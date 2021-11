No queda de otra… 

Europa se prepara para la cuarta ola de Covid 19, sí, la región más rica del mundo, la más avanzada, la que presume haber eliminado el analfabetismo y combatir la ignorancia con mucha eficiencia ha entrado en su cuarta etapa de confinamiento, es casi total en uno o dos países y cuatro o cinco más están pensando en ello a causa de este coronavirus.

Austria comenzó y casi cierra todo al grado de provocar protestas de su población, en Alemania su primer ministra dijo que las restricciones no han sido las suficientes para contener los contagios, en Francia, España e Inglaterra preocupa la nueva ola, lo rápido que el virus ha mutado y hasta que se burle de la vacunación universal que allá casi han logrado, por lo menos con quienes se han prestado a ello.

Y México, pues viva México, aquí los semáforos epidemiológicos son un fiasco, la gente anda más preocupada por ir a los Estados Unidos a contagiarse que por prevenir, digo, ni modo que pueda negar que allá los contagios también crecen y, por si ello fuera poco, la vacunación ha avanzado, y avanza, tan lento que cuando terminaron con los jóvenes el virus comenzaba a burlar los escudos de las inmunizaciones que se hicieron antes en los adultos y otra vez todos en riesgo.

En realidad no pararon nunca los contagios y si bien han disminuido los decesos continúan las infecciones ya que no falta a quien agarre desprevenido el bicho al grado que le cause la muerte.

Gran verdad es que ya no hay mucho que hacer, menos con autoridades tan indolentes que siguen regateando pruebas de diagnóstico a familiares de infectados de tal forma que se pueda crear un real cerco sanitario en torno a los mismos, que quien resulte positivo se aisle o se le obligue al uso cubrebocas, lejos de ello, siguen actuando exactamente igual que cuando se hizo incontrolable el coronavirus, es decir, con paracetamol pretenden arreglar todo y les vale que anden personas contaminando en las calles.

Lo triste es que nosotros, acá en México, ya no estamos para confinamientos, el frenar la economía tarde o temprano nos matará de hambre o de cualquier otra enfermedad, emergente o vieja, de las cuales nuestro sistema inmunológico haya perdido memoria.

A como se ven las cosas es imposible que vayamos a evadir una cuarta ola de infecciones de coronavirus, en la escuela o en la casa va a llegar, digo, a menos que la gente ahora si se haga responsable y se encierre cuando sospeche que está infectado y hasta que sea prudente regresar a la calle, o mejor aún, que los gobiernos esta vez sí se hagan responsables, actúen con seriedad en la prevención, más que eso, retención y control del virus mediante apoyos reales a los enfermos para poder hacer obligatorio el aislamiento de los mismos, claro, en estas condiciones, ante el panorama tan negro se preguntará, regresar a clases o no, para llorar el tema, y es que ya no hay más que hacer, ya no nos queda de otra que intentar hacer nuestra vida lo más parecido a lo que tuvimos antes…

A LOMO DE CABALLO LE DICEN AL TRUCO QUE SI… “Truko aquí estamos para lo que necesites», “cuenta con nosotros”, “contigo sí”, le gritaban los cabalgantes entre la multitud que ya rodeaba al Secretario General de Gobierno, a César Verástegui Ostos. hubo largo rato de charla de los lugareños con Verástegui Ostos, todo motivado por los liderazgos e ideales de la asociación Vamos por Tamaulipas; fue en el momento de empezar a subir a las monturas, cuando al parecer, y para ellos, les quedó claro que no hay mejor opción para llevar las riendas de Tamaulipas que El Truco quien se trepó a su caballo para dar comienzo a la cabalgata que recorrió al menos 5 ejidos de Padilla, y mientras los cabalgantes dialogaban a lomo de sus caballos a lo lejos se escucha la música propia de la región, «Prenda Querida», «Pepito y su caballo» o «Mis dos vicios», mismas que eran coreadas por los cientos de jinetes que acompañaron al nativo de Xicoténcatl.

Esta cabalgata, dicen los organizadores, fue diferente de las muchas que se han realizado en Tamaulipas, “aquí todos los jinetes fueron iguales, eran hombres y mujeres que buscan un mismo fin, el bienestar de su Estado y su familia; aquí no hubo jerarquías ni personajes unos más importantes que los otros; en esta cabalgata todos los que tenían algo que decir pudieron marchar al lado de Verástegui para exponerle sus ideas, sus necesidades o sus problemas”.

El recorrido llegó a su fin en la cabecera municipal de Padilla donde esperaban cientos de hombres, mujeres y niños; la fiesta continuó en el lienzo charro del lugar, conviviendo como la gran familia que somos los tamaulipecos.

DIALOGA AMERICO VILLARREAL CON EL PRESIDENTE ANDRES MANUEL… Al asistir a las 112 Asamblea Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el senador Américo Villarreal Anaya refrendó su compromiso de seguir trabajando para transformar y mejorar el Sistema Nacional de Salud para las mexicanas y mexicanos, apoyando a plenitud al Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En el evento celebrado en Palacio Nacional, el senador tamaulipeco saludó personalmente al Presidente López Obrador, a quien le reiteró su compromiso de seguir trabajando desde la Comisión de Salud del Senado de la República, «desde donde seguimos luchando por el bienestar del pueblo de México y de Tamaulipas».

Villarreal Anaya, al término de la Asamblea del Seguro Social, resaltó el trabajo del maestro Zoé Robledo, Director General del IMSS, DIJO QUE Seguro Social es una institución que se está transformando no solo en la prestación de los servicios y mejoras en su infraestructura, sino que está alcanzando logros en materia de transparencia, que le permitió obtener ya el reconocimiento de la Secretaría de la Función Pública.