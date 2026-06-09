¿Ha imaginado qué hubiera pasado si la denuncia del gobierno gringo contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y la aparición de la nota de Los Angeles Times hubieran sido en mayo de 2027 y no este año?, quizá no tendríamos el desastre electoral que vive hoy Morena en Coahuila, pero es seguro que tampoco le habría ido tan bien como se pronosticaba hasta hace unos días.

Esa es una realidad y desde hoy es un buen momento, en el partido guinda y aliados, para prepararse, sobre todo quienes piensan que Donald Trump o su gobierno no tendrán peso en las elecciones del año que viene, en las que se disputarán 17 gubernaturas, casi todos los congresos locales y la gran mayoría de las presidencias municipales que hay en México. A ellos les invito a ver los resultados en Coahuila, dirán que allá el PRI es muy fuerte, y tendrán algo de razón, aunque más real es que los coahuilenses no han encontrado con quién sustituirlo y Morena, que fue un lejano segundo lugar, no generó confianza precisamente por la percepción provocada por ambos fenómenos.

Y lo dramático no es la derrota de Morena, la desaparición del PAN, el Verde y MC en ese estado; lo peor es que no pudieron ni arrebatarle uno solo de los 16 distritos en disputa, como en los viejos tiempos, otra vez los tricolores hablan del carro completo, con un añadido, barrieron, hicieron pedazos a todos, es más, les habrían ganado a todos los partidos juntos.

¿Sabe qué es más preocupante todavía?, que pudiera existir perversión de parte de los gringos contra la izquierda mexicana, porque fuentes oficiales confirmaron que lo de Américo y Durazo no existe, que es falso que hayan cruzado con un documento diferente a la visa o que estén siendo investigados, pero lo hacen muy tarde, cuando el daño está hecho. Y lo de Rocha Moya, con los nueve miembros de su banda, es un proceso muy sucio, turbio, un juicio sumario, público, que rompe con todas las normas jurídicas y hasta pudiera ser violatorio de derechos humanos por la forma como se ha llevado a cabo.

Pero bueno, la suerte de Morena es que este año solo había elecciones en un estado que ya tenían perdido, en el que ganar algo habría sido un milagro.

Más suerte es que pueden prepararse para que en 2027, para qué, aun cuando aparezcan este tipo de especulaciones, no les impacten de manera grave en los resultados electorales, que puedan conservar todo lo que tienen y, de paso, ganar un poco más.

No es complicado ni imposible, solo tienen que observar bien la estrategia del PRI en Coahuila.

Mire, las acusaciones que se hacen contra Rocha Moya y secuaces, que es quien parece culpable de lo que le señalan, son “poca cosa” si revisamos la historia del PRI, que es el partido que conservó el poder en Coahuila, de entrada, los tricolores son los padres de la corrupción, del saqueo; luego, no queda duda de que son quienes nos vendieron a los narcos y demás delincuentes, posterior a ello, es claro que no se componen, porque cuando regresaron al poder federal, con Enrique Peña Nieto, cometieron nuevamente los mismos excesos, vaya pues, no podemos decir que los señalamientos de presuntos delitos marquen la agenda electoral, pero si es muy probable que en esta ocasión provocaron la debacle de Morena, no estaban preparados para ese impacto, no fueron capaces de reponerse.

En esas circunstancias es que le insisto que Morena puede blindarse contra cualquier eventualidad o señalamiento extranjero, o local, para el próximo año, aunque se han ido equivocando en ello, digo, no es imponiendo reformas que seguramente nunca van a funcionar, como eso de anular una elección por la intervención extranjera, no, lo que debe hacer es seguirle los pasos al PRI de Coahuila.

Deje me explico, los que viven en Coahuila dicen que es bastante simple lo que han hecho; número uno, los presupuestos los manejan y reparten entre los coahuilenses, eso implica becas, despensas, seguridad y salud; Dos, que no se quede entre unos cuantos; tres, mucho trabajo de campo con la seguridad de que santo que no es visto no es venerado. Y ya lo demás es sencillo, como elegir a quienes tienen más probabilidades de ganar y equilibrar las candidaturas entre los grupos de poder.

