 Ya hay candidatos… 

JAIME RODRIGUEZ, EL BRONCO, para bien o para mal, hay que reconocer que es un personaje que hizo historia, se convirtió en el primer, y quizá el único, gobernador independiente del que se tenga registro en el México moderno.

Después de él, la figura independiente parece ser solo un instrumento de negociación, de chantaje, y nadamás.

Después de El Bronco, quienes participaron en contiendas electorales como candidatos independientes terminaron por prostituir esa figura, lo independiente les duraba mientras les jalaban el freno o les llegaban al precio. En Tamaulipas, por ejemplo, mucho quedaron a deber los candidatos independientes.

El primero que demerito la figura independiente fue FRANCISCO CHAVIRA que se registró como candidato hace seis años, el desenlace fue conocidos por todo Tamaulipas, una buena posición para su hermana en el Gobierno del Estado, posición que, por cierto, dicen que él aprovechaba.

Pero solo es el ejemplo, de la mayoría de los “independientes” radio pasillo comentaba sobre el presunto pago que recibían por prestarse a participar cuando sabían que no tenían posibilidades de ganar la contienda pero si de una buena remuneración.

Y con lo prostituido que esta la figura independiente se creía que en la próxima contienda electoral no habría quien quisiera inscribirse bajo esa cobija, pero ¿qué cree?, resulta que si habrá.

Serán cinco los que busquen ser candidatos independientes, ya presentaron su intención de participar ante la autoridad electoral, sus nombres, FERNANDO IGLESIAS ELIZONDO oriundo de Matamoros, MOISES MENDEZ, de Tampico, ENRIQUE FLORES AGUIRRE de Altamira, GIOVANI BARRIOS de Reynosa, MARCO ANTONIO E.YAÑEZ también de Reynosa.

Lo que se ignora en este momento es para quién jugaran, o a quien beneficiará su participación, de lo que hay certeza es de que en todos cae la sospecha de que traen contratación previa o es lo que buscan.

Esos cinco tienen que recabar más de 70 mil firmas cada uno para poder entrar en el juego electoral, no es fácil, pero seguramente algún interesado en que participen les ayudará, ya lo verá, y tarde o temprano se sabrán quienes son los patrocinadores de los “independientes”

Resulta sospechoso que hasta ahora se tenga registro de candidatos independientes al Gobierno de Tamaulipas, con los 38 registrados en MORENA, sin necesidad de firmas, hasta se pensó que la figura independiente había muerto y resulta que no estaba muerta, ni andaba de parranda, no se sabe dónde estaban pero ya aparecieron.

Cierto es que quienes logren cumplir con los requisitos, el principal es reunir las firmas correspondientes, un total del 3% del padrón electoral, equivalente a 79 mil 745 rubricas, podrán participar y hasta financiamiento de la autoridad electoral recibirán, pero es obvio que eso no es suficiente ni siquiera para hacer una campaña digna, para pelear una Gubernatura, en serio, se necesita mucho más.

De entrada, no hay ninguno que tenga representación política, prácticamente los cinco son unos completos desconocidos, claro, no se duda que tengan alguna virtud, sin embargo para una contienda de gobernador se requiere mucho más que eso, por lo tanto, es seguro que no les alcance ni para llamar la atención.

En fin, la situación es que si hubo interesados en participar como candidatos independientes al gobierno de Tamaulipas en la contienda del 2022, son 5 los que ya presentaron su intención ante la autoridad electoral, aunque difícil es que todos logren pasar el tamiz del IETAM, pero si los cinco cumplen los requisitos participaran y otra vez la pregunta, ¿Para quién trabajaran?, quien sabe, por lo pronto la figura independiente no está muerta.

Del quinteto de aspirantes independientes quien sabe cuántos logren aparecer en la boleta electoral, pero por lo pronto ya hay candidatos a candidatos.