulo habitacional “Jesús Urquiza”, colonia Obrera, Acuario 2001, entre otras, se encargarán de vigilar que no se tire basura en este lugar.

CON CARMEN LILIA, SE

DA EL CAMBIO V ERDADERO

Mientras que en Nuevo Laredo, el Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios (SSPP), trabaja por el cambio verdadero desde el día uno de la administración, con la finalidad de brindar una mejor imagen urbana en la ciudad y hacer de Nuevo Laredo, el Nuevo Corazón de Tamaulipas.

«Por instrucciones de nuestra presidenta municipal CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, estamos atendiendo todas las necesidades prioritarias de la ciudad, por lo que seguiremos trabajando a beneficio de los ciudadanos», mencionó ROQUE HERNÁNDEZ REYES, titular de SSPP.

Indicó que del periodo del 1 de octubre al 8 de diciembre en el área de llantas usadas, se recolectaron un total de 42 mil, de los cuales 38 mil 486 son procedentes de los Centros de Acopio y 4 mil 297 de atención ciudadana.

Mientras que en la limpieza de calles y descacharrización, se barrieron 453.63 kilómetros y se acumularon 3 mil 980.69 toneladas, además en el mantenimiento de vados, canales y arroyos, se han limpiado 14.60 kilómetros y acopiado 180.69 toneladas de basura.

En lo que respecta a la distribución de agua potable, se ha llevado el vital líquido a 3 mil 456 familias, así mismo, se han reparado 2 mil 330 baches en 170 colonias, también se realizaron trabajos para nivelar 74.302 kilómetros en 39 colonias.

ICEST ENRIQUECE PASEOS

NÁUTICOS EN TAMPICO

En otro tema, con la finalidad de ampliar la oferta turística de Tampico, el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, cedió en comodato al Ayuntamiento Porteño un moderno pontón que se incorporará a la flotilla de embarcaciones que prestan sus servicios en el canal de La Cortadura y en la Laguna del Carpintero.

El Presidente municipal CHUCHO NADER y su esposa AÍDA FÉRES de NADER, titular del Sistema DIF Tampico, recibieron del empresario y Director Emérito del Instituto, CARLOS DORANTES DEL ROSAL y su esposa MANOLA ACOST, la flamante embarcación en el nuevo embarcadero ubicado en el Recinto Ferial de la Laguna del Carpintero.

Ahí, el jefe edilicio indicó que mediante esta cesión se patentiza la generosidad y la confianza de los empresarios al esfuerzo realizado para consolidar a Tampico como una de las ciudades más seguras, limpias y con mejor calidad de vida del país, así como el principal destino turístico de Tamaulipas.

CÉSAR VERÁSTEGUI: CERTEZA

DE BENEFICIOS A BURÓCRATAS

El Secretario General de Gobierno, CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS dijo que la actual administración ha llevado a cabo una serie de acciones con las cuáles se garantiza a los burócratas estatales tanto sus beneficios como sus derechos lo que les la certeza laboral.

Recordó que hace un par de meses se llevó a cabo la firma de un convenio entre el gobernador de Tamaulipas, la secretaria general de SUTSPET, BLANCA VALLES RODRÍGUEZ; el secretario general del SNTE y el director del IPSSET, LEONEL SALINAS MARTÍNEZÑ “con este acuerdo los burócratas estatales tienen garantizado y ampliado su fondo de pensiones, asimismo se termina para ellos un largo periodo de incertidumbre”, dijo VERÁSTEGUI OSTOS

En este sentido, el funcionario destacó los últimos años se inició esta lucha para recuperar lo que con su trabajo y dedicación los empleados han aportado para sus fondos de retiros entre otras aportaciones, “la actual administración estatal se ha preocupado y ocupado por dar mayor seguridad a los derechos laborales de sus trabajadores estatales, estos resultados positivos en beneficio de ellos, era la única respuesta permitida”, afirmó.

EXPONEN TEMAS DE EDUCACIÓN

SOCIOEMOCIONAL INFANTIL EN LA UAT

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Unidad Académica de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH), presentó la ponencia virtual “Retos para el desarrollo infantil 2022”, donde se destacaron aspectos relacionados con el bienestar emocional de la niñez.

El evento se desarrolló en el marco del “Segundo Seminario Internacional de Intervención Infantil, desde el enfoque de la Educación Intercultural”, realizado con el propósito de presentar propuestas científicas y académicas que ayuden a resolver problemas sociales que afectan a los infantes.

El tema fue disertado por el Dr. ANTONIO RIZZOLI CÓRDOBA, jefe del Servicio de Pediatría del Desarrollo y la Conducta en Hospital Infantil de México FEDERICO GÓMEZ, quien destacó la importancia de la educación socioemocional para atender problemáticas que ha arrojado la pandemia en los menores.

En la conferencia, que se puede apreciar en el sitio Log in or sign up to view, el ponente se refirió al caso de un estudio en China, donde se reportó un aumento de la prevalencia de depresión y ansiedad en niños de primaria. “uno de cada cinco menores presentaba síntomas de depresión o ansiedad, derivado con los cambios relacionados al confinamiento y disminución en la socialización”, indicó.

Dijo que, en estos casos, la estrategia apunta a usar metodologías sencillas como el juego con burbujas, “soplar con las burbujas y podemos ir ayudando a que el niño se vaya sintiendo más relajado y tranquilo. Lograr disminuir los niveles de cortisol en la sangre de los niños, ayuda para favorecer su desarrollo”.