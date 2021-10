¿ Maki… se unirá a El Truco, o al Verde…?

Y el alboroto durará varias semanas y meses hasta que los electores le levanten la mano al nuevo gobernador de Tamaulipas. Por lo mismo, una pregunta que no cause honorarios.

¿Por qué en Morena siguen tan exageradamente seguros de que van a ganar el proceso en Tamaulipas? Podemos construir todos los escenarios, pero sin duda, lo que con ellos pasa, es que siguen descansando sus aspiraciones en la fortaleza de Andrés Manuel López Obrador.

Cierto, la llegada de Rodolfo González a dirigir los programas sociales en Tamaulipas, mejoró la percepción sobre la entrega de recursos que siguen siendo un misterio. 600, un millón, no lo sabemos, sin embargo, los caminos de la unidad al interior de la 4T electoral siguen inescrutables y garragosos.

Regresemos a su lista: Américo Villarreal, Rodolfo González, Maki Ortiz, Héctor Garza, Mario López, Adrián Oseguera, Felipe Garza, Erasmo González y José Ramón Gómez.

Y de estos nueve postores, llama la atención que Maki Ortiz tiene varios caminos por transitar.

1.- Que el PVEM le tiene como posible candidata y en lo mismo, ya hemos visto que el dirigente Manuel Muñoz Cano se ha reunido varias veces con ella. Por cierto, el presidente del Verde ya sostuvo que no van con el PAN en una alianza.

“Nosotros no tenemos en la agenda una posible alianza con el PAN o con sus integrantes, porque no compartimos su ideología partidista”.

2.- El segundo, que si las cosas avanzan en favor de César Verástegui, ella si transita afectivamente con El Truco si se le dan garantías de seguir creciendo y respaldando a su hijo Carlos Peña como alcalde de Reynosa.

Esta idea nos la han comentado y solamente ellos saben si es factible, pues recordemos que Maki ha mantenido una idea muy práctica en su desenvolvimiento político y que apenas no hace mucho, era de Acción Nacional.

3.- La más difícil sin duda es que como única mujer de los nueve postores, Morena le considere. No creo que sea por misogonia, pero los restantes 8 no le tienen en el cariño de que sea la electa de Presidente Andrés Manuel.

Los varones tiene mucho tiempo de adelanto en la operación en favor de la 4 T y seguramente es lo que van mantener, además de que todos me han dicho que en Morena les han adelantado que en Tamaulipas toca varón.

Y de los ecos del evento del sábado, habrá que esperar los próximos días para saber, si la señal es definitiva o si por ahora se queda en el 99 %, en favor del secretario general de gobierno.

Veremos, si los caminos se mantienen y la manera en que los restantes postores Gerardo Peña y Chucho Nader reaccionan. De hecho en lo que me consta, en vivo, el diputado federal lleva la mejor de las relaciones con el secretario general.

Por otra parte, todos se preguntan, el qué hablaron en la reunión oficial del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca con el delegado de programas sociales de la 4T en Tamaulipas Rodolfo González.

La parte formal claro que la entendemos y traducimos, pero lo se da entre líneas y saludos, ni modo de adivinar.

Lo mejor de cada casa…

a.- En Nuevo Laredo la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, con el respaldo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la SEDATU, entregó 4 paquetes de mobiliario y equipo para la activación de espacios, con un valor de más de 549 mil pesos.

b.- En Victoria Lalo Gattas la empezó sufriendo y mucho con el presupuesto limitado -en ceros dicen-. Por lo mismo están batallando en la operación general de los servicios. Por cierto, lo que nos llama la atención, es que muchos afirman que la ex alcaldesa Pilar Gómez fue estafada por sus colaboradores.

c.- En Matamoros, algo que nos parece muy saludable es que el alcalde Mario López recolectó más de 10 toneladas de desechos, que se encontraban en tiraderos clandestinos que fueron creados en los entornos de dos planteles educativos, basura que la misma gente depositó en ese lugar.

Del cuarto piso.- Y claro que ahí tenemos otro espejito, pues la 4T y la Fiscalía General de la República revisa acusar por el delito de delincuencia organizada a 16 involucrados en el caso Odebrecht, donde aparecen Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray y el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya.

Nostra Política.- “No voy a dejar de hablarle sólo porque no me esté escuchando. Me gusta escucharme a mí mismo. Es uno de mis mayores placeres. A menudo mantengo largas conversaciones conmigo mismo, y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo”. “Oscar Wilde”.