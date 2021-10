Regreso a las aulas; sí o no.

Aunque no a muchos agradará, el regreso a las clases presenciales es inminente y aumentará de manera gradual, a partir de noviembre, una vez disminuido el contagio y las defunciones ocasionadas por la pandemia del covid-19.

Y serán las instituciones de nivel básico, primaria, secundaria y los que le siguen, de acuerdo a lo expresado por el Secretario de Educación MARIO GÓMEZ MONROY, pero de manera voluntaria, gradual y segura para no exponer a los alumnos y directivos.

El titular de la SET estimó que para mediados de noviembre, todas las escuelas y el cien por ciento de los alumnos regresarán a las aulas para recibir las clases presenciales, aunque mucho dependerá de cómo se manifieste la pandemia por esos días.

Pero más allá de ello, ya no serán las autoridades de educación las interesadas en el regreso a las clases presenciales, sino en la decisión que tomen los padres de familia, para enviar a sus hijos o no a las escuelas, porque muchos van a decidir que siga siendo en línea, para no arriesgarlos a un posible contagio.

Habrá que decir, este lunes una institución educativa decidió no dar clases presenciales, y no porque no hubiera las condiciones sanitarias, sino porque el número de alumnos fue por demás caso, como para que acudieran maestros y directivos.

La misma problemática la tendrán los maestros, los que de una u otra forma no están de acuerdo en trabajar doble, es decir, con los pocos que acuden al aula y los que decidirán seguir teniendo las clases en línea.

Muchos se inconformaron con sus directores por esta situación, ya que tendría que ser con carácter de obligatorio el regreso de los alumnos, para que todos reciban las clases presenciales y no unos cuantos.

Por cierto, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNANDEZ dejó en claro que en lo que resta del año, las clases que se imparten a las facultades y unidades académicas no serán de manera presencial.

Pero anunció que continuarán acudiendo los que requieran realizar prácticas en talleres y laboratorios como se ha estado haciendo en los últimos meses.

El regreso a las clases en las aulas se hará cuando se garantice que los contagios han disminuido lo suficiente como para seguir en el semáforo epidemiológico verde, se complete la vacunación para todos los alumnos dado que preparatorianos a los que no se ha vacunado, señaló.

No descarto el Rector de la UAT que posiblemente en enero de 2022, el estudiantado reciba las clases en aulas de las facultades y unidades académicas, aunque mucho dependerá del comportamiento de la pandemia.

Por lo pronto, habría que ver el comportamiento del covid-19 en fechas tan importantes como la del uno y dos de noviembre, el saldo que deje la Feria Tamaulipas del 12 al 22 y las fiestas de diciembre, porque de ahí se tomarán las decisiones que podrían tomarse para enero del próximo año. En fin.

