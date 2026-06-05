Invariablemente el ejercicio del poder trae desgaste; algunas veces lento e invisible, otras acelerado y cruel, al grado de borrar del mapa a partidos que se creían imbatibles.

A nivel nacional, el PRI es el ejemplo más vivo de ello, con todo el poder en la Presidencia de la República que ejercía Enrique Peña Nieto, al paso de seis años apenas lograron el tercer lugar en la elección para su sucesión y, desde entonces, no han ganado más que una sola gubernatura; además, ya perdieron casi todos los municipios y congresos locales que estaban en sus manos.

Por supuesto, los tiempos han cambiado. las redes sociales imprimen un ritmo acelerado a la política y eso se nota, antes el desgaste era lento porque no existía tanta fluidez en la información ni formas de crucificar a los políticos sin que pudieran defenderse, hoy es todo lo contrario.

De las redes sociales, del internet y de los medios de comunicación es de lo que le hablo, en este momento cualquier exceso de los políticos es visible e, incluso, cualquier falla se percibe mil veces más grande y llega a convencer al pueblo de que algunos son culpables de cualquier delito, aunque no siempre sea del todo cierto.

El caso es que hoy el desgaste es inmediato, un presidente municipal, un gobernador, la misma presidenta de la República o los diputados pueden comenzar a ser odiados apenas den una orden, cometan el primer error, simple y sencillamente, sean víctimas de una falla de su equipo o, incluso, de un invento bien orquestado, de una campaña cuya mentira resulte relativamente creíble que no es nada difícil en los que se dedican al servicio público, porque los del pasado les dejaron tan mala fama que se les considera capaces de cualquier cosa.

El caso de las denuncias en Estados Unidos ilustra lo que le menciono líneas arriba, es probable que nada sea cierto y por tanto nada ocurra con ellas, que las investigaciones estén motivadas por fines políticos y, aun así, muchos en el pueblo se quedarán con la idea de que son la pura verdad.

A fuerza de sinceridad, hay que dejar claro que la acusación es una acción que pudiera considerarse “normal”, porque así se manejan en la política, en cada proceso electoral vemos demandas y denuncias públicas que, al final, resultan falsas, meros inventos, en un 90 por ciento y de las otras nadie da seguimiento porque el interés termina con el cierre de las urnas.

Claro que en el pueblo queda un enojo razonable, todo México se acostumbró a que los gobiernos nadaban en corrupción, todo los de administraciones pasadas, solo por eso, cualquier cosa que se diga se vuelve posible en la mente de una ciudadanía que se decepciona cada vez más de los políticos al observar que pasa el tiempo y no ocurre nada con ellos, ni por tanto odio que se distribuye antes y durante cada elección.

Ándele, así como ocurre ahora.

¿A qué vamos?, a que además del gobierno estatal también en los 43 municipios de Tamaulipas habrá quejas similares, habrá que sumar a los legisladores y, en todos ellos, el costo político se reflejará en la elección del próximo año e invariablemente ese costo lo pagará el partido que gobierne por una razón que, a veces, ni siquiera se acercará a la realidad, se verán en problemas simplemente porque eso lo considera posible la ciudadanía, porque quienes ejercieron presupuestos en el pasado provocaron que todos los consideren corruptos, eso si de ejercer el dinero de mala manera se trata.

Y sí, esta situación también deja claro que los partidos políticos no ganarán automáticamente la elección de 2027, porque Morena, con el gobernador, sus alcaldes y las acciones de la Presidenta, pagará el costo político de ello, hace unos meses parecían ganados en todos los municipios y distritos, hoy, parece ser que en algunos habrá competencia.

Conclusión, no es difícil percibir que la guerra electoral del próximo año ya se tornó interesante porque podría definirse por algo tan simple como tener la inteligencia de postular a un buen candidato y orientar los odios hacia el enemigo. Exacto: ni siquiera se tratará de generar propuestas, todo puede llegar a resolverse con alentar el voto de castigo, el voto del coraje…

ARRANCA SEBIEN ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS… La Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas dio arranque a la primera entrega de paquetes alimentarios del programa Alimentando tu Bienestar en la colonia Echeverría en Ciudad Victoria, los cuales se distribuirán a lo largo y ancho de la entidad con cinco entregas.

En un evento encabezado por la secretaria de Bienestar Social Silvia Casas González, fue puesta en marcha también la entrega de credenciales a los beneficiarios, las cuales buscan transparentar, agilizar y dar seguimiento a las metas de este programa.

“Este es un compromiso de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya. Él quiere garantizar el derecho a la alimentación para todas las personas de Tamaulipas”, subrayó en su mensaje Casas González.

Destacó que este año el padrón de beneficiarios aumentó de 284 mil personas a 300 mil tamaulipecas y tamaulipecos con el propósito de mejorar su calidad de vida y contribuir a la transformación con visión humanista que se vive en el estado.

Luego aseguró “este compromiso se mantiene firme, por ello este año vamos a aumentar el número de despensas y serán hasta 300 mil familias que pueden recibir los paquetes alimentarios en cinco entregas con productos equivalentes a la canasta básica alimentaria”.

Mencionó que en la política humanista del gobernador Américo Villarreal y de la presidenta del DIF estatal María Santiago de Villarreal, se ha manifestado el trabajo en equipo hacia la disminución de las desigualdades y para que se cumplan cada uno de los derechos sociales de las y los ciudadanos, siendo factor clave la alimentación para el desarrollo.

