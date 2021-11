El ‘efecto Carmona’ en Morena

Aquel que piense que el daño a la imagen de algunos prominentes cuadros, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por el llamado “Efecto Carmona” podrá controlarse, se equivoca.

Dicho efecto apenas se empieza a sentir y está desnudando de forma suave y gradual los cuerpos de algunos políticos hasta sus esqueletos, presentándolos como lo que son: simples mercaderes oportunistas.

Los presuntos tratos oscuros que varios políticos de Morena le aceptaron al asesinado empresario reynosense, SERGIO CARMONA ANGULO, se contrapone a la máxima del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: “no robar, no mentir, no traicionar”; y no hay manera de hacerse a un lado.

Además, mete en un predicamento a Palacio Nacional, pues algunos de sus más prominentes cuadros en Tamaulipas, pudieran salir “embarrados” de sospechas y muy sucios por las suspicacias.

Si el Gobierno federal empleó la compra de un departamento para bombardear al Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas, en la pasada elección del seis de junio, ¿quién puede asegurar que no le regresen la copa a los de Morena para junio próximo…?

Lo anterior es una realidad a la que no se le puede cerrar los ojos. Igual y como se exigió juicio político, desafuero, persecución y señalamientos en este 2021; a la vuelta de la elección (2022) el mando del sartén cambiaría de manos.

Este miércoles pasado, el alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, operó “fino” y asentó un golpe mediático para favorecer a su madre, MAKI ORTIZ, echando lodo al interior de Morena, específicamente a quienes compiten contra ella por la candidatura a la gubernatura tamaulipeca.

Se equivocan quienes piensan que fue un “desliz” de PEÑA ORTIZ el haber aceptado que los hermanos CARMONA financiaron campañas u operaciones políticas de alto calado, de prominentes cuadros de Morena, con dinero en efectivo o en especie.

El joven Alcalde sabía lo que decía y también sabía hacia dónde dirigía el bombardeo. No fue un “desliz”, no lo “chamaquearon”, hizo bien su teatro y detonó la bomba mediática.

Para sustentar lo dicho, hay que tomar en cuenta que un día antes, el martes 23 de noviembre, su madre MAKI ORTIZ, que compite por la candidatura a la gubernatura de Morena, exigía que los tamaulipecos supieran la verdad sobre los “conflictos de interés”, que había entre algunos de sus adversarios por la candidatura y el empresario asesinado el lunes 22 de noviembre.

La ex alcaldesa de Reynosa, matriarca del clan PEÑA-ORTIZ (aunque se dice que es ORTIZ-PEÑA) y madre de CARLOS, el hoy alcalde de dicho municipio, citó: “Los aspirantes debemos ser transparentes y aclarar cualquier señalamiento”; lógicamente que sus palabras llevaban dedicatoria, ¿para quién…?

Además, CARLOS PEÑA se apuró a señalar que él y su madre (MAKI) no aceptaron tratos con los hermanos CARMONA y que además los enfrentaron; ésa es su verdad…

Pero lo que no dijo el Alcalde de Reynosa, es que se negaron a hacer negocios con dichos hermanos, porque presuntamente ya tenían comprometida la obra para los “amigos” de su madre, que han estado con ella desde hace cinco largos años y ahora van por la gubernatura de Tamaulipas.

Por eso no se puede calificar como “desliz” los comentarios del Alcalde de Reynosa, pues reconocer que los CARMONA dieron dinero en efectivo y en especie a las campañas de Morena, es lanzar la bomba al centro neurálgico de un proceso selectivo por la gubernatura, embarrando a todos, inclusos hasta los que nada tienen que ver con el asunto.

Las sospechas de que los tentáculos de los hermanos CARMONA llegan hasta las altas esferas de la política morenista están a todo lo que da; tan es así que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, dijo que “el asesinato de CARMONA era la prueba de ácido para la unidad de Morena en Tamaulipas”; es decir nunca rechazó los señalamientos hacia sus propios compañeros de partido.

