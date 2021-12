Siete en la mira 

Luego de que se dieran a conocer los siete nombres de los aspirantes que pasaron el primer filtro y estarían buscando la candidatura a través de las encuestas, pues ya hay quienes empiezan a ventilar los nombres del delegado federal Rodolfo González Valderrama y la ex alcaldesa Maki Ortiz, entre los dos principales prospectos para la candidatura, mientras que Américo Villarreal, Olga Sosa, Héctor Garza, Adrián Oseguera y José Ramón Gómez Leal solo les estarían dando las gracias por participar, según ellos, aunque en política nada esta escrito.

Mientras que ya cuando las encuestas le dan pocas, pero muy pocas posibilidades de lograr un buen resultado en caso de ser el candidato azul, el senador Ismael García Cabeza de Vaca en un encuentro con medios de comunicación, dejo entrever que podría surgir un tercer aspirante a la candidatura, claro sin descartarse el, ya que estará a donde el partido lo envié, pero por lo pronto pues anda haciendo lo propio (recorridos), al igual que el alcalde Jesús Nader y el Secretario de Gobierno Cesar Verastegui.

Por su parte el dirigente estatal del PAN, Luis “Cachorro” Cantú afirmo que él nunca dejo fuera de las posibilidades a Ismael García Cabeza de Vaca, tras su destape como aspirante a la gubernatura, por lo que hay apertura en el partido para que el senador se sume a los otros aspirantes a la candidatura.

Si el PAN piensa que de realizarse la alianza con el PRI este le sumara todos sus votos cautivos, pues está en un error, ya que no todos los militantes están a favor de ir juntos al proceso para la gubernatura de Tamaulipas, como así ya lo han dado a conocer militantes y ex dirigentes de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, como es el caso de Alejandro Vázquez Herrera, quien ya lo dio a conocer que se generaría una desbandada entre las filas priistas.

Y es que hay muchos que coinciden con su líder Edgardo Melhem, que ir en alianza con los azules pues es echarse la soga al cuello, al no compartir las mismas ideologías, independientemente que tendrían que aceptar la imposición del candidato, ya que no tendrían la opción de proponer algún prospecto, esto pues mal visto luego de años y años de dedicarse tremendos señalamientos y acusaciones de corrupción entre unos y otros, por lo que el ir ahora como grandes aliados es reprobado, no solo por la militancia priista sino también por muchos tamaulipecos, que no avalan querer juntar el agua con el aceite, lo que terminaría por perder la poca credibilidad que aún le queda.

Incluso el mismo Vázquez Herrera esta vaticinando que, de darse la alianza la desbandada de priistas estaría beneficiando al partido Morena, que es al cual se estarían sumando, ya que ahí es donde estarían viendo representados sus ideales.

Pues a cómo van las cosas el PRI estaría solo aspirando a mantenerse con los sufragios necesarios para no perder las prerrogativas, que les otorga el Instituto Electoral de Tamaulipas.

Mientras tanto, en el Partido Acción Nacional cuando ya había quienes veían descartado al alcalde de Tampico, Jesús Nader de la contienda a la candidatura, tras la reunión con el máximo panista en el estado, en la que estuvieron aquellos que han sido considerados para la candidatura, la que se trató de disfrazar como una reunión para analizar el presupuesto para el próximo año, pues fue el mismo alcalde, quien salió a tajo para dejar en claro que el no abandona la pelea y seguirá buscando ser el abanderado panista.

Fue ante medios de comunicación, en su visita a Nuevo Laredo, para asistir a una reunión con agentes aduanales, que el edil tampiqueño dejo en claro que el sigue firme en sus aspiraciones, pero eso no quiere decir que no hay unidad al interior del partido azul, la que quedó demostrada en la reciente reunión que se sostuvo en la capital del estado, específicamente en la Casa de Gobierno, asegurando Nader que será el Consejo Nacional del PAN el que definirá las reglas de operación para la selección del candidato.

Por lo que será a mediados de enero, cuando se tenga el resultado para dar paso a la precampaña por el estado, para posteriormente ir a la campaña, para entonces ya se estaría concretando la alianza con el PRI y PRD: