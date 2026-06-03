En algo que parece inédito, casi increíble, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, anunció en sesión de Cabildo que terminará de pagar la deuda de su municipio antes de concluir este año. Hablamos de cientos de millones de pesos que se arrastraban desde 2008, de la época dorada de los gobiernos priistas, de aquellos años en los que las administraciones públicas parecían una genuina cueva de ladrones.

El acto de cubrir los adeudos, además de representar muchos millones de pesos en ahorro para el municipio que gobierna, también explica, por sí solo, por qué la presidenta municipal de Nuevo Laredo es mencionada constantemente como una carta fuerte para la gubernatura del estado en la elección de 2028, pues demuestra cómo en la política también se puede evolucionar del despilfarro al orden, del saqueo con una voracidad insaciable a la intención de entregar buenas cuentas.

Dirá usted que la presidenta municipal de Nuevo Laredo está obligada a dar buenos resultados porque tiene los ojos de medio mundo puestos en su administración desde que fue colocada entre los prospectos a la gubernatura, porque sus enemigos están esperando cualquier error para señalarla, y tiene razón, pero recuerde que otros políticos, de ambos géneros, están en iguales condiciones y ni así hacen las cosas bien, es más, ni siquiera lo intentan.

Pero bueno, al cubrir por completo la deuda que tiene la administración de Nuevo Laredo, su presidenta Carmen Lilia Cantú Rosas, pasará a la historia como una de las poquitas que no cayeron en la tentación de quedarse con el dinero del pueblo o, en casos peores, de utilizarlo preferentemente para promocionarse, como lo hicieron muchos otros políticos que soñaron con arribar, usando los recursos de su municipio, a puertos con presupuestos más jugosos.

Y se lee un mensaje todavía más contundente en este acto, Carmen Lilia calla las bocas de todos aquellos que la quieren señalar como una mujer que privilegia el dinero de su municipio para autopromocionarse, porque demuestra que sabe administrar los recursos y en que los está utilizando, en términos boxísticos, conecta un gancho al hígado de aquellos que, desde el anonimato de las páginas de Facebook, la atacaron con esos cuentos del despilfarro.

Exacto, no es el primer buen golpe mediático que conecta la alcaldesa neolaredense, el otro es, quizá, oro molido en estos tiempos, el de ser una política que tiene visa y es bien vista en Estados Unidos, que pertenece a la Cuarta Transformación y puede presumir buena fama en ambos lados de la frontera.

Para desgracia nuestra, el acto en esta ocasión no se quedó en lo romántico de pasar del saqueo a una administración decente, porque al explicar la deuda que acarrea Nuevo Laredo desde el año, le repito, 2008, Carmen Lilia exhibió con lujo de detalles la voracidad de los políticos del pasado, de los mismos que sueñan con regresar a administrar presupuestos, aunque muchos anden huyendo precisamente por ser perseguidos para castigarlos por sus comportamientos.

Vea usted mismo de qué le hablo, lea lo que dijo la presidenta al respecto:

“Durante el ejercicio 2025 concretamos la liquidación anticipada de un millonario crédito adquirido por la administración 2008-2010, destinado a la construcción de cinco colectores y un canal pluvial, siendo estos el Independencia, Riva Palacios, 15 de Septiembre, Concordia y el infame colector Campeche. Este último fue el único de los seis cuya construcción se inició y quedó inconclusa, al realizarse solamente el 70 % de la obra. Cómo olvidar los años de tubería tirada a un costado de la Campeche, mientras que de los otros cinco no existe evidencia de su inicio”, explicó la alcaldesa en su informe al Cabildo.

Esa parte corresponde solo a uno de los créditos, en otros dos la cosa se ve peor, de cuerpo entero se exhibe la voracidad de los alcaldes anteriores que ya ni caso tiene mencionarlos porque las administraciones de Egidio Torre y del prófugo Cabeza N los protegieron, los ampararon para que sus delitos quedaran en la impunidad, para que ya no fueran castigables al terminar los tiempos permitidos por la ley; jurídicamente hablando, ya prescribieron.

“En particular, estaremos liquidando más deuda contraída por la administración 2008-2010 para obras de pavimentación y la ampliación de tres bulevares en la ciudad, de las cuales no tenemos evidencia clara de su construcción.

“Además, liquidaremos un crédito contratado por la administración 2011-2013 para un proyecto de infraestructura ambiental básica, sin contar con claridad sobre su objetivo, mucho menos sobre su implementación”.

Así, en tres párrafos, la presidenta municipal de Nuevo Laredo nos recordó aquel viejo cuento leído y releído en la niñez, el de Alí Babá y los 40 ladrones, en este caso, Carmen Lilia juega el papel de la protagonista, porque resultó ser quien descubrió la cueva de los saqueadores de presupuestos públicos, como en ese cuento, tampoco los pudo castigar del todo, aunque les pega en lo que más les duele ahora, en su orgullo, además, inhibe en gran medida la posibilidad de que regresen al poder y a los dineros públicos porque, aunque usted no lo crea, todavía quieren intentarlo, ya sea por ellos mismos o por medio de sus apadrinadas y apadrinados.

