¿Todo listo para AVA…?

Sin duda que el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) AMÉRICO VILLARREAL ANAYA (AVA), ha hecho una buena chamba para la parcela en donde cobra su quincena, nadie le puede quitar ese logro, porque está ahí.

Además, como Delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, AVA hizo un excelente papel en el estado de Sinaloa, pues logró los consensos que se antojaban imposibles, dándole a la Cuarta Transformación una de las once gubernaturas logradas el pasado seis de junio; ese logro tampoco se le puede regatear, porque está ahí.

De sus últimos logros en el Senado de la República, está la aprobación a la reforma a la Ley General del Control del Tabaco que fue impulsada desde la Comisión de Salud, precisamente por el senador VILLARREAL ANAYA.

En la antesala de la decisión final en Morena, al Senador se le ve tranquilo, pues sabe que durante meses hizo su lucha por ganarse las simpatías de los tamaulipecos, a su modo, “cuidando” los pesos y centavos, porque sabe que no son tiempos de echar toda la carne al asador.

Hay quienes le ven, desde ya, al Legislador morenista, cara de candidato a la Gubernatura de Tamaulipas, pero el propio AVA no echa las campanas al vuelo; sabe que “esto no se acaba hasta que se acaba”.

Caballero como es, espera a que sea al que le corresponda, dar el anuncio sobre quién es el “elegido” el mesías moreno que defenderá las políticas públicas de la Cuarta Transformación, a pesar de que los aires que soplan desde Palacio Nacional hacia Tamaulipas, no son precisamente los mejores.

De regreso a la Ley General del Control del Tabaco, impulsada por AMÉRICO VILLARREAL, tiene como propósito prohibir toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación que pretenda posicionar los elementos de la marca de éstos.

Además de ser un importante tema de salud pública, toda vez que el consumo de tabaco está directamente relacionado con la muerte de 51 mil personas anualmente y la erogación de 61 mil millones de pesos que el sistema nacional de salud gasta para tratar las enfermedades relacionadas a su consumo, hay un tema muy importante y que no se dice.

Las tabacaleras son monstruos corporativos muy poderosos, no sólo a nivel nacional, sino mundial, por lo que se puede apreciar que al senador AMÉRICO VILLARREAL no le tiembla ni le temblará la mano para actuar, si consigue ser candidato y coronar su anhelo de caminar el derrotero que hizo su padre, el finado ex gobernador, AMÉRICO VILLARREAL GUERRA.

No se puede negar que AVA es de los mejor posicionados al interior y exterior de Morena en la entidad, es decir es de los punteros en ese “grupo de la muerte” conformado por siete “pesos pesados” que, al igual que el Senador, también buscan instaurar en Tamaulipas las políticas públicas de la Cuarta Transformación.

Hasta el momento, es de los pocos cuadros dentro de Morena que tiene presencia en los 43 municipios, con una estructura silenciosa, que no se ve, pero que espera el llamado de su líder para dar el manotazo en la mesa.

Es cierto, la moneda está en el aire y la definición final no está en Tamaulipas, sino a casi 800 kilómetros de distancia, pero las apuestas y las señales apuntan hacia AMÉRICO VILLARREAL ANAYA… De este tema seguiremos hablando en otras colaboraciones… Pendientes…

~~EL ESPALDARAZO A “EL TRUKO”. —Aunque no está confirmado, se sabe que este viernes el secretario general de gobierno, CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, conocido por sus amigos como “El Truko”, dejaría el cargo para meterse de lleno a la carrera política por la candidatura de su partido a la Gubernatura tamaulipeca.

De confirmarse esta información, entonces “El Truko” no pudo tener mejor despedida que la que le otorgó el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA durante un encuentro con burócratas.

“Uniendo esfuerzos, capacidades, talentos y pantalones, como el de nuestro Secretario, va a seguir la continuidad aquí en Tamaulipas” señaló en el evento el Mandatario tamaulipeco.

Durante su encuentro con los burócratas, el Mandatario dijo que el mayor reto de todos es darle continuidad a las políticas públicas que han dado resultado en Tamaulipas.

“Darle seguimiento a lo construido hasta ahora; no hay que voltear para otro lado, va a depender de todos y cada uno de nosotros, porque lo que está en riesgo va más allá de un cambio de Gobierno”, dijo.