Concretando, si Morena quiere triunfar en la elección del 2027 debe convocar a todos sus aliados desde ahora, crear una estrategia para nominar candidatos que sean bien vistos por todos, hacer una coalición que le permita operar esa estrategia con el menor daño posible y, sí, también debe trabajar como lo hizo el gobierno coahuilense, como en los viejos tiempos del PRI en todas partes, conociendo necesidades y apapachando al pueblo, con mucho trabajo de campo, todo eso debe ser acompañado de que los candidatos sean vistos ya como tales, revisar los perfiles de cada uno de ellos para que no les brinquen sorpresas, es decir, llevar a la competencia los perfiles más limpios posibles.

Lo que sucedió en Coahuila, donde el PRI les ganó 16 distritos de 16 posibles, es una cachetada al partido guinda y sus aliados, un buen madrazo, para decirlo coloquialmente, pero, le insisto, la suerte de Morena es que su grave problema comenzó con esas denuncias del gobierno gringo, en mayo, contra Rocha y luego con los inventos contra Durazo y Américo, quizá en eso ya los vacunaron, es decir, hipotéticamente tienen tiempo de reponerse, se ve sencillo, porque solo tienen que analizar lo que pasó en ese estado y replicarlo en los que tienen control, ni más ni menos, están ganados si no caen en la soberbia de imponer o inventarse candidatos u olvidarse de estar con el pueblo, y a eso me refiero cuando le hablo de la suerte de Morena, tienen su futuro en sus propias manos…

LLAMA AMÉRICO A FORTALECER UN PERIODISMO LIBRE, RESPONSABLE Y COMPROMETIDO CON LA VERDAD… Ante las amenazas de grandes estructuras dedicadas a sembrar dudas, a fabricar rumores, construir narrativas falsas e inundar los espacios digitales con contenidos destinados a confundir, es necesario un periodismo altamente propositivo, crítico y responsable, que se sustente en valores como la verdad, la unidad y el compromiso social, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Se necesita estar alertas, afinar los filtros que se requieren para distinguir la verdad del embuste, porque las noticias falsas también circulan como información; entonces, necesitamos que lo viral sea la verdad”, expresó.

En el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión y luego de presidir los trabajos de la Mesa de Paz, en la que por primera vez se contó con la asistencia de propietarios y directivos de medios de comunicación, el gobernador del Estado aseguró que es necesario combatir la mentira y la calumnia, ejercer sistemáticamente el derecho de réplica, tener una voz completa que preserve la credibilidad y jamás permita la degradación informativa de los trascendidos, del anonimato o de la insinuación desde la oscuridad o de intereses encubiertos.

“Necesitamos un periodismo que sea precisamente transformador, que eduque, que informe, que contraste posturas y que esté a la altura de su tiempo analítico; y todo es, lógicamente, un periodismo eminentemente libre y veraz”, indicó.

Américo Villarreal reiteró que en Tamaulipas la libertad de expresión cumple cabalmente su condición de imprescriptible y universal, y agregó que el gobierno humanista de la Cuarta Transformación reafirma, sin reserva, que se apega a ese mandato y vela por ese derecho y por la libertad, que es inherente a la labor que ejercen las y los periodistas.

Tras recordar el mensaje final de su Cuarto Informe de Gobierno, en el que convocó a promover el despertar de conciencias, el gobernador insistió en su llamado a seguir defendiendo este horizonte en expansión y la transformación que está en marcha en Tamaulipas, así como a seguir unidos y alertas para evitar la reacción de aquellos que pretenden la vuelta de privilegios y que, desde el anonimato y las noticias falsas, quieren que el tribunal impostor de las redes sociales les abra un nuevo espacio.

“Hagamos de la verdad, del buen ejercicio ético de la comunicación y de la libertad de expresión, un factor de cohesión social, de pertenencia y de diálogo sincero”, expresó.

Por su parte, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Gerardo Algarín Hernández, afirmó que una sociedad bien informada es, al final, la mejor obra que un gobierno pueda ayudar a construir, y reiteró que los medios de comunicación de Tamaulipas cuentan con un gobierno que respeta su trabajo y se ocupa de su seguridad.

