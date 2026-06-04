Américo, suben de tono las campañas negras…

Tendenciosos, porque así suelen ser los políticos en la oposición o los medios de comunicación que traen ganas de fastidiar, ayer se difundió en México que Los Angeles Times informó sobre la existencia de una denuncia o presunta investigación del gobierno de Estados Unidos contra los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

La realidad es que lo único que existe contra ambos mandatarios, hasta hoy, es una nota periodística. No se trata de un caso ni remotamente parecido al del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve de sus funcionarios, a quienes una jueza requiere porque, según afirma, cuenta con evidencia suficiente en su contra. Aquí solo hay dichos.

Otra verdad es que el medio no es quien acusa, únicamente difunde la presunta existencia de una denuncia, lo que ciertamente hace de manera tendenciosa, como si estuviera patrocinada por alguien si tomamos en cuenta que no detalla quién acusa ni quién investiga, si me apura, lo más fuerte de la acusación es la presunta cancelación de las visas de los mandatarios y la especulación de que pueden cruzar la frontera con un documento migratorio diferente, algo que no existe en el caso de Américo Villarreal que salió a aclararlo y exigió que se demuestre lo contrario.

Entonces, siendo serios, fue un exceso que ambos mandatarios salieran a informar que tienen sus visas vigentes, que nunca han cruzado a Estados Unidos con otro documento, que no han recibido notificación alguna sobre investigaciones en su contra y que, en suma, lo difundido no pasa de ser un invento sin prueba alguna. Américo Villarreal fue más allá, exigió que se frenen las publicaciones que se convierten en acusaciones sin sustento y sin demostrar la existencia de una investigación formal por parte del gobierno de Estados Unidos o de México, de las que aseguró, no existen ni tiene notificación alguna.

Mire, es altamente probable que la denuncia contra ambos gobernadores exista, porque los medios de comunicación conocen de las demandas y los recursos millonarios que pueden perder al inventar información, pero no es el tema, lo importante es que no se identifica a ningún denunciante, tampoco se detalla quién investiga y, más aún, no se presenta prueba alguna de una posible vinculación de los mandatarios con algún delito.

Ciertamente, la nota no parece inventada, pero sí extraída de algún despacho de abogados enemigo de Morena o de los gobernadores mencionados, incluso podría tratarse de fuego amigo que busca ganar espacios en las luchas internas por el poder político.

Me explico, es probable que alguien con muchos recursos se haya tomado el tiempo de presentar una denuncia, luego, con paciencia, esperar a que sus dichos fueran considerados dentro de alguna investigación y, posteriormente, entregar la información a un medio de comunicación conocido para que la difundiera con un toque de veracidad, aunque se trate de una verdad aparentemente construida.

Le pondré un ejemplo burdo para explicar mejor el caso, en México se conocen situaciones en las que mujeres han acusado de violencia a sus parejas sin que necesariamente haya ocurrido, con la simple denuncia y gracias a reformas legales para la protección de grupos vulnerables, algunos hombres han sido encarceladas hasta que se descubre la realidad, en todos los casos, cuando esto sucede, el daño moral, físico, económico y social ya resulta evidente y sin posibilidad de eliminarlo, algo similar podría estar ocurriendo en estos casos.

Ojo, no se trata de una defensa de los mandatarios, porque finalmente ellos cuentan con recursos suficientes para hacerlo y, si se trata de un asunto legal, nada se resolverá en los medios de comunicación, lo que se busca señalar aquí es la necesidad de observar la situación con frialdad, entender que los estadounidenses también pueden mentir o decir medias verdades, y que sus medios de comunicación también pueden ser utilizados con intenciones perversas o mediante incentivos poco claros.

Obviamente, también debemos considerar varias advertencias. La primera es que esa presunta investigación pudiera tener origen en el clan de los Cabeza N. tiene todas las huellas de su modus operandi. ¿O usted cree que fue casualidad que, un día después de anunciarse el bloqueo de las cuentas bancarias de la familia, apareciera una presunta denuncia contra el gobernador Américo Villarreal Anaya, principal impulsor de las acciones para llevarlos ante la justicia?

