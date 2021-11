JR, adiós; Chucho… todos somos amigos…

Este martes hubo dos eventos. En la cancha Morena la difusión de la convocatoria y en la azul, la reunión de Chucho Nader con editorialistas, así que vamos por partes.

1.- Van a decir que es antidemocrático, pero cualquiera que sea el indicado candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, saldrá del escritorio de Andrés Manuel López Obrador.

Ya sabemos que México vive su vocación vertical histórica y que AMLO es mayoría. Llegado el momento de realizar encuestas, él tiene la capacidad de corregir el margen de error.

Una lectura rápida nos lleva por lo pronto, al descontón a José Ramón Gómez Leal por sus relaciones políticas indirectas con el ejecutivo del estado. No es literal (no deben tener parentesco de consanguinidad hasta en cuarto grado con el titular del Poder Ejecutivo saliente). Pero se entiende el descarte al ex súperdelegado de programas sociales.

De todos los demás, Américo Villarreal, Rodolfo González, Maki Ortiz, Héctor Garza, Mario López, Adrián Oseguera, Felipe Garza, Erasmo González las reglas son simples y conforme a la ley.

El registro en línera, se abrirá a las 00:00 horas del día 10 de noviembre hasta las 23:59 horas del día 12 de noviembre del presente año. Los servidores públicos renuncian 120 días antes de la elección, obviamente licencia, en los casos de elección popular, que son irrenunciables.

Hasta ahí todo bien, pero vamos a ver, que a partir de ahora los interesados tienen que sacar todo el clutch y meter el acelerador para estar en el corazón de YSQ, quien luego del primer filtro señalado, tienen que acreditar pueblo en las encuesta a realizar y el filtro de origen considera solamente 4 postores.

Así que cierren las puertas, que si ya antes estaban muy definidos los grupos de apoyo, ahora si ya veremos a quienes dan de baja, por no cumplir, entre otras cosas, con un honesto modo de vivir.

Lo dice la convocartoria, no son ocurrencias, así que Morena avanza en sus proceso internos, mientras que el PAN de Luis Cachorro Cantú, hace lo propio pero con una estrategia distinta con tres postores.

El secretario general de gobierno César Verástegui, convertido en el rey de los masivos populares, en una estrategia de unidad y alianza social desde abajo, en tanto que se formaliza o no coalición de partidos con el PRI y el PRD.

Hasta ahora, nos queda claro que el PRD no tiene postores y que el PRI mantiene públicamente a Enrique Cárdenas del Avellano y a Ramiro Ramos Salinas ambos en territorio; mientras que AN, van además con Jesús Nader y Gerardo Peña, operando la agenda legislativa y nos indican, ya dejando atrás al Covid que le afectó la semana pasada. Viviremos 72 horas de intensa movilidad, pero a la vez de descalificaciones.

2.- Para algunos Chucho Nader va tarde en salir del Tampico que Brilla y preside, para otros, aun tiene tiempo. Lo cierto es que rumbo a la elección interna del PAN, ayer realizó varias precisiones que considera válidas, ante editorialistas de Victoria.

a.- Montado en la promoción turística de Tampico, que asegura, es referente de limpieza nacional, con la Laguna del Carpintero, el Mercado, la Playa, el Recinto Ferial, el

Ganadero sostiene que tiene buena relación, con el gobernador y los dos adicionales aspirentes de su partido, César Verástegui y Gerardo Peña.

b.- Que el CEN del PAN va a decidir el método y que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y Marko Cortés van a ponerse de acuerdo, y que hasta ahora, si hay piso parejo, pero cada quien tiene su estilo.

c.- Que espera más involucramiento de la sociedad y que eso hará la diferencia en todo, como ya se vio en materia de seguridad. ¿Alianza? El PAN siempre empieza abajo y se pone de ejemplo. Perdía con 15 y ganó con 8 %, frente a Magda, así que las encuestas son remontanbles

d.- Una encuesta propondrá la realidad, además de las circunstancias y el perfil de, a quien le tienen confianza los tamaulipecos, donde el gobernador ha soportado la artillería pesada del gobierno federal, pero lo que no te tumba te fortalece.

e.- No hacen falta tantos mítines y a donde voy yo si hablo y de suceder -una alianza- habrá un gabinete plural con PRI y PRD. Todo suma, no hay ruptura.

f.- De Maki: Ella fue construyendo, no está en pañales, no ha querido hacer equipo. El gobernador se aguantó dos ocasiones, pero algunos pierden piso y se sienten omnipotentes. Si no soy, me quedo en Tamipico, pero en unidad.

Nostra Política.- “Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas”. Aristóteles.