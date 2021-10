Avance de JR molesta a adversarios del mismo color

Empieza a afectar en el ánimo de algunos de los aspirantes a obtener la candidatura de Morena, la designación de José Ramón Gómez Leal como coordinador del partido en Tamaulipas. Y es que, junto con esta responsabilidad se visualiza el lugar preferente que el Gran Elector le asignó a JR, como es encabezar la defensa de la 4ª T en este estado, lo cual testifica la confianza del Primer Morenista del país en el reynosense.

La gota que derramó el vaso de la desesperación de los cercanos colaboradores de los otros contendientes (porque son los que han tenido ciertas reacciones), es una fotografía en la que aparece JR al lado de Mario Delgado Carrillo presidente de Morena en el país, chocando los puños, y teniendo como escenario las oficinas de la sede nacional del instituto político, ambos están flanqueados por las banderas de México y del partido.

La foto de referencia está en el Facebook de Gómez Leal con la siguiente leyenda: “Está por iniciar una nueva etapa en Tamaulipas, la esperanza crece y se fortalece cada día más. Vamos en unidad a la Defensa de la 4ª T”. Luego prosigue, “Agradezco al Presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo la oportunidad y la confianza de ser partícipe, con honestidad y lealtad nuestro movimiento saldrá adelante”.

¡En Tamaulipas ya está encendida la llama de la esperanza!

La política es de símbolos, y la trayectoria que ha seguido José Ramón a partir de los últimos meses de 2018 a la fecha, lo confirman con los suficientes recursos para figurar en la selección final de la que saldrá el candidato.

De la larga lista de aspirantes sólo quedan tres con posibilidades reales y de estos, sólo dos de ellos salieron desde el “arrancadero” con plataforma para que tomaran vuelo, y ellos son Américo Villarreal Anaya y José Ramón Gómez Lea, uno en su calidad de senador y el otro como representante del Gobierno Federal en Tamaulipas durante tres años, lo cual les permitió placearse a gusto por todo el estado.

El tercero es Rodolfo González Valderrama cuyo puesto de Director de RTC no le facilitó crecimiento, sólo le permitía hacer acto de presencia los fines de semana, hoy con el nombramiento de Super Delegado cambian las cosas para él, veremos qué tanto logra en dos meses o a más tardar 75 días en que se aplique la encuesta para sacar el nombre del favorito para buscar la gubernatura de Tamaulipas

La señora Maki Ortiz, no es militante de Morena, tiene un peso político, pero no se han dado muestras de su aceptación, de otra manera ya le hubieran dado alguna comisión para irla vinculando con el partido, en círculos morenistas se dice que no está tomada en cuenta, pero en política no hay nada escrito.

Finalmente le comento que en redes hay un movimiento fuerte a favor de la candidatura de JR a partir de su pronunciamiento del 10 de octubre y ahora reforzado por la famosa foto del choque de puños con Mario Delgado.

Ya lo dijimos en una pasada colaboración, el dedazo sólo lo ejerce una persona, y ese Gran Elector es el que estipula las reglas de juego, él dice quién sale a la cancha y en qué momento, es decir quien juega y quién no. Ojalá lo entiendan todos los competidores y desde ahora asuman que habrá un fallo y será definitivo, y no pueden desgastar el partido con fracturas, ni en aras de intereses personales.

EN CORTITO:

GUSTAVO DEJA COORDINACIÓN DE MC.- Llegó el relevo de Gustavo Cárdenas Gutiérrez en la Coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, se trata de Juan Carlos Zertuche Romero, tras ocho años de liderar el partido, el empresario hotelero va de lleno a su desempeño como diputado local. Le deseó éxito a su sucesor quien trae la energía de la juventud, pero suponemos lo sabrá “pastorear” en sus primeros pasos por tan importante encomienda…Nadie podrá negar que Gustavo le puso ganas al MC y lo deja ubicado como 4ª fuerza política del estado, después de Morena, PAN y PRI.

ESPOSO DE MAKI PRESIDE DIF MUNICIPAL.- Los reynosenses se pregunta que en el supuesto caso de Maki Ortiz fuera candidata y resulte triunfadora, por el partido que Usted quiera, ¿a quien instalaría en la presidencia del DIF Tamaulipas? Porque precisamente su esposo Carlos Luis Peña Garza acaba de rendir protesta como presidente del Sistema DIF municipal, en virtud de que el hijo de ambos es el alcalde, soltero y además hijo único, no hay una hermana para completar el cuadro familiar. Obvio que es preferible presidir el organismo estatal que uno local, por cuestiones de presupuesto.

NADER RESULTÓ MÁS LISTO QUE OTROS.- Ni quien lo dude, el alcalde tampiqueño salió más listo que otros aspirantes a candidatura de gobernador que solo pueden realizar activismo en fin de semana. Él lo puede hacer en todo momento, además con derecho a viáticos porque su recorrido lo justifica como un trabajo de promoción turística que traerá beneficios al Puerto Jaibo. Le copió el modelo a la exalcaldesa Maki, y en su exposición habla de los buenos resultados de su gestión como alcalde.

SE LE COMPLICA A MORENA EL TEMA DEL DESAFUERO.- Armando Zertuche Zuani, Presidente de la JUCOPO (Junta de Coordinación Política) del Congreso de Tamaulipas reconoció que las reformas llevadas a cabo a la Constitución durante la LXIV Legislatura, blindó el fuero del gobernador y dificulta el o los procesos de desafuero que pudieran gestionarse desde el sector federal. Se trasluce de su declaración que se proponen realizar trámites en la Cd. de México para sacar adelante el propósito de desaforar al mandatario, y en cuanto se reciban los documentos en cuestión, estará en condiciones de informar el trámite que se realiza y ante que autoridad.