ARRANCA DIF TAMAULIPAS EL BOTEO TELETÓN 2026 CON LA ENTREGA DE ÁNFORAS PARA LOS 43 MUNICIPIOS… En un evento que reafirma la esperanza, la confianza y la solidaridad de las familias tamaulipecas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, en coordinación con directivos del CRIT Tamaulipas, dio el banderazo de inicio al boteo TELETÓN 2026, una campaña que busca fortalecer la atención que reciben niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

“Siempre estamos pendientes de todas estas acciones que buscamos para mejorar y atender a toda la niñez tamaulipeca. Pensar en cada caso que se puede lograr es pensar en un niño que puede alcanzar mayor independencia, que tendrá un mejor futuro, y en una familia que encuentra alivio ante la angustia, la tristeza o la incertidumbre de no saber si podrá brindar la atención que su hijo necesita. Es una labor preciosa”, expresó María de Villarreal.

Asimismo, agregó: “Por eso, desde un principio Américo y yo siempre hemos estado dispuestos a apoyar, porque conocemos la importancia de esta labor”, al tiempo que realizó su aportación personal y destacó el valor de sumar esfuerzos para transformar la vida de quienes más lo necesitan.

Durante el evento se entregaron 415 ánforas a representantes de los 43 Sistemas DIF Municipales, así como a integrantes del Voluntariado de la Esperanza, quienes representan a las dependencias gubernamentales del estado y asumieron el compromiso de recaudar la mayor cantidad posible de donativos para esta noble causa.

También se reconoció el trabajo realizado durante el boteo del año anterior, otorgando reconocimientos a los municipios de Río Bravo, Tula, Matamoros, Altamira, Xicoténcatl y El Mante, que destacaron por obtener las mayores recaudaciones.

De esta manera, los Mensajeros de Paz respaldan una causa que promueve la inclusión, la rehabilitación y el bienestar de personas atendidas en los centros TELETÓN por condiciones neurológicas, cáncer o autismo, contribuyendo a que reciban más terapias, más beneficios y mayores oportunidades para mejorar su calidad de vida.

ANUNCIA DÁMASO ANAYA APERTURA DE LA NUEVA PREPA UAT TAMPICO… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, anunció la apertura de la nueva Preparatoria de esta casa de estudios en Tampico, y entregó el nombramiento oficial a la Mtra. Norma Laura Barrientos Villanueva como directora de este importante proyecto educativo para la región sur del estado.

Al referirse al nuevo plantel, el rector destacó que esta iniciativa responde a las demandas de educación media superior, buscando llevar una educación de calidad a los jóvenes de Tampico, Madero y Altamira.

“Estamos avanzando, pero siempre pensando en el crecimiento de la Universidad, que los jóvenes estén bien y que estén bien formados”, expresó.

Añadió que lo más importante es seguir ampliando la cobertura de este nivel educativo y responder a las políticas nacionales que buscan reducir el rezago escolar.

Asimismo, subrayó que dicha institución se suma a las preparatorias de Nuevo Laredo, Valle Hermoso, Ciudad Victoria y Ciudad Mante, además del Bachillerato UAT Virtual, como opciones para quienes buscan cursar el nivel medio superior.

La Escuela Preparatoria UAT Tampico abrirá en agosto de 2026, en instalaciones del Centro Universitario Sur, y ofrecerá el Bachillerato General, dirigido a quienes deseen desarrollarse en cualquier carrera profesional; también brindará el Bachillerato General con Énfasis en Música y Artes, para quienes elijan continuar con estudios en alguna disciplina artística.

El proceso de admisión se encuentra abierto. Para mayores informes, visitar la página oficial en Facebook de la Preparatoria UAT Tampico, así como las redes sociales oficiales de esta dependencia académica.

REACTIVAN BACHEO EN VICTORIA PARA REPARAR CALLES DAÑADAS POR LLUVIAS… Con el cese de las lluvias, el Ayuntamiento de Victoria reactivó el programa de bacheo para reparar el pavimento dañado por la humedad en avenidas, accesos principales de colonias y rutas del transporte público.

Por instrucción del alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, la Secretaría de Obras Públicas desplegó cinco cuadrillas para seguir mejorando la movilidad urbana y brindar calles más seguras en la Capital en el crucero del bulevar La Palmas con acceso al Fraccionamiento Florida.

En la colonia Pedro José Méndez, también se realizaron trabajos de bacheo en la calle Olivia Ramírez, entre 20 y 23; así como la calle 29, entre Allende y Bravo de la colonia Miguel Alemán donde se recubrió con material asfáltico zanjas formadas por escurrimiento pluvial.

Con maquinaria pesada, se atendieron peticiones de rastre y nivelación de la calle Ursulo Galván de la colonia Américo Villarreal, 5 de Febrero de la 12 de Septiembre; y retiro de material de azolve en las calles Leopoldo Bello de la Cuauhtémoc y Venustiano Carranza del Conjunto Habitacional Fovissste.