“Hoy los medios son el puente real entre lo que un gobierno hace y lo que la gente alcanza a saber. Sin ese puente, hasta el mejor resultado se queda mudo; por eso, para nosotros la comunicación es un asunto de fondo”, dijo.

Agregó que Tamaulipas vive un momento que vale la pena contar bien, y si durante años se habló de este estado por sus heridas, hoy se puede hablar de él por sus resultados.

“Y no lo digo como una frase más del discurso; lo digo porque son cosas que se ven y se pueden medir. La seguridad mejoró y hay datos que lo sostienen. La obra pública se nota en carreteras y en infraestructura, y hay una obra en especial que en Tamaulipas se entiende como legado de dos generaciones: la del agua; porque la empezó un Villarreal hace décadas y la está completando otro el día de hoy”, apuntó.

Durante este encuentro, se contó con la asistencia de las y los secretarios del gabinete estatal, quienes interactuaron con los directivos de medios de comunicación y expusieron las diversas acciones de cada una de sus dependencias.

DESTACA ALUMNA DE LA UAT ENTRE LAS JÓVENES CON MAYOR TALENTO MATEMÁTICO EN MÉXICO… La estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Yasuriana Villazana López, obtuvo la medalla de plata en el Concurso Nacional Femenil de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2026, celebrado del 31 de mayo al 5 de junio, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Al reconocer este importante logro, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, reiteró el compromiso de continuar generando oportunidades que impulsen el talento estudiantil y fortalezcan una formación integral basada en la excelencia académica.

Asimismo, expresó su agradecimiento a quienes acompañan y respaldan el crecimiento de las y los jóvenes, destacando que los resultados alcanzados por Yasuriana son muestra del trabajo conjunto entre institución, docentes, asesores y familias, así como del esfuerzo y la determinación de la estudiante.

Yasuriana, alumna de cuarto semestre de bachillerato de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso (UAMVH), representó dignamente a la máxima casa de estudios del estado en la categoría Nivel II, correspondiente a preparatorias, destacando entre las jóvenes con mayor talento matemático del país.

Con apenas tres meses de preparación en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, la estudiante logró una actuación extraordinaria al obtener una destacada puntuación en la segunda jornada del certamen, considerada la de mayor dificultad, resolviendo problemas complejos mediante avanzadas estrategias matemáticas, muestra de su disciplina, capacidad analítica y perseverancia.

Por su parte, el director de la UAMVH, Jesús Roberto García Sandoval, felicitó a la estudiante y reconoció el respaldo institucional para fortalecer iniciativas que promuevan el talento científico y académico de la juventud universitaria.

De igual manera, se hizo extensivo el reconocimiento a la Mtra. Monserrat Ávila Olivo, delegada estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas; así como a los asesores y colíderes Samuel Elías Echeverría y David Sarreón, y al asesor Yatzil Hernández Ruiz, cuyo acompañamiento y dedicación fueron fundamentales para alcanzar este sobresaliente resultado.

INSTALAN 2 MIL NUEVAS LÁMPARAS PARA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS VICTORENSES… Con la instalación de 2 mil lámparas LED, de las 5 mil proyectadas para este año, el gobierno de Victoria avanzó en el programa de alumbrado público para mejorar la iluminación y seguridad en la Capital.

Este lunes, a través del Departamento de Alumbrado Pública realizó la sustitución luminarias en la avenida 27 y calle 16 conexión con Eje Vial, y calle 27 de la colonia Caminera con prolongación al sector sur y en libramiento Naciones Unidas de calle 16 a eje vial.

Las acciones forman parte del programa de modernización del alumbrado público que impulsa el Gobierno de Eduardo Gattás Báez para la Capital tamaulipeca, que proyecta la instalación para este año de 5 mil lámparas en la ciudad.

Vialidades como el boulevard Guadalupe Victoria, avenida Tecnológico, calle Berriozábal, eje vial Lázaro Cárdenas y José Sulaimán cuentan con este tipo de alumbrado que reduce consumo eléctrico y disminuye costos de mantenimiento.