La segunda posibilidad es que la oposición ya esté pensando en las elecciones del próximo domingo y en las de 2027, buscando debilitar a Morena mediante acciones que los desacrediten y golpes mediáticos que parezcan verdades, aunque bien podrían ser producto de una mente perversa.

Y la tercera es que cerrarse únicamente al enemigo conocido también puede ser un error, el fuego amigo está más presente que nunca, los traidores, que también tienen capacidad de fuego político, como algunos legisladores federales junto con un alcalde de la frontera, podrían estar detrás de estas denuncias con el único objetivo de ganar espacios, entretener al grupo en el poder mientras se reagrupan, se unen y comienzan a golpear a quienes consideran sus enemigos.

Finalmente, debemos decir que Américo vivirá más días como este, quizá muchos, porque son asuntos que pueden inventarse y difundirse desde cualquier escritorio, por ello, su mayor preocupación no debería ser esa, sino fortalecer a sus grupos en Tamaulipas para proyectar una imagen cercana a sus intereses y que la ciudadanía la perciba con mayor confianza.

Digo, de nada sirve desmentir a Los Angeles Times o a los medios nacionales que pocos tamaulipecos siguen, porque el daño esta hecho y menos si en territorio no se tiene la capacidad de blindar la imagen del mandatario.

Mire, cuando Américo llegó a la gubernatura lo hizo respaldado por una reputación intachable, por su solvencia moral y sin un solo señalamiento en su contra, siempre he dicho que los políticos no cambian, por lo que por lo menos debería merecer el beneficio de la duda, y eso es precisamente lo que tendría que hacer Morena si pretende cruzar el pantano de las elecciones de 2027 ganando otra vez todo, o casi todo, exhibir quienes son.

Las campañas negras crecen y seguirán aumentando su intensidad conforme se acerquen las elecciones, porque así suele ocurrir, lo bueno es que todavía hay mucho tiempo para recuperarse, ya veremos de que son capaces y como responden a estas situaciones…

AMÉRICO Y MARÍA DE VILLARREAL LLEVAN APOYOS Y SERVICIOS GRATUITOS A LAS FAMILIAS DE ANTIGUO MORELOS… El gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, acudieron a congregación Fortines para poner en marcha la brigada Transformando Familias, a fin de acercar programas, servicios y apoyos completamente gratuitos a las familias de más de 20 comunidades de la región sur del estado.

En su mensaje a las familias de Antiguo Morelos, el gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró que su gobierno seguirá atento las necesidades y demandas de la población, “las vamos a cumplir y siempre lo hemos hecho a lo largo de nuestros recorridos, porque esa es la función de un gobierno humanista, centrado en las personas”, dijo.

Destacó que gracias al apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Antiguo Morelos, más de 3,400 personas reciben apoyos de los diferentes programas federales de bienestar y se sigue trabajando para para contar con mejor infraestructura en salud, servicios de agua potable, luz eléctrica y mejor urbanización.

“Ahí están los grandes cambios de esta transformación”, mencionó.

Las brigadas Transformando Familias son una iniciativa del Sistema DIF Tamaulipas, mediante la cual se coordina a todas las dependencias del Gobierno de Tamaulipas, además de instancias municipales y federales, para acercar servicios y programas de forma gratuita a las comunidades más lejanas o a aquellas donde más se requiere la acción gubernamental.

Durante la jornada celebrada en congregación Fortines de Antiguo Morelos se ofrecieron servicios de medicina general, consulta nutricional y dental, entrega de medicamentos, graduación de lentes, además de aparatos auditivos y funcionales, entre otros servicios, en beneficio de cerca de 1,000 personas.

Finalmente, el gobernador y la presidenta del DIF Tamaulipas llevaron a cabo la entrega directa de apoyos alimentarios a cada uno de los asistentes, momento que aprovecharon para escuchar sus inquietudes y recibir sus peticiones, las cuales se comprometieron a cumplir en los próximos días.

