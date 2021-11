Ajustaran cinturón Congreso y Estado 

Aun cuando su propio dirigente nacional, Marko Cortes ya tiro la toalla y prácticamente se resigna a perder Durango, Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas, y según las propias palabras del panista solo tienen sus esperanzas puestas en Aguascalientes, donde pronostican triunfar el próximo 2022, en Tamaulipas no se resignan a aceptar este vaticinio.

Personajes como la diputada federal Rosa María González Azcárraga asegura que, al menos los panistas tamaulipecos no tiraran la toalla tan fácilmente, ya que según ella les costó quitarle la gubernatura al PRI como para perderla el próximo año.

Por lo que los azules pondrán todo su empeño en conservar el estado, aunque saben que las elecciones no serán fáciles ante el avasallador avance de Morena, aunque los más ingenuos creen que las palabras de su líder nacional fueron malinterpretadas, incluso el dirigente estatal Luis Cachorro Cantú intento en vano negar que Marko Cortes no dijo no que dijo.

Claro que las palabras de Marko Cortes vendría a echar abajo la campaña que, desde el mismo PAN se está manejando para amarrar la alianza en Tamaulipas con el PRI, por consecuencia la campaña negra que se ha emprendido contra Edgardo Melhem, actual dirigente estatal del partido tricolor, y principal opositor a ir en coalición con el PAN a la gubernatura, pero en cambio ha entablado platicas para una alianza parlamentaria con Morena y con el partido Movimiento Ciudadano, para echar abajo las iniciativas aprobadas por la pasada legislatura panista para proteger al gobernador.

Pero si esto no fuera poco, en Morena comienzan las declinaciones a favor de Rodolfo González Valderrama, para que este sea el candidato guinda a la gubernatura, fue este martes cuando el morenista Alejandro Rojas Díaz Duran dio a conocer su declinación a favor del actual delegado federal en Tamaulipas, afirmando que González Valderrama ganara la encuesta y será el futuro gobernador de Tamaulipas.

Fue a través de sus redes sociales que Rojas envió el mensaje. donde daba a conocer su declinación asegurando que el delegado federal los había rebasado a todos los aspirantes, y ante el acuerdo pactado entre estos dos personajes, de apoyo mutuo a quien estuvieran arriba en las preferencias electorales declinaría a favor del otro, confiando que el resto de los aspirantes se vayan sumando a este proyecto político.

Claro que en esta ocasión Alejandro Rojas no perdió la oportunidad para darle su coscorrón a los azules, de los que aseguro solo dejaran las puras boronitas, con el 2 a 1 que marcan las casas encuestadoras, por lo que el PAN está acabado en Tamaulipas, llamando a los despistados y acarreados a abrir sus ojitos y se sumen al verdadero cambio que Morena representa.

En tanto en el Congreso del Estado tiene en la mira al Presupuesto de Egresos del Estado del próximo año, el cual será sometido a modificaciones buscando eficientizar el recurso financiero.

El recorte contempla aquellos excesos como lo son gastos personales, entre ellos los seguros médicos, viajes, viáticos y la mejor noticia es el recorte al área de comunicación, así como a la Secretaria General de Gobierno.

Y es que habrá de recordar amable lector que Comunicación Social se ha encontrado dentro del ojo del huracán, dado a que son muchos aun los medios informativos que no les han sido pagadas las facturas, no de meses sino más de un año mientras que el presupuesto es millonario y los dineros siguen saliendo, pero en Tamaulipas no se les paga.

El actual congreso buscar que al modificarse las diferentes partidas sean re direccionadas a secretarias de Salud, Educación, Seguridad Pública y Bienestar Social.

Al igual en el Congreso del estado serán parejos en las medidas de austeridad, por lo que también aplicarían la tijera a gastos médicos privados y arrendamiento de parque vehicular.

Por si no fuera suficiente, en el Congreso del Estado preparan una iniciativa para evitar que la autonomía de los municipios se vea vulnerada por el estado, tal como ocurrió en municipios como Matamoros, donde el estado ha luchado por tener el control de los bandos de seguridad y tránsito, pero realmente sin garantizarle a los ciudadanos una seguridad.

Ante estos antecedentes es que los diputados locales de Morena están promoviendo una iniciativa para quitarle al gobierno del estado la facultad de vetar reglamentos municipales.

Con esto los morenos buscar dar una verdadera autonomía a los gobiernos municipales.