A ver si es cierto

Si la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica abrió una investigación por el presunto desvío de 25 millones de pesos, entonces XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI no debió asumir la Subsecretaría de Calidad y Atención Médica Especializada, dependencia que habría que ver si no fue creada al “vapor” y si finalmente formaba parte de la estructura de la Secretaría de Salud. Es decir, no lo puedes tener adentro, si adentro lo estás investigando. Bien o mal, la carpeta de investigación contra el ex alcalde bailarín está abierta y de no imponer una sanción ejemplar contra quien resulte responsable, la Unidad de Inteligencia Financiera empezaría a perder credibilidad ante la opinión pública, como la que poco a poco se ha ido ganando la Auditoria Superior del Estado, cuyo titular JORGE ESPINO ASCANIO ha sido un agachón y poco o nada ha hecho por al menos hablar de las presuntas irregularidades cometidas por GONZÁLEZ URESTI. Es un hecho que XICO no pisará la cárcel, aun cuando la misma Unidad de Inteligencia exponga que es responsabilidad de cualquier edil la contratación de proveedores, hablando del tema de las empresas Factureras, y por tanto, será un director de área el que pague los platos rotos. De hecho, el titular de la Unidad RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA adelantó en una entrevista, que varios titulares de área de Finanzas del Ayuntamiento, entre ellos el director JOSÉ ALFREDO PEÑA están siendo investigados, tras encontrar inconsistencias. En términos redondos son 15 los presuntamente investigados y vinculados entre otras cosas, con la contratación y pago a empresas que no se localizaron en los domicilios, de la razón social que aparece en las facturas que se mandaron elaborar. Al margen de que XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI sea culpable o inocente, derivado del resultado de la carpeta de investigación que abrió en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera, debió suspenderse su incorporación al cargo en la Secretaría de Salud. Habrá que decir, que cualquier otra persona, por ética, vergüenza o profesionalismo no hubiera aceptado la Subsecretaría y tras reconocer el mal papel realizado como alcalde, se hubiera retirado a sus consultas médicas, toda vez que para eso estudio. Sin embargo, XICO ya se sentó y de ahí no lo mueven. Habrá que decir que el órgano de control interno de la Secretaría de Salud tendrá que tener cuidado y evitar que ahora como Subsecretario, el ex alcalde bailarín no empiece a despedir personal para tratar de acomodar a gente cercana. Por cierto, ¿Que esperan los demás directores de área para presentar sus renuncias? ¿Apoco creen que forman parte del listado de personas, que como lo dijo la alcaldesa PILAR GÓMEZ LEAL, cuentan con experiencia y conocimientos y que por tanto, habría que darles una segunda la oportunidad?

LOS MANCHADOS

Como era de esperarse, en el Congreso del Estado tomó protesta JUDITH MARTÍNEZ DE LEÓN como diputada local, en sustitución de PILAR GÓMEZ LEAL. La nueva legisladora del Partido Acción Nacional dispondrá de casi un año para desempeñar el cargo conferido. JUDITH ocupaba la Coordinación de Vinculación y Articulación Ciudadana, en la Secretaría de Bienestar Social. Durante el tiempo que permaneció en esa dependencia hizo una labor efectiva, pero callada. JUDITH es una panista con largo trabajo partidista, de las pocas que tiene años de militar en el PAN, donde siempre ha sido leal y disciplinada, en el que ha dado resultados. No le gusta el protagonismo ni acaparar los reflectores, pero si realizar un trabajo discreto pero efectivo y si se trata de ayudar a las personas de la tercera edad o de bajos recursos, mejor. Aun y cuando fungía como suplente de PILAR, habrá que decir que JUDITH cuenta con experiencia y conocimiento de la tarea legislativa, para la cual se ha estado preparando desde hace tiempo aun y cuando todavía no formaba parte del Congreso local. En fin.