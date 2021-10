PAN/Magdalena/ Alan   

En el campo de batalla que son las campañas para elegir Gobernador el 5 de junio, el PAN tamaulipeco, busca repetir su hazaña lograda en 2016 cuando llevaron al triunfo al reynosense Francisco García Cabeza de Vaca gracias a una buena combinación de factores: hartazgo ciudadano, caída en la popularidad del Presidente Peña Nieto (“No soy la señora de la casa”, para saber el precio del kilo de tortillas, o “Falta un minuto, no, menos, como cinco»), el nunca esclarecido asesinato de Rodolfo Torre, los subterráneos y traicioneros apoyos de priistas al PAN, una errática campaña de Baltazar Hinojosa (“No soy Tomás, ni Eugenio, ni Egidio”), y claro… una exitosa campaña mediática del Candidato Cabeza de Vaca como la devastadora expresión “¡De que se van, se van”, o bien aquella de “No me doblo ni me vendo”.

Toda esa combinación de factores llevaron al triunfo a Cabeza de Vaca y lo colocaron como Gobernador de Tamaulipas a partir del primero de octubre de 2016.

Ejerció –y ejerce–el poder estatal con mano dura. Y hay que contabilizar en forma negativa a dos tipos de funcionarios que lamentablemente ha tenido: Los tamaulipecos inexpertos en las tareas gubernamentales y los funcionarios foráneos sin compromiso alguno con Tamaulipas ni sus ciudadanos… foráneos que por tanto les vale gorro el señalamiento que le puedan hacer los medios de comunicación o las redes sociales sencillamente porque no les importa… sus familiares no ven los medios tamaulipecos, su vida es otra, se desarrolla en otras latitudes. Dos ejemplos concretos son el duranguense Eduardo Del Real Soria y el cubano Julio Pimienta Prieto. Ambos ya por fortuna, fuera de GobTam de los Vientos de Cambio.

Metódico, exigente, trabajador, estudioso, investigador, como todos los nacidos como él en septiembre 17, Francisco Javier García Cabeza o Cabeza de Vaca como es mejor conocido, enfrenta ahora el reto cuesta arriba de ganar.

Existe en el panorama del PAN para ganar hay un factor que se llama Partido Morena. El partido Morena tiene en mi opinión una gran fortaleza: Es el partido en el poder, el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y tiene Morena un par de debilidades: todos los errores imputables al Gobierno Federal van a impactar negativamente en las preferencias hacia Morena. ¿Segunda debilidad? Sus directivos y militantes traen en su ADN el pleito, la controversia, lo peleonero.

Como partido en el poder, el PAN tiene si se organiza correctamente la posibilidad de ganar las elecciones del 5 de junio. El PAN tamaulipeco se reorganiza. Su presidente, el enjundioso Luis René “El Cachorro” Cantú ha llamado a su filas, a meterse de lleno a organizar el voto femenino a la reynosense maestra Magdalena Moreno Ortiz. Se tienden también lazos con tradicionales azules de Matamoros como Lety Salazar.

El objetivo de los azules es ganar la Gubernatura en 2022, solitos o en alianza con organizaciones como el PRI, con el PRD, y uno que otro chapulin (a) moreno (a). De que darán pelea, darán pelea.

Dos.- Que lindo y obsequioso se ve el Gobierno de la Cuarta Transformación frente al Gobierno de los Estados Unidos. Y esa actitud obsequiosa también lo ilumina mucho en la estrategia que sigue contra los contagios del Covid-19.

Ya dijo Estados Unidos que abrirá sus fronteras a los mexicanos a partir del mes de noviembre. Solamente nos va a exigir que estemos vacunados contra el Covid, pero que no vale si estas vacunado con la rusa Sptunik o con la china Cansino, debido a que esas dos vacunas nomás no han sido aprobadas por la jefaza Organización Mundial de la Salud (OMS), as quien nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador ya se permitió volver a regañar y ya anunció que a la OMS le va a mandar una carta para que agilice la aprobación de la Sputnik y la Cansino… y es que a los millones de mexicanos que fueron vacunados, los Estados Unidos les hace el feo y no los va a dejar ingresar a su territorio. Ah, pero la Secretaria de Relaciones Exteriores no exige para nada que los norteamericanos que ingresen a México estén vacunados o presenten documento que avale este hecho.

Nomás teclee en su computadora o celular “Requisitos de entrada a México”, y le aparecerá en color guindo la página de la Secretaria Relaciones Exteriores… donde anotan requisitos para ingresar a México. Y donde dice “Vacunas”, precisa: “La normativa vigente no requiere que los extranjeros lleven alguna vacuna”. (¡Sopas perico!) Gran descuido de la 4T.

Tres.- Hay que reconocer cuando la gente hace bien su trabajo. Tal es el caso del titular de comunicación social de Comapa Victoria, Lic. Alan de Jesús Machuca. Muy eficiente en su tarea informativa. Ayer terminó su labor. NOS VEMOS.