Agradeció asimismo, el trabajo conjunto que se realiza con el esfuerzo de las y los 13 mil 300 gestores sociales debidamente conformados en comités existentes en los 43 municipios del Estado, por lo que hizo un reconocimiento a su sensibilidad, empatía y solidaridad con la que llegan a cada persona que lo necesita, así como su participación en el proceso de fotocredencialización.

Mencionó que se espera una gran tarea para la entrega de las credenciales en todo el estado, donde la participación de los comités de gestores sociales será fundamental para cumplir con un objetivo sensible que es el de garantizar que los apoyos sean entregados puntualmente, que lleguen directamente a quien corresponde y que su información esté protegida.

“Cuentan con nosotros, trabajamos para que el bienestar sea una realidad para todas y todos y que en el progreso de este estado nadie se quede atrás; hoy Tamaulipas se transforma, ustedes son testigos y vamos a seguir avanzando con voluntad y con trabajo”, puntualizó.

Al evento asistieron el subsecretario de Bienestar Social, Samuel Badillo Amador; el coordinador general de Delegaciones, Ángel Nájera Ortega; el director de Programas Alimentarios, Javier García Rivera; el director regional de la SEBIEN, Juan Esteban Arratia Sepúlveda; y Perla González Castañón, en representación de la población beneficiaria.

Asimismo, estuvo presente el comité vecinal, integrado por Ana Luz Monserrat Castillo, Gisela Jazmín García Sánchez, Edgar Ávalos Martínez, Norma Alicia Zúñiga Gutiérrez y Katia Alejandra Márquez Verdines.

IMPULSA LA UAT TALLERES DE MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO PARA MUJERES… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha el taller “Motivación y Liderazgo para Mujeres”, una iniciativa orientada a fortalecer el desarrollo personal y profesional de las participantes mediante herramientas enfocadas en el liderazgo, el emprendimiento y el crecimiento integral.

El programa, organizado a través del Instituto de la Mujer Universitaria y Familia UAT, en coordinación con la Dirección de Atención a la Mujer del Gobierno Municipal de Tampico, se desarrolla en el Centro de Excelencia del Campus Sur y contempla seis semanas de actividades formativas en las que se abordarán temas como hábitos de crecimiento, administración del tiempo y experiencias inspiradoras, entre otros.

La ceremonia inaugural contó con la presencia de la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya; la encargada del despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado, Dra. Evelia Reséndiz Balderas; y la directora de Atención a la Mujer del Gobierno Municipal de Tampico, Lic. Libby Zacil Adame Estrada.

Al inaugurar el taller, la Dra. Evelia Reséndiz Balderas destacó que esta actividad forma parte de las acciones impulsadas por la UAT para generar espacios de reflexión y aprendizaje. Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer las redes de apoyo y la colaboración para impulsar metas compartidas y ampliar las oportunidades de la comunidad.

De igual forma, reconoció el respaldo de Familia UAT, así como la colaboración del Gobierno Municipal de Tampico para concretar esta iniciativa orientada a fortalecer aspectos personales y profesionales de las mujeres universitarias.

Por su parte, la Lic. Libby Zacil Adame Estrada señaló que el taller fue diseñado para proporcionar conocimientos prácticos que permitan a las participantes desarrollar talentos y adquirir herramientas útiles para afrontar los retos que se les presenten.

Añadió que este tipo de programas contribuyen a impulsar el crecimiento individual y favorecen una mayor participación en distintos ámbitos de la vida social y productiva.

DIF VICTORIA INVITA A LA CIUDADANÍA A SUMARSE A LA CUARTA CARAVANA DE ÚTILES ESCOLARES… Con el objetivo de apoyar a las niñas y niños que más lo necesitan en el próximo regreso a clases, el Sistema DIF Victoria pondrá en marcha su Cuarta Caravana de Útiles Escolares, una iniciativa solidaria que ha logrado excelentes resultados en años anteriores gracias a la participación de la ciudadanía, instituciones y empresas comprometidas con la educación.

La presidenta del DIF Victoria, Lucy de Gattás, hizo un llamado a las y los victorenses para sumarse a esta noble causa mediante la donación de útiles escolares nuevos o en buen estado, los cuales serán destinados a la integración de kits escolares que posteriormente se entregarán a estudiantes en situación vulnerable de distintos sectores de la capital.

Entre los artículos que pueden donarse se encuentran cuadernos, cajas de colores, lápices, plumas, borradores, sacapuntas, estuches de geometría, tijeras escolares, resistol en barra, marcatextos, lapiceras, loncheras, mochilas y cualquier otro material que contribuya al aprendizaje de las niñas y niños.

Esta campaña se ha realizado con éxito en años anteriores, permitiendo beneficiar a cientos de estudiantes y brindando un apoyo significativo a las familias victorenses durante la temporada de regreso a clases.

El arranque oficial de la Cuarta Caravana de Útiles Escolares se llevará a cabo el próximo viernes 5 de junio a las 9:45 de la mañana, en las instalaciones del Sistema DIF Victoria, ubicadas en el 16 Berriozábal, donde comenzará la recepción de donativos. Para facilitar la participación de la ciudadanía, las personas interesadas podrán realizar sus aportaciones sin necesidad de descender de sus vehículos, entregando directamente los útiles escolares a la Presidenta Lucy de Gattás, al Alcalde Lalo Gattás y a todo el personal del Voluntariado DIF que estará recibiendo los donativos.

DIF Victoria reiteró la invitación a la población para participar en esta acción solidaria, recordando que cada aportación, por pequeña que sea, puede marcar una diferencia importante en la educación y el futuro de una niña o un niño victorense.