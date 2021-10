Autos “chocolate” votos para MORENA

Casi una semana desde que el presidente de la república ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR expidió el decreto para la legalización de los automóviles llamados “chocolates” y existen más preguntas que respuestas, de arranque no hay reglas claras de operación, esa mentada cooperación de 2500 pesos por coche mas parece un acto de mercadeo que algo serio.

Por otra parte es fecha que los estados no tienen la mínima idea de cómo van a operar tanto en el apoyo de personal humano como en el aspecto administrativo y de recaudación, en este último apartado sólo sabe que lo que entra será para remediar el problema de baches en las calles.

En torno al polémico asunto diversas barras de abogados de los estados fronterizos enlistados en esta cruzada han alertado sobre la falta de contundencia y transparencia en el aspecto legal, pues hasta el momento nada se sabe menos se ha dicho si el tema de los “chocolates” es regularizarlos o nacionalizarlos, ¿que placas habrán de portar? en fin son más las dudas que las respuestas.

Por supuesto que todo este tinglado se trata de un acto cien por ciento electorero como muchas de las decisiones que toma el presidente y las decide, justo en medio de un proceso electoral como curiosamente ocurre en Tamaulipas donde son más los beneficios que las consecuencias.

Solo en la entidad circulan de manera ilegal poco más de 500 mil unidades, sin duda un suculento botín político-electoral y eso lo sabe muy bien el inquilino de Palacio Nacional.

En fin la alharaca desatada por este tema se encuentra a todo lo que da lo que seguramente debe tener muy feliz al presidente tan dado a desviar de la mente de miles de ciudadano los verdaderos problemas torales que aquejan al país.

En tanto quien sigue sacándole la vuelta al bulto y no enfrentar las cosas como son es el dirigente estatal del PRI EDGAR MELHEM SALINAS quien en lugar de reprochar mínimamente la presencia de “connotados” priistas a un acto claramente de oposición solamente se concretó a decir que es respetuoso de las decisiones personales.

Nada nuevo en la actitud asumida por el riobravense cuando de sobra es sabido que es un especialista en jugar trepado en la barda y de ello, hay constancia. Por lo demás los “priistas” ALEJANDRO GUEVARA COBOS y FLORENTINO SÁENZ COBOS sólo confirmaron lo que son, dos auténticos vivales de la política por llamar de algún modo su indigna actitud.

Del delegado del tricolor un tal FERNANDO GONZALEZ ALANIS nada que decir pues no ha tenido el tiempo ni siquiera para opinar de lo sucedido, está más ocupado en continuar gozando de las delicias que le ofrece el partido.

En el PAN por cierto por el solo hecho de existir sospecha de apoyar a personajes ligados a otros partidos se expulsa, ejemplo vivo es lo sucedido con la muy polémica ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.

En tanto son tantas y muy variadas las perversidades políticas que ha cometido el diputado ahora por Movimiento Ciudadano GUSTAVO CÁRDENAS GUTIERREZ que no hay una sola persona que crea que dejara que el “encargado” del partido que JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO tome ni siquiera una sola decisión, ni de broma.

El también ex alcalde de Victoria por el PAN manifiesta a todo pulmón que no habrá de entorpecer las acciones que lleve a cabo el nuevo “dirigente”, como si no se supiera la manera mezquina y manipuladora de actuar del diputado local, otra más de GC. En tanto por más ganas que le ponga el alcalde LALO GATTAS a algunos asuntos estos no salen como quisiera, uno de ellos es la recolección de basura, los camiones recolectores siguen brillando por su ausencia, hay sitios donde llevan más de dos semanas sin aparecerse.

Debe darse cuenta el alcalde capitalino que existen entre sus filas personas muy interesadas en que batalle más de la cuenta, que decir del sindicato que pone cada piedra para que se tope. En otro tema el rector electo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS continúa con su exitosa gira de trabajo por la zona norte de la entidad, esta vez tocó el turno a las unidades académicas multidisciplinarias de Río Bravo y Reynosa.

Ante la comunidad estudiantil y docente el rector electo MENDOZA CAVAZOS propuso realizar una diagnóstico claro y preciso con la única finalidad de enriquecer el trabajo apenas encabece su gestión en el 2022-2025.

Teniendo el diálogo con los universitarios, personal docente y administrativo como una de sus principales herramientas, el rector electo dejó muy claro que estará atento a todas las necesidades que requieran las distintas escuelas y facultades de la universidad, para ello habrá de gestionar un mayor número de becas y otros apoyos a los estudiantes, entre otras muchas cosas.