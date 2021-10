Las duras verdades de Adrián Oseguera…

Que nadie mienta, que robe, no traicione a Andrés Manuel López Obrador, fue lo menos que nos sostuvo en la semana el alcalde de Madero Adrián Oseguera, además de reiterar que va por la gubernatura de Tamaulipas para lo que advierte no es sano usar la imagen de AMLO para decir que ya están asignados o que son preferidos.

Que no está definido el tema de género. Que la mayoría se equivoca y da por asentado que la marca Morena o mejor dicho el Presidente -que tiene un 70 % de aprobación en Tamaulipas, les garantiza el triunfo.

Hay que salir unidos y por ello, además afirma, se registrará para la encuesta e iniciará en la semana entrante, una gira de trabajo por municipios de la entidad para mostrar las bondades de Madeo.

Pero ya no les digo más, mejor les reitero la invitación para que sigan los conversatorios de Diario de Ciudad Victoria y El Monasterio por Facebook Live, donde están las entrevistas de Oseguera y de muchisimos más, en la que es la recta final de la Segunda Temporada.

Martes y/o jueves en punto de las 19 horas, todas las voces rumbo al proceso electoral del 2022, para que usted conozca de cerca la visión, historia y contenido de los proyectos personales, obviamentye políticos, de los principales actores.

Estamos seguros, que no han acudido todos los quen son, ni todos los que están realmente en posibilidades, pero luego nos topamos con agendas vanidosas, o con estrategias que ignoramos, pero el ejercicio democrático avanza de la mano de un servidor, a quien le pueden preguntar todo en el 5544480360.

Gracias: Claro que les agradecemos que nos etiqueten al antojo. Que ya estamos trabajando con algún partido, gobierno o aspirante, lo cual nos parece respetable, pero a la vez muy divertido. No lo dejen de hacer, porque de eso se trata, de libertad en comunicación, bajo las reglas de nuestra democracia.

Si todos pensaramos igual, este mundo no sería tan agradable y las elecciones funcionarían como programa ochentera producido por televisa o tv azteca. Es decir todas predecibles y con lo mismos actores de siempre.

Por cierto, lo que más me gusta -alegra-, es cuando la critica que nos llega es desde el confort americano, o bien desde el alzamiento de copas en “Polanco”, pero con botarga de izquierda.

O bien que de pronto, quienes han sido priístas, panistas y de todos los colores, nos acusen de antipatriotas porque rozamos con alguna palabra al Presidente de México. Si nos dedicamos -todos-, a la misma brujería y estamos en la misma cancha, relajemonos y disfrutemos que lo mejor está por venir.

Del cuarto piso.- No se enojen “sosistas” que me llama la atención, es que la ex diputada federal del PES, juegue pokar abierto. Olga Sosa, está abiertamente en favor del Senador Américo Villarreal.

Y ya pronto nos echaremos un rol por la entidad para ver como van las cosas con los presidentes municipales, alcaldesas y sus áreas del Desarrollo Integral de la Familia, a quienes mucho les agradecemos el esfuerzo (que no hace el gobierno federal) en favor de la salud.

Esta vez me refiero al tema del cáncer, donde si bien el discurso es de que ya estamos como Dinamarca, los gobiernos locales de todos los partidos, están haciendo mucho trabajo de promoción y operación para salir adelante contra el este terrible mal.

Y más este mes donde todos ( menos YSQ), le dan prioridad a combatir el cáncer de mama (y el cérvico uterino). Por ejemplo desde el sistema DIF Tamaulipas y su presidenta Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, quien en 5 años ha realizado 15 mil mastografías gratuitas, entregado casi 500 prótesis mamarias, 30 cirugías reconstructivas de seno, además de decenas de mangas linfedema.

Y así en todos en Tamaulipas, seguramente en el país. Claro que reiteramos nuestra denuncia, exigencia para que se atienda el desabasto de medicamentos para enfermedades crónico degenerativas.

Se respete el derecho a la salud, más allá de los discursos o de elevar su atención a rango constitucional. La historia de los “otros datos” no ayuda a bajar el índice de fallecimientos por que no existen medicamentos y en particular quimioterapias, para mujeres, hombres, dolescentes y lo que nunca perdonaremos, para niños en este país…

Sosténganme en la cara lo contrario…

Nostra Política.- No lo dije yo solo lo comparto: “La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la elección hecha merced a una mayoría incompetente”. George Bernard Shaw.

