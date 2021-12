En política todo puede suceder, hasta que le levantes la mano a tu verdugo. Es así que el PRI anunció unirse al PAN en cuatro de las seis gubernaturas en juego, incluyendo Tamaulipas.

Versión en términos políticos: Es la unión de agua con aceite, un “matrimonio” contra natura, amasiato diabólico y otras concepciones inventadas a lo largo de esa mancuerna que ahora integran, por primera vez en territorio cuerudo. Esa es la novedad.

Quién sabe cómo vayan responder los militantes de cada organización, pero más que nada los simpatizantes que son los más. Priístas activos suman alrededor de 60 mil, panistas no llegan a diez mil. Si todos se van no pasa nada, pero si otros siguen el ejemplo, les irá mal en las urnas.

Pronto sabremos qué recibirán a cambio los tricolores. La señal es que la candidatura de Hidalgo para una de las suyas, una mujer. Que gane es otra cosa.

El “matrimonio” cubre también Durango y Aguascalientes.

Al hacer el anuncio de la unión, junto a su similar Luis “Cachorro” Cantú, el priísta Edgardo Melhem Salinas no alcanzó a contestar qué es lo que pueden negociar en beneficio de su organización. Chamba solo es una y sin condiciones. Es para el PAN.

Lo que pueden firmar, en lo oscurito, clandestino, para si ganan la gubernatura, es un convenio de reparto del pastel de cargos administrativos: Secretarías, direcciones generales, coordinaciones y hasta descentralizados y autónomos.

En la clandestinidad porque no lo pueden exponer ni elevarlo ante el Instituto Electoral. Menos aceptar que el azul “presta” votos al tricolor para que alcance más prerrogativas en el 2023, que sobreviva al límite de la tolerancia de clientela, que es el tres por ciento.

Ya no se permite. Lo hicieron en su tiempo mapaches de la altura de Ricardo Gamundi Rosas cuando fue jefe de las siglas priístas, y de cuya mano comían los del PAN, Verde, Panal, Movimiento Ciudadano, PT y PRD. Vivir fuera del presupuesto debe ser difícil.

La coalición viene ¿qué va a ganar el PRI? Chambas. Si pierden, solo una buena lápida en el panteón de los recuerdos.

Permítasenos no hablar mucho del PRD. Son siglas chatarra y sus representantes vividores y oportunistas. Van a las “pegadas” tratando de conservar su registro ¿lo lograrán? No reciben lana estatal porque no reunieron el número de clientes, perdón, de votos.

Si les va bien –Pan y Pri-, estarán caminando con éxito a recuperar en 2024 la Presidencia de la República y alcaldías que perdieron en los comicios de junio, las principales de Tamaulipas que no es poca cosa.

Mientras ambos entes anuncian con bombo y platillo sus esponsales contra natura, en el otro lado del campo de batalla hay satisfacción. Más encuestas los favorecen para ingresar por primera vez al Palacio de Gobierno del 15 Hidalgo y Juárez.

Tres empresas que hacen análisis de intención del voto les conceden una posible victoria “si hoy fueran las elecciones”.

Palavro Consultores, con sede en ciudad Victoria, informa que, según sus datos, el 57.0 pro ciento contestó que nunca votarían por el PAN; el 12.6 nunca lo harían por el PRI, y el 7.4 por Morena.

Desconcierta que el 74.5 dijeron que tienen intención de votar por Morena, en tanto que el 2.9 por el PAN y el 1.3 por PRD, Según los 593 encuestados en diferentes puntos de la entidad.

Ya concentrados en Morena, le conceden 52.28 por ciento de posibles votos a Américo Villarreal Anaya, 22.60 a Rodolfo González Valderrama y a Olga Sosa el 1.18.

No es todo. Demotáctica le concede a Rodolfo una ventana del 35 por ciento contra 30.1 de Villarreal Anaya.

Según la empresa, el 44.6 por ciento considera a RGV como muy honesto, contra 42.9 de AVG.

En fin, la investigación de Demoscopia Digital dice que el posible el voto por el tampiqueño es del 38.1 contra el 23.5 por ciento del victorense; 5.8 para Héctor Martín Garza y Olga Sosa 4.1 por ciento.

Hablando en términos electorales, el pronóstico es que las campañas serán un “choque de trenes”: PAN, PRI, PRD por un lado, y por el otro, liderando Morena al PT y Verde Ecologista (porque aquí no hay Nueva Alianza). Ganará el que logre hacer las mejores “mapachadas”.

Si los partidarios de la 4T se mantiene unidos, reparten el “pastel” antes de tiempo, ofreciendo rebanadas a los seis que pierdan, tienen asegurado el triunfo. Pero si Maki Ortiz se va con el PAN, como pudiera suceder, malo para la causa.

Acción Nacional crece, bueno, no el PAN sino la estructura y organización de César Augusto “El Truco” Verástegui. Nadie ha dicho que estén derrotados. Siguen vivos y en plan de lucha.

El miércoles es el 4 Informe del Rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández. Al mismo tiempo rendirá su protesta Guillermo Mendoza Cavazos para el rectorado 2022-2024, en la sesión de Asamblea Universitaria programada para las doce del día en el Gimnasio Multidisciplinario en Ciudad Victoria.

No obstante, Suárez culmina su periodo el último del año y Mendoza deberá tomará las riendas comenzando 2022.