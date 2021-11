Los muertos que vos matáis gozan de buena salud

Así es, los que daban por hecho que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Alejandro Moreno Cárdenas “Alito” a nivel nacional y Edgar Melhem Salinas en la entidad, estaba totalmente perdido, ahora tendrán que rectificar ante el manoseo que se le está dando tanto por dentro y fuera del partido, pues unos quieren que este instituto vaya en alianza para los comicios del próximo año y otros nada más se niegan a ello y afirman que no son los tiempos de hablar de una coalición.

Los que presionan para que se haga la alianza es porque el tiempo se les viene encima y quieren llegar fortalecidos al día de la elección. Los que se oponen mejor se la llevan calmada, dicen que no hay prisa y que no son los tiempos de hablar de una alianza, por lo que más bien esperan línea de los altos mandos del Revolucionario Institucional con sede allá en Av. Insurgentes en la Ciudad de México.

El destape o pre destape del todavía Secretario General de Gobierno, Cesar Augusto “El Truco” Verástegui Ostos, movió las piezas del ajedrez rumbo a la gubernatura del Estado y anticipa que la elección del 5 de junio del 2022, será una competencia extraordinariamente reñida, competitiva, porque las cartas que jugaran otros partidos políticos son también importantes.

La noticia divulgada desde hace días sobre si se da o no la alianza ha dejado a más de uno patidifuso, porque hablando honestamente no se veía que el PRI fuera factor de decisión, ya que si hablamos del PRD que también lo traen en la suma, este ni registro tiene en Tamaulipas, pues perdió su registro en la elección del pasado 6 de junio; pero ahí lo traen mareado y se deja querer pues lo que caiga es bueno dicen.

De tal manera que para ello nació la Asociación Civil “Todos por Tamaulipas” que aglutina a todas las fuerzas vivas, colores y sabores en donde se afirma que todos caben. De tal suerte que ya traen “gallo” en César Verástegui Ostos, a quien se le dibuja la gran satisfacción que le produjo su nominación pues él ya conoce los entretelones de la política.

Y nos preguntamos: ¿Un solo hombre será capaz de reencarrilar el convoy de estos tres partidos políticos? Es asunto que el tiempo lo dirá pero entre los que se han mantenido fieles a esta causa, existe con certeza que con un trabajo serio se podría ganar las votaciones y con la forma aseada y ordenada, sobre todo como el Comité Directivo Estatal del PRI que quiere restaurar las estructuras, el Institucional volvería a ser competitivo, con o si alianza.

Sin embargo, no hay que adelantar vísperas y mejor esperar lo que se viene en los meses por venir. Lo importante era glosar a vuelapluma como lo diría el clásico, la información que hoy está en boca de muchos priistas y no priistas, que sí que no a la alianza, quien sabe. Pero la contienda no será nada fácil.

NOTAS CORTAS

1.- Un adelanto nos dice mi alcalde de Victoria, Lalo Gattás, pues anuncia a través de su cuenta de Facebook, que en breve entregará un camión seminuevo e importado para la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Victoria; esto gracias a la aportación voluntaria de un grupo de empresarios locales que quieren y aman a la capital tamaulipeca. Qué bueno.

También les adelanto que dicha unidad de emergencia es de doble cabina, de buen “color” por cierto, el cual cumple con la norma NFPA, por sus siglas en inglés (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego), organización encargada de crear y mantener las normas y requisitos mínimos para la prevención contra incendio, capacitación, instalación y uso de medios de protección contra incendio. Y ya no les digo más porque eso le corresponde a mi alcalde dar los pormenores de la unidad en bien de los victorenses, por lo que las felicitaciones de aquí, de allá y acullá se dejaron sentir alabando el buen trabajo del alcalde, que junto sociedad y gobierno trabajan de la mano. Enhorabuena y que vengan más de esos apoyos, y que conste, eso es solo el comienzo de este gobierno de la 4T. Vamos por más.

2.- Por cierto, aunque oficialmente se informó por parte de las autoridades sanitarias que se negaría el acceso a los músicos a los camposantos para evitar aglomeraciones el 1 y 2 de noviembre, al final los músicos entraron, observándoseles ambientar los cementerios. La celebración de Día de Muertos se realizó pese a que sigue la pandemia del Covid-19, lo cual no generó desmotivación entre las familias, quienes simplemente tomaron las medidas de seguridad en los camposantos, como el uso de guardar distancia, gel antibacterial y cubrebocas.

Por parte de las autoridades de Salud, se envió información para que los músicos evitaran trabajar y no crear tumultos en los panteones, pero sin tomar en cuenta dicha recomendación, a algunos se les permitió entrar para cantar en memoria de las personas fallecidas. Norteños y tríos arribaron con un amplio repertorio musical, las cuales eran las preferidas del difunto, siendo una oportunidad para sus familias de honrarles.

En los pasillos del cementerio se veía a los intérpretes portar sus cubrebocas, quienes acompañaban primero a las familias en oración y después le seguían con las canciones. En este 1 de noviembre hubo familias que fueron a orar, comer, llorar y otros acudieron para arreglar y renovar las lápidas, con materiales como pintura, escobas y brochas.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.