Y agregó: “Lo que realmente está en riesgo es el futuro de nuestros hijos y de las próximas generaciones, bien vale la pena dar la batalla por ellos”.

Para finalizar pidió que el próximo año esté lleno de bendiciones, de salud y de triunfo, “porque vamos a seguir gobernando Tamaulipas, muchas gracias, que Dios me los bendiga” … ¡Calla pesáo!

~~PAN PONDRÁ CANDIDATO Y SERÁ VARÓN. —Al menos tres datos interesantes, aportó el presidente del Comité Directivo Estatal, del Partido Acción Nacional, LUIS RENÉ “El Cachorro” CANTÚ GALVÁN este jueves.

El primero de ellos es que el PAN será quien proponga candidato para la alianza entre su partido, con el Revolucionario Institucional y el De la Revolución Democrática.

El segundo dato interesante, es que el candidato será varón para Tamaulipas, con lo que se despeja la duda de que el PAN y el resto de los partidos, que conforman la alianza, tendrían que modificar todo, para dar lugar a una dama, luego que puros varones persiguen la candidatura azul.

El tercer punto es que, según las estadísticas que tiene CANTÚ GALVÁN en sus manos, la ventaja que la alianza entre los partidos de enfrente: Morena, Verde Ecologista y Partido del Trabajo tenían por separado sobre el PAN, PRI y PRD ya se diluyó.

Según “El Cachorro”, la reciente alianza PAN-PRI-PRD, aventaja hasta once puntos porcentuales en las preferencias electorales a Morena y sus aliados.

Prácticamente lo único que le falta a la alianza es el candidato, aunque todo apunta a que será el todavía secretario general de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS… ¡AyWey!

~~BODEGUEROS OPACAN BRILLO EN TAMPICO. —El gobierno de JESÚS NADER NASRALLAH, tuvo que doblar las manos ante los bodegueros que invaden las banquetas y que impide que la ruta Tampico-Tancol, llegue hasta los mercados municipales.

El asunto pudiera ser “pasado por boba”, a no ser que la realidad que se aprecia es que apenas unos cuantos bodegueros “doblaron” a las autoridades municipales de Tampico, lo que evidencian que, si el alcalde JESÚS NADER no pudo meter en cintura a los bodegueros aplicando sólo en Reglamento Vial, pues entonces le falta estatura para gobernar un estado; prácticamente le opacan el “brillo” al puerto.

Además, y para colmo, sus propios colaboradores, que deberían ayudarlo, procurarlo y hasta cuidarle su imagen, pareciera que lo hacen quedar mal a propósito… ¡M-ta!

Repito. Una simple acción como aplicar el Reglamento a los bodegueros que invade las banquetas y cancelan rutas, ponen en su real dimensión la capacidad del gobierno de JESÚS NADER… ¡Que gacho Tacho!

~~EN MATAMOROS HAY LÍOS EN LA JAD. —Acompañados por cientos de matamorenses, integrantes del Cabildo, encabezaron este jueves por la mañana una manifestación para exigir la destitución inmediata del nuevo gerente de la Junta de Aguas y Drenaje (JAD) de Matamoros, por no cumplir con el perfil para dirigir el organismo y representar intereses de tinte político.

Los manifestantes, encabezados por el segundo síndico del Ayuntamiento, ALEJANDRO VILLAFAÑEZ ZAMUDIO y por el décimo segundo regidor, JORGE RENTERÍA CAMPOS, presidente de la Comisión de la JAD en el Cabildo, exigen la salida del nuevo gerente por considerar que representa a grupos políticos.

JORGE RENTERÍA CAMPOS, asegura que RODOLFO SIMÓN HERNÁNDEZ PIÑA no cumple con lo establecido en la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas “al igual que el que ya se fue y dejó a Matamoros entre aguas negras”.

Destacó que también se está exigiendo la salida de GILBERTO ESCOBEDO, quien es gerente técnico y tiene como 30 años de trabajar en la Junta de Aguas y Drenaje, “lo que significa que también es culpable y responsable del caos en el que se encuentra la ciudad con tanto afloramiento de aguas negras y caídos por toda la ciudad” … ¡Ostias tío de la Virgen santa!

GRACIAS… Nos leemos hasta el lunes