¿Hay ‘guerra’ entre Nader y “El Truco”?

Mientras que en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hay una decena de aspirantes por la máxima candidatura tamaulipeca, en el partido de enfrente, en Acción Nacional (PAN) la cosa es distinta.

Mientras que en Morena la selección de su candidato se dará por medio de tres encuestas, según MARIO DELGADO CARRILLO, dirigente nacional guindo; en el PAN, su dirigente estatal, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, anunció hace una semana que sería por “designación” cómo se elegiría al candidato de su partido.

No es un secreto que en el PAN los que figuran son sólo tres personajes y uno de ellos acaba de enseñar el músculo apenas el sábado anterior, este 16 de octubre.

GERARDO PEÑA FLORES, en su calidad de Diputado federal, sigue haciendo su luchita, pero se antoja difícil que se meta en el ánimo de los panistas después de ver el músculo que presentó la asociación “Todos por Tamaulipas” y que trae “truco” bajo la manga.

En ese tenor, tal pareciera que, en la “recta final” para designar candidato panista a la grande, el alcalde de Tampico, JESÚS NADER NASRRALAH, acaba de iniciar su gira por la entidad, su verdadera operación política.

La semana pasada, el viernes 15 de octubre para ser precisos, el edil porteño estuvo de visita en Reynosa, promoviendo el “brillo de Tampico” a invitación de los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio de aquella zona.

Reynosa, la “nueva capital” política de Tamaulipas, marcó el inicio de la gira de promoción de Tampico, que no es otra cosa que la promoción de la imagen del Alcalde, JESÚS NADER, en la entidad.

Allá en Reynosa se aventó unos tacos con “El Paisa” y presentó parte del Plan Municipal de Desarrollo con el que logró ubicar a Tampico como el segundo municipio más seguro del país y el más seguro de Tamaulipas, además de altos niveles de inversión privada.

Por ello, no hay que perder de vista los comentarios que ha venido vertiendo el alcalde de Tampico, JESÚS NADER NASRALLAH, al hablar de la reunión que el pasado sábado 16 de octubre se celebró en Ciudad Victoria.

Apenas este lunes, cuando el Alcalde porteño fue abordado por los reporteros de la fuente, citó que: “lo que vi es una asociación, es lo que vi, escuché y lo que sé; ahorita los tiempos electorales son hasta el primero de diciembre”; es decir no hay nada firme.

No se necesita ser muy inteligente para entender que el mensaje de NADER y se puede dividir en dos puntos: (1) Qué él seguirá haciendo su lucha, porque hay tiempo de aquí a diciembre y… (2) Que todavía es tiempo de sumarse a su proyecto, tal vez con dedicatoria a GERARDO PEÑA FLORES, porque no hay nada definido, de ahí que tome significado haber arrancado en Reynosa… Punto y aparte.

Tiene razón el Alcalde de Tampico, no hay nada definido dentro de Acción Nacional y esa tesis salió de la boca de LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, cuando dijo que “El PAN no tiene definido a su candidato”.

Pero, también, en honor a la verdad, el evento del pasado sábado fue un “albazo” que, paradójicamente, fue muy anunciado por parte del “cuadro chico” de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.

Ese evento del sábado dejó ver tres cosas: (1) Que CÉSAR VERÁSTEGUI no tiene el más mínimo temor a enseñar parte de sus “cartas”. (2) Que está jugando con “cartas marcadas” un juego que además le entiende muy bien y es la operación política… (3) Que lanzó un reto a sus propios compañeros de partido y al resto de los aspirantes de otros partidos, fuera de los tiempos electorales y cuidando muy bien las formas, y ése era ver quién, como él, muestra sus cartas sin temor… Punto y aparte.

El “cuadro chico” de CÉSAR VERÁSTEGUI sabe bien el “golpe mediático” que asestó el pasado sábado para todos los que buscan la candidatura, lo que hace entender dos cosas: (1) Que obliga a sus adversarios dentro y fuera de su partido a enseñen las cartas al acelerar su promoción… (2) Que la lucha de CÉSAR VERÁSTEGUI es más focalizada, pues va a recuperar lo “perdido” y a convencer a ese sector de la población llamada “indecisos”. Punto y aparte.

