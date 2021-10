El altiplano con el ‘Truco’

Así lo constatamos el pasado sábado en el evento celebrado al medio día en el polyforum de Ciudad Victoria, sobre las aspiraciones del todavía Secretario General de Gobierno, Cesar Verástegui Ostos, más conocido entre los tamaulipecos como el ‘Truco’, quien con ese suceso impactante pretende que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN lo respalde para ser el candidato de unidad de ese instituto político a la gubernatura de Tamaulipas.

Y en ese evento pudimos confirmar, insisto, que los flamantes alcaldes panistas del altiplano tamaulipeco con pancartas y mantas en mano sobresalían en apoyo al ‘Truco’, como Antonio Leija Villarreal, de Tula; Brisa Verber Rodríguez, Bustamante; Gladys Magalis Vargas Rangel, Miquihuana; Ma. De las Nieves Ramírez Compeán, Palmillas y hasta el independiente de Jaumave, José Luis Gallardo Flores, ya dieron color por el ‘Truco’ y eso obligará seguramente a que los demás aspirantes como Luis Rene “Cachorro” Cantú Galván, Jesús Nader Nasrallah y Gerardo Peña Flores, tomen cartas en el asunto y si quieren avanzar a la recta final, tendrán que imprimir el acelerador hasta el fondo como estrategia y voluntad para aparecer en escena, ya que Tamaulipas es muy grande, hay mucho territorio que recorrer y muchos electores faltan de sumarse a los precandidatos.

Aun no se sabe cómo se definirán los panistas del sur y los panistas del norte del Estado, porque la zona cañera y todo el altiplano tamaulipeco, ya dieron color y se manifestaron en el polyforum de Victoria, asistiendo al pre destape del orgullo de Xicoténcatl, Cesar Verástegui Ostos, por lo que se ha filtrado que Chucho Nader, ya empezó con eventos programados de activismo político y que se reflejó allá por el norte del Estado, concretamente en la Ciudad de Reynosa, donde sostuvo reuniones con los canacos y otros grupos de empresarios de esa ciudad fronteriza. Últimamente estuvo también con los constructores de la CMIC de su natal tierra, Tampico y en estos días visitaría Nuevo Laredo con el mismo propósito de promoverse para la grande.

Ahora hay que ver la actitud de los otros aspirantes y como emprenderán su activismo político a partir de ya, o imprimir más, insisto, el acelerador o hacer alianza, porque ahora si inicio la guerra y el proselitismo a todo lo que da, demostrando quien es quien y a ver que dicen los altos mandos del CEN del PAN, quien es garantía de triunfo y quien reúne los requisitos para ser el abanderado al gobierno del Estado.

Por lo pronto, la región cañera, el centro del Estado y todo el altiplano tamaulipeco ya dieron color y afirmaron que se la jugaran con el ‘Truco’ para la grande.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, al término del evento en el polyforum de Victoria, abordamos a la actual alcaldesa de Bustamante, Brisa Verber Rodríguez, y nos afirmó coincidiendo con otros al referirse al ‘Truco’: a él lo conocemos bien, es un tamaulipeco autentico que tiene muchos amigos, lo conocemos todos, sobre todo por la región semiárida, habla tres idiomas, el directo, el de frente y el sin mentiras, tiene palabra.

Señalando que el todavía Secretario General de Gobierno ha sido una pieza importante para conservar la paz, la estabilidad y armonía social en la entidad, “sabe privilegiar el diálogo, entendimiento y los acuerdos. El representa la nobleza, el carácter y orgullo de ser tamaulipeco. Como un líder que jala parejo y un equipo como nosotros, lograremos el futuro para el desarrollo del Estado”.

2.- El alcalde de Jaumave, José Luis Gallardo Flores más conocido como el “gallo”, tiene «brasas ardiendo» en sus manos. En el primer caso, le dejaron un municipio lleno de deudas por todos lados, no hay dinero en las arcas y él a marchas forzadas ahí la lleva. También está lleno de terror, a merced de la inseguridad, en donde ya están apareciendo las extorciones con las famosas llamadas telefónicas y el mismo edil ha dicho que no hagan caso de eso y que no se dejen sorprender.

3.- Vaya que levantaron polvo algunas fotografías que andan circulando por ahí donde alcaldes, políticos, lideres, comerciantes y campesinos del ex viejo IV distrito, estuvieron presentes en el destape de su amigo, el orgullo de Xicoténcatl, Cesar Verástegui Ostos, y esos que aparecen anuncian que seguirán apostándole al ‘Truco’ para la grande.

4.- La Feria Tamaulipas en su edición 20221, prácticamente ya está en puerta y según los organizadores del evento, solo entrarán 10 mil personas por día. Que habrá un promedio de 200 personas que estarán sanitizando constantemente para evitar un foco de contaminación. Qué bueno que así sea y ojalá que no les llueva como siempre, aunque el agua es bendita.

5.- Se afirma que a Felipe Hernández Bolado de la cuadra de Héctor López González y del Chino Velazco, ya le llegó la suerte pues lo mismo cobra por el lado guinda en particular con el equipo del Guasón, que por bando azul, sobre todo allá por el tercer piso de palacio de Gobierno, e incluso lo hemos visto en eventos comprometedores que lo delatan y nos dice, no seas gacho manito no me quemes. Sobre este individuo hay más para las próximas colaboraciones. Síguete prestando.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.