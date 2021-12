En Jaumave todos van con la Alianza

* En Palmillas también

Por Roberto Olvera Pérez

Así es, Jaumave se pronuncia a favor de la Alianza “Va por Tamaulipas” y cada día son más y más los convocados por el Coordinador Estatal de este movimiento en la entidad Lic. Luis Enrique Arreola Vidal, quien ya ha recorrido más del cincuenta por ciento de los municipios de los 43 que son en el Estado.

El evento se llevó a cabo el pasado sábado por la tarde en conocido centro social del municipio, donde acudieron al llamado ex alcaldes, líderes de opinión, activistas y clase política de la región para cerrar filas en torno a este proyecto político rumbo a las elecciones del próximo año y con la finalidad de armar una alianza fuerte para competir contra quien resulte el abanderado de Morena rumbo a la gubernatura de Tamaulipas, que se habrá de celebrar en junio de 2022.

En este significativo acontecimiento tomaron la palabra distinguidos actores políticos del municipio, donde prácticamente coincidieron que la Alianza con los partidos políticos, sobre todo con el PAN, con el PRD es necesaria, así es la política, es negociación para bien de pueblo. No debemos descalificar a estos partidos porque se quieran coaligar e ir en alianza; debemos ver lo que se puede lograr con ella.

También otros dijeron que: Yo estoy a favor de una alianza. No estoy a favor de que se descalifique a nadie, cada quien tiene su razón de eso se trata en la democracia. Disentir. No andamos por un candidato, primero es la alianza, luego el candidato y luego como van a respetar los acuerdos.

Por ello, “Va por Tamaulipas” cada día se fortalece más porque el espíritu que trae anima, concilia y unifica a las fuerzas políticas; de tal manera que está demostrando su oferta política y que en unidad todo se puede, sobre todo por las causas sociales.

La reunión de actores políticos se llevó acabo en la Palapa del ex alcalde Lic. Alfredo de la Rosa Torres, a donde se dieron cita importantes personalidades entre la que destacó, además del Coordinador Estatal Arreola Vidal, el ex también alcalde José Gudiño Cardiel, el ex César Martín Rodríguez García y su esposa Norma Villanueva, Ricardo Cruz Medina, priista reconocido; Lázaro Espinosa de los antorchitas locales, Francisco Gudiño Cardiel del CREDE, jóvenes, mujeres, entre otros políticos jaumavenses con la finalidad de ir juntos en una alianza fuerte para competir y ganar en las próximas elecciones del 2022.

Previo a este evento la alianza se concretó exitosamente en el municipio de Palmillas, donde estuvo la actual alcaldesa Ma. De las Nieves Ramírez Compean, así como los ex alcaldes José Luis Monita Silva, Jesús Pérez Castillo, Salvador Estrada Guevara, Sectores, Organizaciones y más de 40 integrantes de la clase política local, donde se suman al proyecto de Luis Enrique Arreola Vidal, para que se consolide la Alianza “Va por Tamaulipas” en cada rincón de la entidad, donde trabajemos unidos a favor de los postulados del progreso de la Alianza Nacional “Va por México”.

NOTAS CORTAS

1.- De acuerdo a una encuesta realizada la semana pasada por “Massive Caller”, pone a nuestro alcalde victorense Eduardo Gattás Báez, en la posición 17 a nivel nacional con una percepción de confianza entre sus gobernados, y eso habla bien de él, pues esto lo consigue precisamente a dos meses del inicio de su administración como Presidente Municipal de Victoria.

Si bien se recuerda, Lalo Gattás se convirtió el pasado 1 de octubre en el primer Alcalde de Victoria emanado de un partido de izquierda (MORENA) y que con ese instituto se dio la alternancia que todos anhelaban, tras superar en las urnas al PAN en el poder y a un PRI que va en decadencia cada día, todo atribuido según la percepción ciudadana “a un hartazgo” por el mal desempeño de Xicoténcatl González Uresti, quien siempre se la pasó bailando zumba y adorando a los caballos.

2.- Por cierto, el que falleció el pasado miércoles a los 75 años de edad, fue el conocido priista, de los Mochis, Sinaloa, Jesús Enrique Jackson Ramírez, víctima de un infarto, ex Senador, ex diputado federal, y uno de los políticos con más presencia en la primera década del siglo pasado. Formado siempre en la vieja guardia del PRI, Jackson tuvo muchos papeles relevantes en la política nacional. Peroooooo, ¿Quién se acordó de él en Tamaulipas?

Algo de su vida: Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 1964 a 1968. Tuvo una vida muy activa en la política mexicana desde la trinchera del PRI, donde pasó por diversas áreas que lo impulsaron en su trayectoria. Descanse en Paz.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.