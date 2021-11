¿‘Coquetea’ MAKI con Movimiento Ciudadano…?

Se mueve promocionando los resultados de su ex gobierno, en un claro intento de darse a conocer en toda la entidad… Aunque su tierra es considerada la nueva “capital política” de Tamaulipas, hay lugares en la geografía estatal donde a esa dama sólo se la conoce por sus “mañas”.

La fama que tiene no es la mejor en el resto de los 43 municipios tamaulipecos y los logros que presume no permean hacia todas las clases, pues de ello sólo la clase empresarial y política se entera, pero no todos le abren la puerta.

La ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, se le ocurrió picar piedra en varios partidos políticos para ver si consigue que la seleccionen como candidata a la gubernatura y a la par recorre la entidad.

Al estarle tirando a todo, se denota que no le está pegando a nada o más bien nada tiene amarrado, como ella y su “cuadro chico” lo presumen.

Lo que parecía ser un “favor”, con la expulsión que le hicieron en el Partido Acción Nacional, en realidad es una mala carta de recomendación para el resto de los partidos políticos.

La clase política estatal vio la jugada de MAKI y, aunque pudiera haberse vendido como una “jugada de sobrevivencia”, la realidad indica que es una artera traición hacia el PAN al jugar las contras desde el trono a favor de Morena.

Dicen que quien traiciona una vez, puede hacerlo dos o más veces, por eso en Morena, quienes realmente toman la decisión final, saben que MAKI ORTIZ no es un cuadro de fiar porque la indisciplina la trae a flor de piel.

Se pensaba que sería la “carta fuerte” del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rumbo a la candidatura del 2022, pero de pronto se le vio acercarse al Partido Verde Ecologista de México, que en la entidad comanda MANUEL MUÑOZ CANO, lo que denota que no está dicha la última palabra.

Los rumores siguen creciendo y creciendo de que en Morena no se le quiere, que el presumido acercamiento entre la cacique de Reynosa y el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, sólo fue una “fugaz” estrategia para desestabilizar al Gobierno del Estado, por lo que la importancia de MAKI ORTIZ en Palacio Nacional quedó reducida a nada… Las circunstancias políticas cambian con el tiempo…

Precisamente en el “war room” (pero en el verdadero “cuarto de guerra” morenista), los números indican que la aportación de votos por parte del clan PEÑA-ORTIZ (en realidad es ORTIZ-PEÑA) fue mínima y el triunfo obedeció más a la estrategia que desde Palacio Nacional se dictó a través de la Coordinación de Programas Federales para el Bienestar de Tamaulipas, que a una presumida operación política por parte del mencionado clan.

Los números indican que apenas 15 mil votos es el verdadero capital político en Reynosa, por parte del clan PEÑA-ORTIZ, el resto, casi 60 mil votos, fue parte del voto duro moreno, del voto del rechazo y del voto de agradecimiento hacia el benefactor que puntualmente les llevó becas, pensiones y otras bondades económicas del Gobierno federal.

Aunque esos 15 mil votos de MAKI ORTIZ son importantes para Morena, lo cierto es que esa cantidad no le alcanza para “comprar” una candidatura, teniendo el partido a mejores “pesos pesados” como AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ (alcalde de Matamoros) o ADRIÁN OSEGUERA KERNION (Alcalde de Madero).

También en Palacio Nacional saben que en Reynosa se maneja la Alcaldía como si fuera el hogar materno del CARLOS PEÑA ORTIZ, es decir que no se mueve ni una hoja de un escritorio si la “mamá de los pollitos” no lo ordena.

Lo anterior no le resta ganas a la ex alcaldesa para recorrer el estado, presumiéndose la “favorita” de tres partidos políticos, tratando de vender esa idea para ver quién se la compra…

MAKI ORTIZ sabe que en Acción Nacional está prácticamente definida la candidatura luego que de que ha venido mostrando y mostrando un músculo que tiene “Truco”; además de una posible alianza con el PRI y PRD, de manera que no hay posibilidades de que le presten las siglas.

La ex alcaldesa de Reynosa también sabe que, en Morena, de hacerse una alianza con el Verde y con el Partido del Trabajo, sus posibilidades quedarían reducidas a cenizas.

Pero hay una tercera opción, de tono naranja y, por ello, la “titiritera” de Reynosa, que mueve los hilos desde donde esté, para que el poder municipal opere, sabe que le quedan dos opciones: jugar de Independiente o buscarla por Movimiento Ciudadano.

Por cómo se están dando las cosas y los movimientos que está haciendo, MAKI ORTIZ bien podría terminar de candidata de Movimiento Ciudadano, si el coordinador estatal de ese partido, JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO, decide sacar la convocatoria ciudadana para que todo aquel que desee participar se apunte, como lo anunció la semana pasada desde el Congreso local.

Cuentan que cuenta que los astros, las estrellas y los horóscopos apuntan a que una “leona” fronteriza se pintaría de naranja y sería impulsada por un Gobernador de un estado vecino a Tamaulipas que ondea la bandera naranja… El que entendió/entendió… Pendientes…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Quienes andan bien recio y más contentos son los integrantes de la asociación civil “Todos por Tamaulipas”, pues hasta el momento han logrado sumar, en apenas tres fines de semana, al abierto apoyo de más de 50 mil tamaulipecos de diferentes corrientes políticas, organismos, sectores, cámaras y hasta apartidistas (faltan los que todavía no se asoman)… Cuentan que cuentan que el hombre de la zona cañera avanza cortando caña y cada paso lo da con un “truco” bajo el brazo… También cuentan que todavía no se está en campaña y sin embargo Todos por Tamaulipas ya les movió la agenda a todos los partidos políticos y sus suspirantes, obligándolos a que se destapen y recorran la entidad… Peeerooo resulta muy extraño que ahora que CÉSAR VERÁSTEGUI recorre el estado y sume simpatías, las casas encuestadoras no lo quieran incluir en sus sondeos, ¿a qué se deberá…?, ¿algún temor por parte de quienes aseguran ser punteros? ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ciudad Victoria, MARIO FLORES PEDRAZA, fijó la postura del organismo con relación a la Miscelánea Fiscal 2022 aprobada por el Senado de la República… Cuentan que cuentan que la Coparmex lamentó que los senadores aprobaron sin cambios el documento enviado por la Cámara de Diputados… También cuentan que FLORES PEDRAZA señaló: “reiteramos nuestra disposición al diálogo con todos los órdenes de Gobierno y pedimos que no se aprueben medidas en perjuicio de los contribuyentes”… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… El auditor superior del Estado, JORGE ESPINO ASCANIO, y sus asesores azules, ya definieron la estrategia a seguir ahora que abiertamente le declararon “la guerra” desde las parcelas guindas del Congreso local… Cuentan que cuentan que ESPINO no va a pegar primero y tal vez no responderá pronto, pero cuando lo haga el golpe que propine será muy doloroso y realmente escandaloso, si ARMANDO ZERTUCHE ZUANI no controla a los miembros de su jauría… ¿Será? … ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… En caso que no se realice una alianza entre el Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y De la Revolución Democrática, habría cargada en el PRI… Cuentan que cuentan que en ese sentido, quien lleva años luz de ventaja haciendo talacha, dentro y fuera del PRI, es RAMIRO RAMOS SALINAS, muy por encima de otros posibles “suspirantes” como ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO y al hecho de que el propio ÉDGAR MELHEM SALINAS, líder estatal del PRI, se descartó… O sea que el PRI ya tiene candidato, si de aquí al dos de enero no cambian las circunstancias… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

GRACIAS… Nos leemos hasta mañana