No hay que perder de vista que tanto el líder del Congreso y el Alcalde de Reynosa, aceptaron públicamente (ante los medios) que el apellido CARMONA sí está ligado a miembros morenistas, aunque se desligaron cada uno de tener tratos con él.

Tampoco se pueden olvidar los señalamientos de PORFIRIO MUÑOZ LEDO, cuando acusó que era “muy sucio” el origen del dinero que se empleó para financiar la campaña de MARIO DELGADO CARRILLO, cuando ambos compitieron por la dirigencia nacional de Morena; ¿o ya se olvidaron de ese escandaloso pasaje…?

Sólo hay que poner el nombre y el apellido al político que se encargó de “recaudar” el dinero en Tamaulipas, para que MARIO DELGADO operara con libertad y holgura su campaña, así como sacar el resto de los nombres y apellidos que están involucrados, para entender el golpe brutal que se cocina en una importante oficina de la Capital de Tamaulipas de cara al 2022…

Por eso es importante repetir. Aquel que piense que el daño a la imagen de algunos integrantes de Morena por el “efecto CARMONA” se podrá “contener”, podría llevarse una desagradable sorpresa…

Así como están las cosas, basta con una fotografía o video de una reunión en San Pedro o Reynosa o cualquier parte del país, con el finado empresario, para despedazar una reputación. Desgraciadamente así es la política y la percepción en ocasiones destruye carreras…

Historias de camionetas en comodato (prestadas), de obsequio o a cambio de jugosos contratos, podrían seguir brotando como pus en una herida infectada y a punto de gangrenarse, lo que derrumbaría aquello de que “no somos iguales” o la muy pregonada “austeridad republicana”.

Imagínese lo que haría a la imagen y reputación un audio o un video en plena elección por la gubernatura el próximo año, donde se hable de sumas, acuerdos o pactos…

Allí es donde el “Efecto CARMONA”, guste o no, podría hacer mucho daño… Si el Gobierno federal usó un departamento para “golpear” al PAN en Tamaulipas, qué puede hacer el “Efecto CARMONA” en manos azules… Pendientes…

~~GERARDO PEÑA EN LA MIRA DE LA JUCOPO. —Todo indica que el actual Diputado federal, GERARDO PEÑA FLORES, se vería envuelto en un escándalo mayúsculo, luego que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, reveló chapuzas financieras demasiado insalubres por más de 30 millones de pesos que se manejaron en la legislatura anterior, la 64.

El “escándalo viene muy escandaloso”, pues según ZERTUCHE hay facturas de empresas que cobraron por giros distintos a los que están establecidos en el Servicio de Administración Tributaria, lo que “embarraría” de suciedad la figura de PEÑA FLORES, en un momento en donde el panista desea ser considerado como prospecto a la gubernatura de Tamaulipas.

Pero no sólo GERARDO PEÑA estaría involucrado por haber sido el Líder de la Jucopo en la pasada legislatura, ya que se advierte que al menos una decena de funcionarios de la pasada Legislatura y diputados se verían involucrados, pues el cochambre está grande… ¡Ay nanita!

~~MEJORA GATTÁS VIALIDADES. —El presidente municipal de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lomas de Calamaco, del fraccionamiento Calamaco, con lo que confirma que trabaja para el mejoramiento de vialidades en la ciudad.

La obra mejorará la calidad de vida de nueve mil 503 habitantes que residen en la importante arteria ubicada entre el libramiento Naciones Unidas y Lomas Alegres, así como el servicio y atención de personal de la delegación de la Cruz Roja y Banco de Sangre.

Con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se revistió mil 710 metros cuadrados de concreto hidráulico y 237 metros lineales de pintura en guarniciones, acciones con las cuales el Gobierno de Victoria mejora la calidad de vida de los habitantes de este sector.

GRACIAS…