DESTACA LA UAT EN REGIONALES DEL CERTAMEN EXPOCIENCIAS TAMAULIPAS… A través del programa institucional Club de Ciencias, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) consolidó una destacada participación en las etapas regionales del certamen de creatividad e innovación tecnológica ExpoCiencias Tamaulipas 2026.

Este club forma parte de la iniciativa universitaria Amor por la Ciencia, coordinada por la Secretaría de Investigación y Posgrado, como un espacio donde investigadores y estudiantes brindan asesoría y acompañamiento integral a niños y jóvenes, con el objetivo de impulsar las vocaciones tempranas en ciencia, humanidades, tecnología e innovación.

Esta suma de esfuerzos ha rendido frutos con la exitosa participación en la fase regional en Tampico, donde los representantes del Club de Ciencias UAT tuvieron un desempeño histórico al presentar 17 proyectos y adjudicarse, de manera consecutiva, los tres primeros lugares de la categoría Pioneros de la Ciencia Kids.

El primer lugar lo obtuvieron estudiantes de la Primaria El Arenal, con un proyecto de prevención del acoso e inteligencia artificial, asesorado por Lucirene Rangel Lyne; mientras que el segundo y tercer lugar fueron para alumnos de la Primaria Fernando San Pedro, con propuestas de libretas inclusivas en braille y bioplásticos ecológicos, guiados por Lorena Hernández Arteaga y Orlando Martínez Arvizu, respectivamente. Todos estos proyectos contaron con la asesoría de investigadores de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico.

Por otra parte, la fase regional de Ciudad Victoria también fue escenario del talento que promueve la máxima casa de estudios, registrando una sólida participación de 12 proyectos asesorados por la institución. En esta sede, estudiantes de la Primaria.

Francisco Márquez alcanzaron el tercer lugar regional en la misma categoría con el desarrollo de un filtro ecológico para la reutilización de agua. Este proyecto contó con el respaldo científico de Ana Cecilia Alcalá Hernández, investigadora y estudiante de doctorado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias.

Todas las niñas, niños y jóvenes que resultaron ganadores en estas etapas locales representarán a sus regiones en la fase estatal de ExpoCiencias Tamaulipas, en septiembre de 2026, donde la comunidad de la UAT continuará demostrando que el conocimiento se cultiva desde la niñez con un profundo sentido de responsabilidad social.

VIVEN NIÑOS VICTORENSES UN DÍA EN EL CABILDO DE VICTORIA… El gobierno de Victoria realizó el ejercicio cívico educativo “Un Día en el Cabildo” con alumnos de sexto de primaria que por sus logros académicos se convirtieron en alcalde, síndicos y regidores proponiendo temas culturales, educativos, de inclusión y derechos humanos.

Para reconocer su trabajo y dedicación 25 alumnos con mayor aprovechamiento académico de los sectores 10, 22, 24 y 39 vivieron esta experiencia democrática en una sesión pública junto al alcalde Eduardo Gattás Báez y el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva.

“Sueñen en grande, vayan por sus metas y no permitan que nadie se las arrebate”; convocó el alcalde a integrantes del cabildo infantil que contó con la participación del titular del CREDE Vital Román Mtz., representantes del SNTE y de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

Presidieron la sesión Un Día en el Cabildo Irazema Monserrat Villegas de la esc. Álvaro Obregón como presidenta municipal y como secretario del Ayuntamiento Leonardo Sebastián Pérez de la primaria José Mtz. y Mtz; gracias por la oportunidad de vivir esta experiencia, agradecieron a las autoridades.

La sexta regidora Paulina Perales Lucio de la Himno Nacional propuso mejorar la educación y cultura, el décimo regidor José Inés Tello de la Ford 74 planteó mayor respeto a los Derechos Humanos y el vigésimo primer regidor Iker Axel Puente de la Altair Tejeda pidió mayor empatía en el tema de la inclusión.