 Lalo Gattás en México otra vez

El que realizó gira de trabajo para gestionar recursos en la ciudad de México el pasado fin de semana para enfrentar la problemática que heredó, es el alcalde victorense Lalo Gattas y así busca apoyos para mejorar los servicios públicos en pavimentación, bacheo, agua potable y otros programas de apoyo para reconstruir Victoria.

Como ya sabemos que una foto es la prueba elocuente de que el alcalde se reúne con los legisladores federales de MORENA, para que juntos toquen puertas en las dependencias federales y de esa forma gestionar recursos para tratar de mejorar los servicios y la calidad de vida de los victorenses.

Como la ciudadanía sabe y bien que sabe, que el alcalde heredó una ciudad destrozada, con fallas en la recolección de basura, en alumbrado público no se diga, áreas de diversión despedazadas y otros servicios más en pésimas condiciones el cual busca mejorar con la ayuda de todos y sobre todo el gran reto que tiene con los victorenses, es dotarlos de agua potable, así como atender la problemática en materia de salud, educación y desarrollo al campo y otros rubros más prioritarios.

Esas gestiones seguramente tendrán eco y pronto tendremos noticias positivas para combatir el rezago que heredó de anteriores administraciones. Que bueno que nuestro alcalde se preocupe por el bienestar de todos los victorenses.

«VA POR TAMAULIPAS» en Victoria

Suma movimiento «VA POR TAMAULIPAS» a más de una veintena de líderes en la capital del Estado. Lo anterior aconteció el pasado sábado donde se reunieron más de una veintena de militantes del PRI, entre los que destacan ex legisladores locales, ex alcaldes y ex candidatos de la elección 2021.

Jesús Villanueva Perales, ex líder estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), expresó que se suma al movimiento de la Alianza por Tamaulipas porque es la única forma que tenemos de competir y ganar la Gubernatura.

El ex diputado local Ruiz Tijerina, dijo que aquí hay dos clases de personas, las que ven hacia el futuro con los postulados de la Alianza por México y los que están atrapados en el siglo XX y quieren vivir en un México que ya no existe.

El joven político Luis Enrique Arreola Vidal, representante del Movimiento “VA POR TAMAULIPAS”, dijo contundentemente: vamos a recuperar a los priistas que se fueron y a los que no han sido tomados en cuenta vamos por ellos, este es el momento de recuperar la grandeza de Tamaulipas, agregó.

Por último, Arturo Núñez Ruiz, dirigente estatal del Movimiento Territorial en Tamaulipas, sentenció que en el PRI hay muchas expresiones como las que hoy están aquí representadas en esta reunión, estoy en contacto constante con el CEN del PRI y necesitamos que exista congruencia entre la línea nacional que construyó una alianza legislativa entre el PRI-PAN-PRD y la discordante que construyó Edgar Melhem Salinas, en el Congreso local con Morena.

Así vienen cerrando filas otros líderes políticos en el Estado en torno a este proyecto que quieren y aman Tamaulipas.

NOTAS CORTAS

1.- Ayer domingo el todavía Secretario General de Gobierno, César Augusto “EL Truco” Verástegui Ostos, visitó Altamira para dejarse querer por los simpatizantes que quieren llevarlo a la gubernatura tamaulipeca. La organización “Todos por Tamaulipas” encabezada por el ex dirigente estatal del PVEM, Ricardo Gaviño Cárdenas, es el que preside estos eventos que cada fin de semana recorre punto por punto el Estado. Un día antes visitó Rio Bravo con el mismo motivo donde resulto todo un éxito el evento.

“EL Truco” como se le conoce por todo Tamaulipas no habla, sólo se deja querer por la multitud, pues esperan que esta ola siga creciendo conforme avanza en sus recorridos por la entidad.

2.- El que no se detiene me dicen para trabajar en su proyecto y cada vez más fortalecido, es el ex Secretario General de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Treviño Rodríguez, quien se perfila directo para tomar las riendas de la organización magisterial en Tamaulipas.

Con liderazgos amarrados en la mayoría de los municipios de la entidad y con el respaldo de la dirigencia nacional y las bases todo indica que Arnulfo “va cincho” a la Secretaría General de la Sección 30 que no tarda en dejar el Profe Rigoberto Guevara Vázquez.

3.- Por cierto, muchas expresiones ha levantado sobre todo en Morena, la foto en que aparecen diputados federales, senador y alcaldes tamaulipecos de ese partido político que se reunieron el pasado fin de semana en la Ciudad de México. Que incluso muchos preguntaron que ahí falto uno de los fundadores de Morena en Tamaulipas, el rector, Dr. Francisco Chavira Martínez, del que mucho se hablará de él en los días por venir y dicen que trae “gallo”, que es RGV. Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.