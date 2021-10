El Truco y sus trucos 

Preparando terreno antes del magno evento, que se espera sea este sábado en la capital del estado para lo que será el destape de Cesar Verastegui El Truco, este estuvo en Matamoros el martes para reunirse con panistas y uno que otro priista, como es el caso de Víctor Ríos, ex candidato a la diputación local en el pasado proceso electoral, pero al parecer la presencia de Ríos en dicha reunión no gusto para nada al dirigente municipal del PRI Héctor Silva, quien trato de lavarse las manos de cualquier interpretación que a esto se le pueda dar, asegurando que el ex candidato no tiene permiso para hacer ningún trato para el partido.

También hizo acto de presencia en esta reunión, fue el ex priista Raúl Cesar González García.

Volviendo con El Truco, la reunión fue en conocido restaurante de la localidad, en la que también estuvo la ex alcaldesa Leticia Salazar, la cual anda con eso de que se va, pero no se ha ido a Morena, aunque si le ha coqueteado tratando de conseguir una candidatura, pero no lo ha logrado,

Pues cuentan las malas lenguas que El Truco además de dialogar con ex edil, también lo hizo con cierto ex Secretario de Desarrollo Social de esa administración municipal, el tema se desconoce.

Esta visita es interpretada como una estrategia para empezar a armar sus cuadros políticos en esta frontera.

Mientras tanto se sigue corriendo la voz para el destape de el Truco como aspirante a la candidatura a la gubernatura de Tamaulipas por el PAN, evento que se espera sea multitudinario, eso al considerar que la «invitación» se corrió principalmente entre empleados de las diversas dependencias estatales, y por supuesto entre la militancia azul, por lo que no se duda de que con ese llamado a juerzas, pues ya se han de imaginar el nivel de concentración que habrá este sábado en Ciudad Victoria. Las ventajas de ser Secretario de Gobierno.

Pero no todos están de acuerdo en este evento, pero no crea amable lector que a los inconformes les preocupa que esto pueda provocar que se disparen nuevamente los casos Covid en el estado, sino más bien el enojo es por el madruguete que les vino a hacer a Jesús Nader y Gerardo Peña aspirantes a la candidatura del PAN a la gubernatura.

Por cierto, este martes trascendió que Gerardo Peña fue designado como vicecoordinador de los legisladores federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Mientras en el Congreso de la Unión se realiza la repartición de las comisiones, por lo que los legisladores de Tamaulipas están dando a conocer en cuáles les tocaron.

Obvio que aquellos con experiencia en determinados temas esperaban ser considerados para encabezarlas, pero no todos lograron su objetivo, por lo que no les quedó de otra más que publicar que terminaron siendo uno más de esas comisiones, tal como sucedió con el diputado de San Fernando Tomas Gloria Requena, quien se esperaba lograra agenciarse la presidencia de la comisión de Desarrollo y Conservación Agrícola Rural, y pues ni a Secretario llegó, así que solo quedó como un integrante más.

Mientras que el diputado Tomas Gloria se tuvo que conformar con ser uno más en la comisión y publicarlo en el face como si fuera un triunfo, su compañera, la diputada Adriana Lozano no pudo dejar de presumir que ella si logro quedarse con la secretaria de la comisión de Hacienda, no como otros.

La que se está distinguiendo por polémica es la alcaldesa de Díaz Ordaz, Nataly García, quien días antes de tomar protesta ya había protagonizado su primer escándalo, al declarar que buscaría cambiar el nombre de ese municipio, situación que le genero fuertes críticas por parte de usuarios de redes sociales y la ciudadanía de ese lugar.

Pues para no variar y perder, lo que se le está haciendo costumbre, a la edil en su afán de verse como una alcaldesa muy chambeadora, su equipo de prensa pensó, si a eso se le puede decir pensar, pues que tomarle unas fotos a la mujer posando con una pistola de pintura y en las principales avenidas, creyo que estarían ideales para impulsar la imagen de su jefecita, pero lo único que lograron fue que esta se convirtiera en la burla de las redes sociales, que aunque su equipo de prensa borro los duros comentarios, no pudo contener las críticas con la edil, que pena.

En lo que esto sucede, se espera que la próxima semana este visitando nuevamente Matamoros el Senador Américo Villarreal, a quien las encuestas lo ubican entre los preferidos para la candidatura a la gubernatura por Morena, por encima de Maki Ortiz, pero aun así el legislador deberá ponerle más punch a sus aspiraciones para tratar de convencer a los morenos que él es su mejor carta, dado a que cuando en Matamoros se presentaron situaciones que afectaron a la ciudadanía, Américo Villarreal ni de chiste salió a manifestarse en apoyo de la ciudadanía, cosa que no agrado a los agraviados.