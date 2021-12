¿Una foto de mentiras? 

Este fin de semana estuvo en Matamoros quien dicen será el candidato del PAN a la gubernatura de Tamaulipas y aun Secretario de Gobierno del Estado, Cesar Verastegui alias El Truco, ante un gran contingente que, inicialmente pretendieron hacerlo ver como que todos en Matamoros querían ir a presenciar la reunión que sostuvo con líderes del PAN, PRI y PRD, así como uno que otro morenista traicionero.

Pero como no se puede tapar el sol con un dedo, los organizadores no pudieron impedir que los colonos asistentes terminaran echándolos de cabeza, asegurando desconocer al invitado principal, incluso hubo aquellos que se quejaron que los tuvieron esperando más de tres horas y ni a lonchecito llegaron, por lo que abandonaron el salón donde se llevó a cabo el encuentro, decepcionados asegurando que ni sabían a lo iban, ya que los que no se les dijo que iban a echar bulto, para que la foto del Truco se viera el salón lleno.

Parte de estos asistentes eran invasores de predios, que buscaban el apoyo para que los terrenos que están habitando de manera ilegal, pues les sean cedidos legalmente, al menos eso fue lo que les dijeron, por lo que menos se esperaban era ser engañados para asistir a echarle porras a El Truco, y así hacerlo ver como que es el candidato que todos los tamaulipecos quieren, para lo que sumaron figuras como la ex alcaldesa Leticia Salazar, de triste recuerdo para los matamorenses, líderes religiosos, sindicales, priistas y uno que otro morenistas insatisfechos porque no se les cumplieron con sus caprichos y se sumaron al enemigo.

Ya en pláticas con panistas, estos aseguran que el tema del proceso electoral del 2022 está bien difícil ante el avance de Morena, y es que ni las campañas de lodo que se han emprendido contra los diferentes prospectos del partido guinda, han logrado mermar un poco el crecimiento del partido en Tamaulipas.

Saben los azules que la apuesta esta en los municipios pequeños, donde estará la fuerza para poder sumar votos en el proceso a la gubernatura, a ellos sumando los sufragios que le podría generar la alianza con el PRI, estaría dándoles la oportunidad de pelear el triunfo, aunque no todos los priistas estarían avalando esta unión, al igual la ciudadanía que tampoco es participe de esta alianza entre dos partidos que durante décadas fueron, al menos en apariencias, enemigos por lo que esto podría generar un efecto contrario al esperado.

Por lo pronto, uno de los prospectos que estaban buscando la candidatura del PAN el diputado federal Gerardo Peña, este fin de semana termino declinando a favor de El Truco, aunque a decir verdad no le quedaba de otra, ya que según las encuestas tenia cero posibilidades de lograr un buen resultado de ser el candidato azul.

El legislador estaba muy por debajo de Cesar Verastegui y del alcalde de Tampico Jesús Nader por lo que era más que obvio que sus posibilidades eran muy pobres.

Mientras tanto en Matamoros se prepara para recibir a la Navidad, por lo que en esta ocasión el gobierno de Mario López se involucró a directivos de planteles educativos para que participen en la decoración de la plaza Principal, buscando sea un gran atractivo para chicos y grandes.

Por cierto, el alcalde Mario López informó a los medios de comunicación, la mañana del lunes, al concluir la ceremonia de honores a la bandera en la plaza principal, que ya se están preparando por si acaso se requiere volver a abrir el albergue para migrantes, ante la posibilidad de que estos vuelvan a asentarse en el municipio.