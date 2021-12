Puros pretextos en el SNTE 

El Truko sigue sumando

Sólo restan 18 días para que concluya el 2022 y el aún dirigente de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Rigoberto Guevara Vázquez, parece no tener ganas de que surja la convocatoria para la renovación de la dirigencia.

Su periodo concluyó desde septiembre del 2019, es decir, ya prolongó su gestión por dos años, el primero por el argumento de la pandemia del virus SARS COV que paralizó la actividad del magisterio desde el mes de marzo del 2020.

Pero tal parece que sigue siendo el mismo argumento para no convocar a elecciones, la dirigencia nacional lo avaló desde entonces y es por ello el magisterio tamaulipeco ha tenido Rigo para rato.

El periodo de Rigoberto Guevara Vázquez concluyó desde septiembre del 2020.

La crisis en la renovación de las dirigencias del SNTE prevalece en todo el país y se atoró desde el momento en que la ex dirigente nacional, Elba Esther Gordillo fue declarada en libertad. Así que el argumento de Alfonso Cepeda Salas, de no emitir las convocatorias por el riesgo de la pandemia de Covid finalmente se vuelve muy pequeño.

A Rigoberto Guevara ya se le venció su periodo y lo correcto es que ya se debió lanzar la convocatoria para la renovación de la dirigencia, no hay más excusas, si a los maestros ya los están mandando a clases presenciales, también los pueden llamar para que acudan a las urnas a depositar el voto por quien quieran ellos que sea su nuevo Secretario General.

Eso de que hay riesgo de contagio ya nadie se los cree, si los maestros son expertos en elaborar estrategias para lograr que los alumnos alcancen los aprendizajes esperados, igual de capaces son para crear aquellas que permitan votar sin exponerse al virus.

En junio, se realizó un proceso electoral para elegir 43 alcaldes y 36 diputados locales y diputados federales, votaron más de un millón de tamaulipecos, mismos que acudieron a las urnas de manera ordenada a pesar de que el riesgo de contagio de Covid era aún mayor que ahora.

Además, en otros seccionales ya están poniendo el ejemplo, caso concreto en Mérida Yucatán, donde se elegirá este lunes 6 de diciembre al nuevo secretario general en un proceso inédito en el que votarán 11 mil 322 afiliados, tanto personal activo como jubilados.

Es cierto, en Tamaulipas el personal educativo se cuenta por miles, poco más de 50 mil, pero por supuesto que puede establecerse una estrategia para llevar a cabo el proceso de renovación de la dirigencia, que no quieran hacerlo escudándose en el Covid no es otra cosa que tiene como nombre PRETEXTO, con la intención de aferrarse a un cargo al que legalmente ya no debería estar desempeñando.

Por si les faltan ideas, los maestros ya les han dado varias y lo han manifestado una y otra vez en las redes sociales, exigen se lance la convocatoria y se lleve a cabo la elección del nuevo dirigente, por supuesto es ilógico que los más de 50 mil maestros sean llamados a votar en un mismo lugar y a la misma hora.

Una buena idea sería que lo hicieran a través de casillas electorales en las mismas escuelas donde se encuentran los docentes trabajando, regionalizar, sectorizar los centros de votación en todo el estado, emular como lo harían en Mérida, donde lo denominan “Asamblea Delegacional Electiva”.

El magisterio tamaulipeco ya pide a gritos que se vaya Rigoberto Guevara Vázquez, por dignidad debe hacerlo, esa ambición por el poder no puede generar otra cosa que un estado de inestabilidad en el magisterio tamaulipeco, si de por si no lo quieren por haberlos abandonado a lo largo de su periodo extendido.

Por lo pronto ya andan varios integrantes del actual comité seccional muy interesados en relevarlo del cargo, e incluso están haciendo activismo político a pesar de que el aferrado dirigente de la Sección 30 les ha señalado que aún no son los tiempos, quizá porque la convocatoria no será lanzada en este mes de diciembre como se había anunciado meses atrás.

Entre los interesados en ocupar la dirigencia de la sección 30 del SNTE suenan los nombres del profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, Elena Guadalupe Mendieta Vázquez, Naif José Hamscho Ibarra, Secretario de Previsión Social, también se anotan Marco Tulio Olguín Maravillas, Antolín Palomo Marín, Armando Aguilar Rodríguez, Jaime Eduardo Ramos Salinas y Abelardo Ibarra Villanueva, este último con el padrinazgo del ex secretario general Rafael Méndez Salas.

El Truko sigue sumando

En días pasados el alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrrallah, decidió pronunciarse a favor del virtual candidato del PAN a la gubernatura de Tamaulipas y adelantó que podría unirse al proyecto de César Verastegui Ostos, este fin de semana hizo lo propio el diputado federal Gerardo Peña Flores declinando a favor del Truko.

Apenas una semana atrás el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional había hecho oficial el método de selección del candidato a la gubernatura y anunció que el mejor posicionado sería el abanderado del blanquiazul.

Desde luego que hasta ahora el mejor posicionado es el Truko, muestra de ello son los miles de ciudadanos que se reúnen durante sus recorridos en los diferentes municipios de Tamaulipas, confirmándose que muy pronto será ungido como el candidato oficial del PAN a la gubernatura.