Un pueblo en pedazos; casi nos hace llorar…

El encuentro fue en Soto la Marina y de entrada el nuevo alcalde les dijo a sus invitados, me da gusto platicar con ustedes, aprovechemos para que me den a conocer algunas de las necesidades que hay en sus instituciones, quiero que sepan y que tengan la tranquilidad de que yo soy consciente de que la política ya paso, ahora toca trabajar y sacar adelante las necesidades de nuestro municipio, y así va ser, yo creo que por ahí ya se enteraron que esa es nuestra decisión de que no importa cuál sea tu ideología política, si tienes una necesidad simplemente se te ayuda y se les está ayudando, dijo, y hasta ahí, todo bien.

Y subraya Toño Medina, “Yo sé y entiendo que están pasando por momentos muy difíciles porque sus instituciones han estado abandonadas por varios años y han tenido un deterioro considerable, que nos tocó la mala fortuna, de que vamos que sacar adelante entre ustedes y sus servidor también el gobierno del estado, el gobierno federal, la secretaria de educación con lo que podamos hay que hacer esfuerzos por sacar esto adelante”, ¡perfecto!

Pero empiezan los lamentos y las quejas, ante sus invitados, “Quiero que sepan que yo estoy atendiendo las cosas por prioridad, porque la verdad, la necesidad es mucha en nuestro municipio, sé que se han acumulado muchas, este mes ha sido un poco entorpecido en el trabajo de mi administración, porque recibimos una presidencia deteriorada, venimos de pasar la peor administración que ha existido en nuestro municipio, a pesar de eso se está trabajando y se está atendiendo las prioridades de nuestro pueblo, dice el Alcalde.

El ejemplo más claro la colonia “Miguel de la Madrid” dos años sin agua, ya tiene agua yo no entiendo porque no se había arreglado ese problema, niños sin agua, las calles en nuestro municipio están llenas de pozos ninguna sirve, el bacheo fue mediocre las dos semanas se abría y en una semana de trabajo se hacía todo lo d una calle y se acabó, para que entiendan eso, dijo a sus invitados.

“Ahorita los estamos haciendo son cosas que ahí están, les repito que quiero que así como yo los entiendo y sé que definitivamente las escuelas están muy deterioradas, también quiero contarles cómo está el municipio, no está en buenas condiciones, hay mucho que arreglar no hay computadoras para trabajar están inservibles, ni la mitad servía, pura maquina vieja descompuestas, impresoras inservibles, las sillas hasta se las llevaban, no, esta es mía, decían, refiere el alcalde.

“El camión de la basura de la pesca inservible, se sacó un camión de volteo y estamos trabajando con él, eso no me preocupa, como quiera le vamos a responder a la gente a pesar de las maldades que nos están haciendo, que no son contra mía es contra la gente, no importa, como quiera tenemos la capacidad para trabajar, ambulancias había tres, ahorita no hay ninguna”, ¿díganme si eso es progreso, si eso es avance?, “el camión bomberos de puro milagro ahí esta y los dos autobuses también, el camión canastilla para poner lámparas esta inservible”, remata.

En compa el servicio de agua se interrumpe en las tardes ¿saben porque? cuando mi padre salió dejó cinco bombas de agua, dos en la toma del rio y que mejoró mucho la presión y si ya no se interrumpió el servicio fue porque se adquirieron bombas, una de 50 caballos otra de 30, aparte dos de 25 en la cisterna y aparte otra de repuesto, ahorita sólo hay dos, eso fue la que se recibió una en la cisterna y otra de 25 se bajó al río, que no puede con la demanda que existe de agua, afortunadamente ya se compró otra, ¿dígame si eso es progreso o avance en tres años?. Entonces el pueblo está hecho pedazos, los espacios públicos como lo recibimos estaba enmontado todo descuidado, la iluminación.

Una sola obra municipal no la hubo, entrega de bancas, de cebollas una vergüenza, así como las escuelas se deterioraron, pero afortunadamente, se va a trabajar, se compromete y asegura el alcalde emanado de MORENA.

A un ritmo cada vez mejor porque se está reparando todo lo que se va reparar había muchas cosas que ordenar, hay deudas y otras que apenas nos estamos dando cuenta, tristemente no se entregaron muchas cosas que se solicitaron en información, es triste porque llegaba un dinero para trabajar, pero por ejemplo para infraestructura, lo triste era que se facturaba y se sacaba, raspada de caminos de millón o millón y medio de pesos, lámparas en ejidos de 10 mil peso casa una, lo poco que me entregaron esta espantoso, da miedo, no me imagino lo que no entregaron y mantenimiento cinco mil peso y de eso hay cien.

“Yo los entiendo pero quiero que entiendan como está el municipio quiero que entiendan que el dinero que tengo no nos lo vamos a robar porque afortunadamente soy de aquí y a mi si me duele mi pueblo, tengo vergüenza, tristemente algunos no la tienen y le voy a seguir dando en mi profesión se enseña a priorizar”.

Insisto, casi me hace llorar el alcalde de Soto la Marina, porque le dejaron un pueblo hecho pedazos, endeudado, triste y sin ilusiones, si como dice que llegó a resolver, debería dejar de lamentarse, debe asimilar que para eso quiso llegar, lo que también debe saber el alcalde, es que hay instancias e instituciones como la ASE o la fiscalía anticorrupción o el mismo Congreso del Estado que debe conocer estos asuntos y actuar en consecuencia, pero debe saber que hay que denunciar o lo que es mejor ponerse a trabajar, sin pleitos, sin lloriqueos y lamentos.

Un discurso que sólo da lástima, que da pena porque la denuncia no se hace en público, ante sus invitados se hace ante las instancias que corresponden y como dijo atinadamente ya no es campaña ahora ya está en el poder y el poder se ejerce para cumplir, como dice el dicho, no es lo mismo ser borracho que cantinero…

DOS.-Merecido el reconocimiento que el gobierno Municipal de Mante hace al gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, por las acciones que a través de la Secretaria de Salud, que encabeza la doctora Gloria Molina Gamboa, se realizan y es que en el marco de la instalación de los Comités de Salud, Edgar Noé Ramos Ferretiz, el alcalde del Mante fue claro si el gobierno del estado y la doctora Gloria no hubieran trazado una estrategia “los resultados a estas altura fueran fatales”.

Por cierto, me dio gusto saber y saludar a Gastón Espinoza, amigo y compañero que se estrena como director de Comunicación social en la administración municipal de Mante felicidades y también a Gabriel Cabrera Villanueva, hoy Secretario del Ayuntamiento en Llera de Canales, a Roberto Linares, que enfrenta el nuevo reto en comunicación social de ese mismo municipio a quienes bien vale la pena desearles éxito en su nueva encomienda, saludamos a Santiago Hernández de Mante y su jefe de jurisdicción Abraham Eduardo Benavides González, amigo de siempre.