Cabe decir que hoy por hoy, Tampico es un municipio seguro, cosmopolita y progresista; que brilla gracias a las sinergias entre el Gobierno de JESÚS NÁDER y los empresarios que invierten con la confianza de hacerlo en un municipio seguro.

Pero Tampico no es Tamaulipas, ni siquiera el más importante de la zona sur, pues comparte créditos con Ciudad Madero y la zona industrial de Altamira, sin que eso demerite la chamba de NADER.

Es de reconocer, eso sí, que Tampico es un buen referente para todo Tamaulipas por las condiciones que privan en el puerto jaibo, pero tal vez JESÚS NADER “equivocó” su estrategia cacareando el huevo sin todavía gestarlo.

Es decir, se olvidó de trabajar una estructura operativa dentro y fuera de Acción Nacional, apostándole a que por sí solo los buenos resultados que viven los porteños fueran suficientes para proyectarlo al seno de su partido y fuera de él…

Dentro del PAN no hay nada para nadie, pero sin duda que en algo cuenta el “músculo” que mostró CÉSAR VERÁSTEGUI el pasado sábado… seguido de los resultados que pregona JESÚS NADER en Tampico… Ahora sí que la lista ya se acortó.

¿Hay guerra dentro del PAN?, la verdad es que no, al menos no como en Morena, donde se practica un perverso canibalismo… pero no se puede negar que mientras CÉSAR VERÁSTEGUI trabajó la estructura, CHUCHO NADER se enfocó sólo a Tampico… Pendientes…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Mucho ruido causó la presencia de la ex alcaldesa de Matamoros, LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, en el evento “Todos por Tamaulipas”, tan es así que todavía se escuchan los ecos de sus palabras emitidas el pasado sábado… Cuentan que cuentan que en cierta oficina caló y mucho una oración y fue la que dijo: “Hoy requerimos un liderazgo en Tamaulipas que unifique, que honre la palabra y la cumpla”… ¿Qué habrá querido decir…?, ¡Ay nanita! Peeerooo aunque las palmas las recibieron quienes asomaron la cabeza, lo peligroso de “Todos por Tamaulipas” son los que operan y no asoman la cabeza, porque no son los tiempos…¡Ay ojón…!

++CUENTAN QUE… La que sin lugar a dudas debe andar muy contenta es la ex alcaldesa de Victoria, MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LEAL, por los resultados que recientemente entregó la empresa encuestadora Mitofsky… Cuentan que cuentan que, entre los alcaldes evaluados por dicha empresa, entre los meses de junio a septiembre, cuando PILAR GÓMEZ seguía en el cargo, fue ella la mejor evaluada, pues en dichos periodos aumentó su calificación aprobatoria en un 8.3 por ciento… También cuentan que de estar en junio en un 31.3 por ciento de aprobación, terminó su mandato en septiembre de este año, con 39.6 por ciento, lo que la colocó en el primer lugar en el país de alcaldes que más incrementaron su aprobación en sólo tres meses, lo que habla del empeño que le puso a su chamba a pesar que el triunfo no le sonrió el pasado seis de junio… Peeerooo también habla de que PILAR no se alejará de la política, sino que sólo tomará un descanso, pues su capital político no tiene desperdicio… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… El que trae buen plan de trabajo a favor del magisterio, es FELIPE GARZA NARVÁEZ, y lo ha dado a conocer en su gira tamaulipeca para estar vigente de cara a las tres encuestas que realizará Morena para elegir a quien será su candidato a Gobernador… Cuentan que cuentan que los maestros deberían por lo menos escuchar el mensaje de GARZA NARVÁEZ pues no tiene desperdicio y además les conviene, pues les propone que sean “agente del cambio social que necesita Tamaulipas”… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

