Américo hizo contra peso mediático al evento del Truco

Mientras que en Cd. Victoria los reflectores sabatinos fueron para César Augusto Verástegui con un evento multitudinario celebrado en el Polyforum, en Tampico el senador Américo Villarreal Anaya no se quedó atrás al placearse en puntos de reunión muy frecuentados, y los micrófonos y cámaras de los medios de comunicación dieron cuenta de ello.

Una y otra estrategia tuvo su efecto en mayor o menor medida. El Truco exhibió su capacidad para concertar acuerdos con liderazgos, la concentración lograda no fue únicamente del ciudadano común, sino que convocó y obtuvo respuesta de priistas, panistas y militantes de MC, todos con peso político.

“Haiga sido como haiga sido”, ahí estuvo en primera fila la exalcaldesa de Matamoros Leticia Salazar, también contó con el priista Alejandro Guevara Cobos, acudieron exalcaldes, entre ellos Mario Sosa Phol de Madero de extracción perredista, quien expresó abiertamente su apoyo a Verástegui, otro fue Jorge Luis González ex edil de Aldama por el MC, quien justificó su asistencia y apoyo como dirigente de la Central Campesina Cardenista Democrática, dejando a salvo su militancia en Movimiento Ciudadano.

El expresidente del Partido Verde Ecologista, Ricardo Gaviño Cárdenas fue otro de los que atestiguó este cierre de filas en torno a la candidatura del Truco.

El perfil de los asistentes al Polyforum, revela que Cesar Augusto Verástegui Ostos es maestro en las lides políticas, sabe que detrás de cada exalcalde hay un grupo de gentes comprometidas (constructores, proveedores diversos, ex funcionarios, etc) que pueden ser convocados en un proyecto “donde caben todos”, y ahí estuvieron.

Este evento de grandes dimensiones que se veía venir debió tener un efecto de contra corriente, eso en la lógica política, y Américo lo hizo, no sabemos si por accidente o con premeditación, pero su presencia en Tampico despertó ruido mediático en una zona de influencia importante como es la conurbada, donde confluyen tres municipios, Altamira, Madero y el Puerto Jaibo, ahí donde el favorito por Morena es Rodolfo González Valderrama, por eso es doblemente importante la presencia del senador Villarreal en su proyecto personal.

De ahí la pregunta de un reportero a AVA, ¿Lo alcanza González Valderrama en las encuestas?

La respuesta del senador fue: “No he visto encuestas últimamente, después que él tuvo esta designación (la de Delegado de Programas Federales para el Desarrollo de Tamaulipas), no sé si eso haya variado; yo creo que él tendrá que ponderarlo ahora, teniendo una responsabilidad como funcionario público”.

Después del mediodía, la foto de Américo Villarreal ya estaba en diferentes portales y en los sitios web de los dos principales diarios del puerto, en una de las gráficas tenía como fondo el kiosco de la plaza de armas, en otra a su espalda la simbólica “Jaiba” de enorme tamaño cuyas tenazas casi lo abrazaban. Se placeó por la emblemática plaza “Hijas de Tampico” teniendo como fondo el edificio de la Luz, su amplia fachada semicircular ha atestiguado más de un siglo de historia del puerto y es un escenario inconfundible para los porteños.

En cuanto a sus declaraciones Américo avaló los procedimientos de Morena en la selección del candidato, que le parecen los adecuados (la encuesta) porque ha dado resultado y se refiere a que el partido gobierna 17 estados del país. Pero también habló largo y tendido sobre la infraestructura hospitalaria, al respecto dijo que el año 2022 será clave para fortalecer instituciones como el ISSSTE y el IMSS de la zona metropolitana de Tampico-Madero.

No dejó pasar la oportunidad para recordar que “se está trabajando para que en Altamira pueda existir una nueva unidad hospitalaria».

Finalmente AVA se dijo listo para participar en el proceso interno y serán los tamaulipecos quienes decidan quien abanderará a Morena en la contienda electoral del 2022.

“NO SE HAGAN BOLAS”, EL DEDAZO VIENE DEL CENTRO.- Ahora que empiezan a entretejerse estrategias para el crecimiento de diferentes políticos que están en pos de la candidatura a gobernador, hay que tener presente varios aspectos, para evitar enturbiar innecesariamente el escenario pre-electoral.

Primeramente, “no se hagan bolas”, los candidatos a gobernador en los partidos políticos que no son gobierno en sus estados, son “dedeados” desde el centro del país, no se dejen influir por los falsos rumores que sólo buscan propiciar conflicto donde no lo hay. Me explico.

Hay quienes están poniendo en tela de juicio el hecho de que JR Gómez Leal sea aspirante a la candidatura y al mismo tiempo coordinador de Morena en Tamaulipas. Le pregunto a Usted, realmente cree, que la decisión del candidato ¿va a salir de nuestro estado? ¿O de Palacio Nacional?

El procedimiento no es privativo de Morena, Gustavo Cárdenas Gutiérrez mandamás del Partido Movimiento Ciudadano, acaba de declarar lo mismo, el candidato a gobernador lo decide el Comité Ejecutivo Nacional o Coordinadora Nacional y hasta ahora es Arturo Diez Gutiérrez.

El tema del Movimiento Naranja salió a relucir porque hay quienes ven la posibilidad de que la Dra. Maki Ortiz logre la candidatura a gobernadora por el MC debido a una buena relación con Gustavo, quien no negó esa amistad, incluyendo a su esposa Mónica Dávila de Cárdenas con la susodicha, pero…La decisión es de la dirigencia nacional, así lo afirmó.

En el primer párrafo señalamos que esta consideración es para partidos que no gobiernan un estado. Esto quiere decir que los gobernadores si tienen una influencia, primeramente porque son los responsables de la operación política en el día “D”, para mantener a su partido en el poder, y por ello tiene un derecho no escrito, de proponer al candidato. Es el caso del Gobernador de Tamaulipas que podrá influir en tal designación.

Y lo podrá hacer, porque el PAN no ocupa el Palacio Nacional. Cuando el PRI se mantuvo en Los Pinos y Acción Nacional también en dos sexenios, el jefe del país en turno, es el que decidió en su partido a quien favorecer con la candidatura a gobernador. Lo mismo está ocurriendo ahora con Morena.

Pero por si queda alguna duda en el caso de JR, en entrevista con Daisy Herrera, publicada en El Mercurio, relata que sus aspiraciones las conoce Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, él se lo preguntó, y conoció de las aspiraciones de Gómez Leal, y aun así lo invitó a formar y coordinar los Comités de Defensa de la 4ª T, mismos que tendrán la responsabilidad de sacar adelante la consulta por la ratificación de mandato que tendrá lugar el 21 de marzo próximo, ese es el principal objetivo de la encomienda a Gómez Leal y luego la elección de Gobernador de 2022.