Pilar/ ¿Xico saqueador?/

El gobierno municipal que encabeza el alcalde Eduardo Gattás confirmó que la ex alcaldesa Pilar Gómez ni sus ex funcionarios están señalados por un presunto desfalco de más de 14 millones de pesos, y dirigió sus baterías, sus acciones hacia el ex alcalde Xicoténcatl González Uresti.

El Contralor municipal, Sergio Estrada Cobos dejo en claro que de no comprobar que los gastos fueron correctos el ex tesorero municipal Alfredo Peña Rodríguez y el ex director de Administración Arnulfo Torres Villarreal, tendrán que pagar de su bolsillo todos los millones de pesos faltantes.

En entrevista el Contralor Sergio Estrada Cobos que no se han comprobado gastos millonarios del periodo del doctor Xico González Uresti.

El dinero faltante que no se ha comprobado se refieren a una compra en el año 2020 de medicamentos a la empresa Ortho Health & Services de México S.A. de C.V. por un monto total de 8 millones 112 mil pesos.

“El problema es que no existe la documentación que no ampara la factura y el pago y en un determinado momento se buscaría que se reintegren los recursos”, dijo Estrada Cobos.

Respecto a la compra de medicamentos hay indicios de que se trata de una compra falsa.

Ya este martes personal del ayuntamiento se apersonó en la casona que el Dr. Xico González tiene en el ejido Tierra Nueva. Nadie salió a recibir el requerimiento pero los reporteros que llegaron al sitio revelan que desde la calle se aprecian al interior de la referida casona señalamientos urbanos que pertenecen al Municipio.

Lo cierto es qué durante el gobierno de Xico González, de la Plaza frontal de la antigua Estación del Ferrocarril se desapareció el antiguo monumento a Jesús García Corona, “El Héroe de Nacozari”. Además a este periodista le han llegado versiones que el ex alcalde Xico González, aprovechándose de la buena fe de ex trabajadores ferrocarrileros, y con el argumento de una remodelación, sustrajo, sacó, se llevó de la referida añosa Estación del Tren diversos muebles y objetos antiguos. “Mire periodista, la empresa Ferrocarriles cerró hace mucho, en el sexenio de Carlos Salinas, y obvio, los jubilados de Ferrocarriles son gente de avanzada edad, de eso también se aprovechó este señor Xico”, me indicaron. Y en todo caso… Yo preguntó: ¿Tenemos motivos para creer que el Dr. Xicoténcatl González Uresti es una persona deshonesta?

Lo cierto es que el Dr. Xico González Uresti está ya en la mira tanto de la Auditoria Superior de la Federación, ASF, como del gobierno municipal de Eduardo Gattás Báez, que está trabajando no solo para reactivar al cien los servicios de recolección de basura, alumbrado publico y pavimentación, sino en agrandar las finanzas publicas… y en esto también esta… eso que llama la 4T… “devolver al pueblo lo robado”. En mala hora este tipo de Coahuila fue ungido presidente municipal de Victoria.

Tres.- Les comparto que uno de los hijos más reconocidos de la Colonia Mainero, el abogado Ricardo Rodríguez Martínez, se está aplicando en su trabajo como Representante de la Secretaria de Gobernación(SEGOB) en Tamaulipas.

Así tenemos que el abogado Ricardo Rodríguez acaba de tener reuniones de trabajo con distintos funcionarios de gobierno y lideres sociales para concretar acuerdos y trabajar en beneficio de Tamaulipas.

Hijo del abogado Jaime Rodríguez Inurrigarro, esforzado y muy trabajador ex presidente municipal de Victoria, el licenciado Ricardo Rodríguez tuvo reunión de trabajo con el representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Horacio del Ángel Castillo. La reunión se centró en la coordinación de acciones entre los municipios y esa Secretaría con respecto a la infraestructura básica de tratamiento de deshechos y los protocolos de ordenamiento ecológico.

Se acordó la gestión sobre las capacitaciones a las entidades municipales para hacer proyectos que sirvan para etiquetar recursos para mejorar el Medio Ambiente.

Se nos informa que la SEGOB hace programas dirigidos a reconstruir el tejido social, por eso hubo reunión de trabajo con el Mtro. Héctor Pérez Rocha, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la SEGOB, con el objetivo de planificar la aplicación del Modelo de Resiliencia Comunitaria para la Reconstrucción de Tejido Social.

Este plan busca reducir la vulnerabilidad y situaciones de riesgo ante diversas formas de violencia y con esto cumplir uno de los objetivos del Gobierno de México, construir Paz.

Hubo igual reunión con la Diputada Gabriela Regalado, sobre asuntos de Nuevo Laredo, y dialogo abierto con la Unión General de Obreros y Campesinos de México. El Lic. Ricardo Rodríguez, quien ya ha sido diputado local, lo que busca es que la Representación de la SEGOB este siempre abierta a escuchar a los representantes populares de Tamaulipas. NOS VEMOS.